Παρά τη γενική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες πτήσεις αναμένεται να γίνουν κανονικά, δηλαδή με καθυστερήσεις, αλλά χωρίς αναβολή τους, καθώς η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην απεργιακή κινητοποίηση κρίθηκε παράνομη.

Ειδικότερα, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ κρίθηκε παρανομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.