Χάος επικρατεί για έκτη ημέρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά την απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να περιορίσουν την κίνηση των αεροσκαφών ανά ώρα (απογειώσεις και προσγειώσεις) λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας. Ήδη, από το πρωί, σε πολλές πτήσεις παρατηρείται καθυστέρηση από 20 έως 40 λεπτά.

Στο μεταξύ, παρά τη γενική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες πτήσεις αναμένεται να γίνουν κανονικά, δηλαδή με καθυστερήσεις, αλλά χωρίς αναβολή τους, καθώς η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην απεργιακή κινητοποίηση κρίθηκε παράνομη.

Καθυστέρηση στο 21% των πτήσεων

Χθες, Δευτέρα (29/9), η κατάσταση ήταν δραματική, καθώς παρουσίασε καθυστέρηση το 21% των πτήσεων. Οι καθυστερήσεις τόσο για πτήσεις εσωτερικού όσο και γι’ αυτές του εξωτερικού έφθασαν το Σαββατοκύριακο μέχρι και τις δύο ώρες.

Τα νέα δεν είναι θετικά για τους ταξιδιώτες, καθώς ναι μεν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ανακοίνωσε ότι προχώρησαν οι πρώτες προσλήψεις ελεγκτών, πλην όμως, οι ίδιοι οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι οι νέοι συνάδελφοί τους πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση δύο – τριών ετών «μέχρι να πιάσουν μικρόφωνο».

Υποστελέχωση και απαρχαιωμένος εξοπλισμός

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, από την μία υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση και απαρχαιωμένος εξοπλισμός, και από την άλλη πολύ μεγάλη κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια και δη στο «Ελ. Βενιζέλος».

5.000 κινήσεις την ημέρα πανελλαδικά

«Αν είχαμε πει ότι την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχαμε φθάσει στο peak, με 2.500 κινήσεις την ημέρα στο ελληνικό FIR, τώρα έχουμε 5.000 κινήσεις ημερησίως εκ των οποίων οι 1.000 είναι στο “Ελ. Βενιζέλος”», δηλώνει στο ΒΗΜΑ η κυρία Τόκη, σημειώνοντας ότι η κίνηση βαίνει συνεχώς αυξανόμενη.

Τα ραντάρ «μετρούν» 25 χρόνια

Την ίδια στιγμή, σημειώνει ότι υπάρχει μείωση προσωπικού. «Για όλη τη χώρα υπάρχουν 600 ελεγκτές, ενώ κανονικά πρέπει να είναι περισσότεροι από 700. Μας έχουν ενημερώσει ότι αναμένονται 97 νέοι ελεγκτές, ωστόσο ο μέσος χρόνος εκπαίδευσής τους είναι δύο με τρία χρόνια μέχρι να πιάσουν μικρόφωνο.

Άρα, η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού και πάλι εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να καλύψουμε την αυξανόμενη κίνηση. Αυτός είναι και ο λόγος που θέσαμε περιορισμούς για να διατηρηθεί η ροή σε ομαλά επίπεδα και να μην υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος», τονίζει.

Η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας θέτει παράλληλα και άλλο ζήτημα, αυτό του απαρχαιωμένου εξοπλισμού. «Το σύστημα ραντάρ μετρά 25 χρόνια, όταν θα έπρεπε να είναι μέχρι 10 χρόνια. Είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη στον τεχνολογικό εξοπλισμό».