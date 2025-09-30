Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει την πρόταση του Τραμπ, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού».

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς είναι απίθανο να συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να παραδώσει τα όπλα της – μια βασική προϋπόθεση του σχεδίου του Τραμπ.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποδέχθηκε το σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Η Χαμάς δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η Χαμάς μελετά «υπεύθυνα» την πρόταση του Λευκού Οίκου.

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι σε αυτές συμμετέχουν η ηγεσία της οργάνωσης τόσο εντός όσο και εκτός της Γάζας.

Ο στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στην περιοχή, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα αντί να αποδεχτεί το προτεινόμενο σχέδιο. Τα στελέχη της Χαμάς εκτός της Γάζας έχουν πρόσφατα περιθωριοποιηθεί στις συζητήσεις, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει εκφράσει την υποστήριξή του στην πρόταση του αμερικανού προέδρου, αλλά επανέλαβε σήμερα ότι το Ισραήλ θα «αντισταθεί με τη βία» στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, παρά την υπό όρους συμπερίληψή του στο σχέδιο των 20 σημείων.

Η Χαμάς θα συζητήσει λεπτομερώς το ειρηνευτικό σχέδιο με αξιωματούχους του Κατάρ. Το αποτέλεσμα των συνομιλιών αυτών δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Αν απορρίψουν το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά»

Αν οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς απορρίψουν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» και θα φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.

«Αν απορρίψουν το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά, είτε με το μαλακό ή με το άγριο. Η επιστροφή τους (των ομήρων σ.σ.) δεν μπορεί να περιμένει. Αυτός δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης για να τους φέρει πίσω. Είναι επίσης ένα σχέδιο για να τερματιστεί η τυραννία της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ντάνον σε εκδήλωση στον ΟΗΕ για την επερχόμενη επέτειο συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.