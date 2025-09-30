Θετικής υποδοχής από την διεθνή κοινότητα έτυχε το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα, καθώς τόσο τα κράτη της Μέσης Ανατολής, η Κίνα, αλλά και οι Ευρωπαίοι εμφανίστηκαν να στηρίζουν την πρόταση.

Στηρίζουν τα κράτη της Μέσης Ανατολής

Τον χορό των δηλώσεων και των αντιδράσεων στο σχέδιο Τραμπ άνοιξαν με κοινή δήλωση τους, οι υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Ινδονησίας και του Πακιστάν, οι οποίοι χαιρέτησαν την «ηγεσία του Τραμπ και τις ειλικρινείς προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η σχετική δήλωση, είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για την οριστικοποίηση και την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία, όπως υπογραμμιζόταν, θα πρέπει να οδηγήσει σε μια «λύση δύο κρατών, βάσει της οποίας η Γάζα θα ενσωματωθεί πλήρως με τη Δυτική Όχθη σε ένα παλαιστινιακό κράτος». Σημειώνεται ότι ο Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προ ημερών είχε μια πολυμερή συνάντηση με τους αρχηγούς των κρατών της Μέσης Ανατολής, ακριβώς για να τους παρουσιάσει μια πρόταση για την Γάζα, αλλά και για να μιλήσουν για τα περιφερειακά θέματα της περιοχής.

Θετική η Παλαιστινιακή Αρχή, η Τουρκία, αλλά και η Κίνα

Από τις αντιδράσεις από τις ηγεσίες της Μέσης Ανατολής ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους, η αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ), η οποία ξεκαθάρισε ότι οι προσπάθειες του Τραμπ για την εξεύρεση λύσης είναι «ειλικρινείς και αποφασιστικές», αλλά και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε ανάρτηση του στο X ανέφερε πως: «Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός».

Από την πλευρά της η κινεζική κυβέρνηση ανέφερε ότι χαιρετίζει και υποστηρίζει «όλες τις προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίλυση της κατάστασης μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο ανέφερε πως:

«Η Κίνα χαιρετίζει και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Το Πεκίνο καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, να επιτύχουν πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να απελευθερώσουν αμέσως όλους όσοι κρατούνται αιχμάλωτοι».

Χαιρετίζουν οι Ευρωπαίοι

Αντίστοιχες θετικές ήταν οι αντιδράσεις από την πλευρά τόσο της ΕΕ κεντρικά, όσο και από ηγέτες χωρών μελών, όπως του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «αναθάρρησα από τη θετική απάντηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου» στην πρόταση και πρόσθεσε ότι «όλα τα μέρη πρέπει να αδράξουν τη στιγμή και να δώσουν στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επαίνεσε την ειρηνευτική πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με μια ανάρτηση στο X. Όπως ανέφερε: «Καλωσορίζω τη δέσμευση του Προέδρου @realDonaldTrump να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Ενθαρρύνω όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα αυτή την ευκαιρία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει. Οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τελειώσουν με πρόβλεψη για άμεση ανθρωπιστική ανακούφιση του πληθυσμού στη Γάζα και με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς για το θέμα, με τον Γερμανό καγκελάριο να χαιρετίζει το ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντάς το ως «την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου από τις 7 Οκτωβρίου 2022». Ο Μερτς ζήτησε από την Χαμάς να συμφωνήσει και «να ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη», ενώ εξέφρασε και την πρόθεση του Βερολίνου να διαδραματίσει «συγκεκριμένο ρόλο» στην εφαρμογή του σχεδίου.

Κατά την συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα στην καγκελαρία με συγγενείς των Γερμανών ομήρων της Χαμάς, ο Μερτς τόνισε ότι πρέπει «άμεσα να σταματήσουν τα βάσανα των ομήρων και των οικογενειών τους» και κάλεσε για μία ακόμη φορά την Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. «Πρέπει να έχουν ανθρώπινη μεταχείριση και να λάβουν ιατρική βοήθεια», υπογράμμισε και επαίνεσε τις οικογένειές τους «για το αναντικατάστατο έργο και την συγκινητική τους δύναμη».

Η Χαμάς δεν έχει απαντήσει ακόμα

Ενδιαφέρον έχει πάντως πως ενώ ακόμα η Χαμάς δεν έχει απάντήσει σχετικά με το αν αποδέχεται ή όχι το σχέδιο Τραμπ για την Γάζα (που μοιάζει και με τελεσίγραφο προς την οργάνωση), ο μόνος που εμφανίστηκε αρνητικός είναι ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο Τραμπ ως «μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία» για το Ισραήλ.

Αντιδρά η ισραηλινή ακροδεξιά

Μεταξύ άλλων ο Σμότριχ χαρακτήρισε το σχέδιο ως ένα «αχώνευτο, ξεπερασμένο μίγμα» και όπως ανέφερε στο X είναι «μια επιστροφή στην αντίληψη του Όσλο, μια ιστορική αποτυχία της πιο θεμιτής ευκαιρίας στον κόσμο για να απελευθερωθούμε επιτέλους από τις αλυσίδες του Όσλο, μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία».