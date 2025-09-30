Σε διαφορετικά συμπεράσματα κατέληξαν τα κόμματα μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Σημανδράκος στη σημερινή του τοποθέτηση αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στη δική του περίοδο, σήκωσε το γάντι κατά του Κυριάκου Μπαμπασίδη και του Νίκου Σαλάτα που είχαν καταθέσει στην επιτροπή, ενώ άφησε υπόνοιες για παρεμβάσεις από παράγοντες και στελέχη.

Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησαν στα σχόλια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας καταλογίζοντας στη γαλάζια παράταξη «απελπισία και αμηχανία». «Η αμηχανία μπροστά στην ευθύνη για διακοπή των επιδοτήσεων των αγροτών είναι παραπάνω από φανερή».

«Η ίδια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) με το από 26/9/2025 δελτίο τύπου της, αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Οργανισμός αυτός είναι ο πυρήνας του ελέγχου και της πληρωμής των επιδοτήσεων, κι όμως η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί», σημειώνουν σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με το ΠαΣοΚ, ο κ. Σημανδράκος επιβεβαίωσε στην κατάθεση του «πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση των βουλευτών του ΠαΣοΚ, ανέφερε ότι ο Γιώργος Στρατάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή του Γιώργου Ξυλούρη, παρά το γεγονός ότι -με βάση την έρευνα- το ΑΦΜ του ήταν δεσμευμένο και η πληρωμή δεν προχωρούσε, καθώς υπήρχαν ανακρίβειες στις δηλώσεις του και στα ζώα του».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τονίζουν επίσης ότι ο μάρτυρας, «αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν σε απόλυτη γνώση του Μέγαρου Μαξίμου, καθώς είχε ενημερώσει τον πρώην Υφυπουργό παρά των Πρωθυπουργώ κ. Μπρατάκο, τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Βορίδη. Παρά ταύτα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όχι μόνο δεν προστάτευσε τον κ. Σημανδράκο αλλά προχώρησε σε δημόσιες επιθέσεις εναντίον του, εξωθώντας τον τελικά σε παραίτηση».

«Οι πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρουν φαρδιά – πλατιά τη σφραγίδα Μητσοτάκη»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν με νόημα πως «οι πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν και φέρουν φαρδιά – πλατιά τη σφραγίδα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη: αυτό προκύπτει αβίαστα από τις απαντήσεις του Ευ. Σημανδράκου στην Εξεταστική Επιτροπή». Επικαλούνται επίσης τα όσα είπε ο κ. Σημανδράκος για τον κ. Στρατάκο βάζοντας στο κάδρο και τον πρώην υπουργό, Λευτέρη Αυγενάκη. Όπως υποστηρίζουν, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «ασκούσε πιέσεις για αποδεσμεύσεις “αμαρτωλών” ΑΦΜ, υπό την πλήρη κάλυψη του Μαξίμου και με “μεσάζοντα”: τον πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο».

«Καμία παρέμβαση στο έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η Νέα Δημοκρατία πάντως έχει εντελώς διαφορετική ανάγνωση. Πηγές της γαλάζιας παράταξης, λένε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο του από υπουργού ή από το Μαξίμου. Όπως λένε, ο μάρτυρας «κατέθεσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι στην “αλυσίδα” μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών και κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση ενώ απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση από κανέναν για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους».

Με αιχμή προς τη μειοψηφία οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάζουν συμπεράσματα, όταν μάλιστα σήμερα αποκαλύφθηκε ότι την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων την είχε εκχωρήσει στις Περιφέρειες από το 2011 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρη, ο οποίος ως αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα είχε την συγκεκριμένη ευθύνη, που τώρα ο ίδιος αποποιείται».

«Πρόβλημα κατανόησης ή συνειδητή παραπληροφόρηση;»

Τη διάσταση απόψεων σχολίασαν πηγές του ΠαΣοΚ, λέγοντας «πρόβλημα κατανόησης ή συνειδητή παραπληροφόρηση των πολιτών;». Τονίζουν πως «οι σημερινές διαρροές της Κυβέρνησης από την συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τα μέλη της επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχουν πρόβλημα κατανόησης ή αν είναι μαέστροι στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα».

Διερωτώνται στη συνέχεια, πως «η Κυβέρνηση στις διαρροές της αναφέρει ότι από την κατάθεσή του κ. Σημανδράκου προκύπτει ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και την πληρωμή τους. Πραγματικά, πώς να ερμηνεύσουμε την φράση του κ. Σημανδράκου ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος τον κάλεσε και του επισήμανε πως «κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ»; Με πόση μεγαλύτερη σαφήνεια να εξηγούσε ο κος Σημανδράκος ότι δέχτηκε πίεση για την αποδέσμευση των ΑΦΜ; Ειδικά, μάλιστα για τον Λευτέρη Αυγενάκη ανέφερε ότι, μέσω του Γιώργου Στρατάκου, του μεταφέρθηκαν πιέσεις να προχωρήσει σε πληρωμές, ενώ ειδικά για τον γνωστό στο ευρύ κοινό «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος μπαινόβγαινε στο Υπουργείο, αποκάλυψε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις για να προχωρήσει η πληρωμή του»

Σε άλλο σημείο, επανέρχονται στην αντιπαράθεση που ξεκίνησε από τη συνεδρίαση λέγοντας ότι «όσο για την επανάληψη των γελοίων αναφορών στις ευθύνες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τους παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) που με το από 26/9/2025 δελτίο τύπου της αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπό την ευθύνη των Περιφερειών. Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας ξεπερνά κάθε όριο. Η Κυβέρνηση είναι τόσο απελπισμένη που καταφεύγει στο 2011 για να εξηγήσει πώς απέτυχε το 2025. Από τον κ. Βορίδη που ήταν ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τον κ. Τσιάρα, κανείς δεν είδε πώς διπλασιάστηκαν εικονικά τα ζώα, πώς μοιράζονταν χρήματα σε πλασματικά κοπάδια και ανύπαρκτα βοσκοτόπια».