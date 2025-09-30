Μια μόλις ημέρα αφότου συμφώνησε στη συνάντηση του με τον Τραμπ στην πρόταση των 20 σημείων για την Γάζα και έπειτα από τις αντιδράσεις από την πλευρά της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρνείται ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και τόνισε σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ότι «ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας».

Ο Νετανιάχου προσπαθεί να αντιστρέψει το αφήγημα

Πιο συγκεκριμένα στο βίντεο ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι πλέον το «παιχνίδι έχει γυρίσει» και η Χαμάς βρίσκεται απομονωμένη διεθνώς. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων του Αραβικού και του Μουσουλμανικού κόσμου, έχουν πλέον αποδεχθεί τους όρους του Ισραήλ για τη λήξη του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του να παραμείνει ο στρατός ανεπτυγμένος στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας».

Σχολιάζοντας το εάν η συμφωνία του στο σχέδιο, σημαίνει ότι «αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος», ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως: «Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία. Αν ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα είναι πως είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος».

Στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες, αναφέρεται ότι «ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Στις σημερινές του δηλώσεις ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι «θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και με καλή υγεία, ενώ ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας».

«Μας είπαν: πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους της Χαμάς. Ο Τσαχάλ πρέπει να αποσυρθεί και η Χαμάς μπορεί να ενισχυθεί, να ελέγχει τη Λωρίδα. Όχι, όχι, αυτό δεν θα γίνει έτσι» ανέφερε.

Στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, προβλέπεται ξεκάθαρα η ανάπτυξη «μια διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού».

Αν συμφωνήσει η Χαμάς, η κυβέρνηση Νετανιάχου μπορεί να καταρρεύσει

Το βασικό θέμα που απασχολεί πλέον τους αναλυτές και, όπως καταδεικνύεται και τον ίδιο τον Νετανιάχου, είναι τι θα σημάνει για τον ίδιο και την κυβέρνηση του, η έγκριση του σχεδίου Τραμπ από την Χαμάς. Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, όμως ένα από τα βασικά σενάρια, που πιθανότατα είναι και αυτό που ο Νετανιάχου θέλει να αποφύγει για αυτό και προωθεί την θέση πως δεν συμφώνησε σε ένα παλαιστινιακό κράτος, είναι ότι η κυβέρνηση του θα διαλυθεί και η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου, Γιόσι Φουξ, ανέφερε στο X ότι οι όροι για μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία κυβερνά τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, «δεν θα εκπληρωθούν ποτέ». Το σχόλιο αυτό προσπαθεί να πείσει όσους αντιδρούν στο σχέδιο Τραμπ ότι το σώμα που προβλέπει η συμφωνία δεν θα αναλάβει ποτέ τον έλεγχο της Γάζας.

Θετική η αντιπολίτευση στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα πάντως σύσσωμη η ισραηλινή αντιπολίτευση εξέφρασε ομόφωνη υποστήριξη για τη συμφωνία και την επιστροφή των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι το σχέδιο Τραμπ αποτέλεσε τη «σωστή βάση για μια συμφωνία για τους ομήρους και το τέλος του πολέμου».

«Το πιο σημαντικό σχετικά με το σχέδιο των 20 σημείων ήταν στην πραγματικότητα ήδη στο τραπέζι εδώ και ενάμιση χρόνο. Οι ζωές ομήρων θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, ζωές στρατιωτών, χιλιάδες τραυματίες, η διπλωματική κρίση».