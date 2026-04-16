5 το πρωί: Διαπραγματεύσεις με «αγκάθια» για ΗΠΑ, Ιράν – Αγωνία για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Κόντρα στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Με την λήξη της εκεχειρίας να πλησιάζει και τα στρατιωτικά αντανακλαστικά να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, η διπλωματία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν κινείται σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ προόδου και αβεβαιότητας. Ωστόσο, οι συνομιλίες για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων δείχνουν ότι υπάρχει βούληση αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης
Διπλωματικό μπρα ντε φερ ΗΠΑ - Ιράν
- Προς νέα συμφωνία: Σε προχωρημένες συνομιλίες για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, με στόχο μια συμφωνία-πλαίσιο πριν από τη λήξη της εκεχειρίας βρίσκονται, σύμφωνα με δημοσιεύμα της WSJ, ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, παρά τη σαφή πρόοδο που καταγράφεται, δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία ή τόπος συνάντησης, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Axios, προειδοποιούν ότι τα κρίσιμα «αγκάθια» παραμένουν και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ, ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας στον πόλεμο, λέγοντας ότι οι συνομιλίες για την διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων συνεχίζονται.
- Απειλές για κλιμάκωση: Η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία υποστηρίζει ότι καμία διέλευση δεν πραγματοποιήθηκε τις πρώτες 48 ώρες του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί με πλήγμα στη ναυσιπλοΐα σε Περσικό Κόλπο, Ερυθρά Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν. Οι εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για την παγκόσμια ενέργεια.
- Παρασκήνιο διαπραγματεύσεων: Με τη αντιπροσωπεία του Πακιστάν να βρίσκεται ήδη στην Τεχεράνη, το διπλωματικό παρασκήνιο «τρέχει» παράλληλα με την ένταση. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «ανοίγει μόνιμα» τα Στενά του Ορμούζ «για την Κίνα και τον κόσμο».
Κόντρα αρχηγών στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
- Παρουσία του πρωθυπουργού: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11.00 το πρωί θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», αναφέρει η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου για την συζήτηση που είχε ζητήσει με αίτημα του ο Νίκος Ανδρουλάκης από τις 4 Μαρτίου.
- Το βαρύ κλίμα: Από τότε η ατμόσφαιρα της πολιτικής έντασης, αντί να καταλαγιάσει, έγινε πιο εκρηκτική. Προστέθηκαν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι νεότερες αποκαλύψεις (του «Βήματος») σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση της περιώνυμης Intellexa, δημιουργού και διακινήτριας του παράνομου λογισμικού Predator και φυσικά η υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη.
- Η τακτική Ανδρουλάκη: Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης που ζήτησε και την συζήτηση θα επιδιώξει να αποδομήσει το μεταρρυθμιστικό προφίλ του Κ. Μητσοτάκη και να καταδείξει πως ο πρωθυπουργός, αν και εξελέγη με υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και αξιοκρατία, «κατέληξε να οικοδομήσει έναν παρακρατικό μηχανισμό στο γραφείο του και ένα «κράτος-λάφυρο».
Με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο ο Γιώργος Μυλωνάκης
- Λιποθυμικό επεισόδιο: Διασωληνομένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει ανεύρυσμα στον εγκέφαλο και άμεσα υπεβλήθη σε εμβολισμό για να αντιμετωπιστεί η αιμορραγία.
- Το ιατρικό ανακοινωθέν: Σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλεύεται ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού». Ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε ασφαλής πρόβλεψη, τονίζοντας ότι η πορεία της υγείας του θα φανεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα.
- Συμπαράσταση από τον πολιτικό κόσμο: Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ενώ την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέφρασε και ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επικοινώνησε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Συγκλονισμένος δήλωσε και ο Κωστής Χατζηδάκης, που ήταν παρών κατά τη λιποθυμία.
Από ανακοπή ο θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλονιά
- Η ιατροδικαστική: Από καρδιακή ανακοπή -πιθανότατα έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών- επήλθε ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς, που βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση σε πάρκο στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Τα τελικά συμπεράσματα αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που εκκρεμούν.
- Τρεις συλλήψεις: Το πρωί της προσεχούς Παρασκευής απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες -22, 23 και 26 ετών- με την κατηγορία που αντιμετωπίζουν να έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία δια παραλείψεως. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται, είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με την 19χρονη, ωστόσο όταν η κοπέλα άρχισε να μην αισθάνεται καλά, την μετέφεραν και την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε πάρκο κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.
- Το βίντεο: Σε βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης διακρίνεται ο 26χρονος να κουβαλά λιπόθυμη τη 19χρονη και τρέχοντας να βγαίνει από το κτίριο για να την παρατήσει στην πλατεία. Από την πλευρά του, ο 23χρονος, επέστρεψε στο ξενοδοχείο για να καθαρίσει τον χώρο ενώ έκρυψε και το κινητό της τηλέφωνο μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής
Φινάλε για την κανονική διάρκεια της Euroleague
- Θέλει την πρωτιά ο Ολυμπιακός: Την Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται ο Ολυμπιακός (16/4, 21:15), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να διαχειριστεί απουσίες αλλά και επιστροφές στο ρόστερ. Ο Έλληνας τεχνικός γνωστοποίησε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί και δεν θα βρίσκεται στη διάθεσή του. Αντίθετα, θα έχει τους Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα, οι οποίοι ξεπέρασαν τη γαστρεντερίτιδα που τους ταλαιπωρούσε.
- Για το καλύτερο πλασάρισμα: Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Εφές (17/4, 21:15) για την ίδια διοργάνωση. Οι πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση που θα καθορίσει τη θέση τους στην τελική κατάταξη με τον Εργκίν Αταμάν να υπολογίζει κανονικά τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Βασίλη Τολιόπουλο που προπονούνται κανονικά από την Τρίτη.
- Ψάχνει το θαύμα η ΑΕΚ: Η ΑΕΚ υποδέχεται τη νύχτα της Πέμπτης (16/4, 22:00) την Ράγιο Βαγιεκάνο, στη ρεβάνς της ήττας της με 3-0 στο «Βαγιέκας» πριν από μία εβδομάδα. Πρόκειται για τον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής αυτής σειράς στο Conference League, με το έργο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς να θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο.
