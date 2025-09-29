Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά καθώς την Τετάρτη πρώτη του μήνα η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, στην οποία θα συμμετέχει και η ΓΣΕΕ.

Η ΑΔΕΔΥ ξεσηκώνεται ενάντια στο 13ωρο δουλειάς και ζητά επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς» αναφέρει μεταξύ άλλων η ΓΣΕΕ.

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Ποιοι συμμετέχουν

ΜΜΜ

το Μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το Τραμ θα κινηθούν μεταξύ 9:00 – 17:00.

Τα λεωφορεία θα κινηθούν μεταξύ 9:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (5:00) ως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν ως και πριν τις 20:00.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Σιδηροδρομικοί

Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην απεργία.

Πλοία

Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Σχολεία

Το πώς θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία εξαρτάται από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Αν η συμμετοχή είναι μαζική ενδέχεται κάποιες σχολικές μονάδες να μείνουν κλειστές γι’ αυτό είναι καλό οι γονείς να ενημερωθούν.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία. Έτσι η AEGEAN και η Olympic Air παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν κλείσει εισιτήριο για εκείνη τη μέρα είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ με τους εργαζόμενους να καλούν σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Δικαστικοί υπάλληλοι

«Στη σημερινή εποχή, των συγκλονιστικών τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων δεν μπορεί να παρουσιάζονται ως «επιλογή» τα εξαντλητικά ωράρια ή η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που κάνουν και δεύτερη δουλειά» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας που συμμετέχει στην απεργία.