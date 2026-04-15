Να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, θέλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τασούλας επικοινώνησε νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκειμένου να ενημερωθεί επίσημα για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, μετά και την έκδοση του ιατρικού ανακοινωθέντος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγο του κ. Μυλωνάκη, τη δημοσιογράφο Τίνα Μεσσαροπούλου, στην οποία εξέφρασε τις ειλικρινείς του ευχές για ταχεία ανάρρωση και τη συμπαράστασή του στις δύσκολες αυτές ώρες.