Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον πρώην πρωταθλητή άρσης βαρών να μεταφέρει λιπόθυμη τη Μυρτώ έξω από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά. Στο οπτικοακουστικό υλικό που παρουσίασε το «Live News» του Mega, φαίνεται καρέ καρέ η μεταφορά της κοπέλας στην πλατεία, όπου και την εγκατέλειψαν.

Στα πλάνα που καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης διακρίνεται ο 26χρονος να κουβαλά λιπόθυμη τη 19χρονη και τρέχοντας να βγαίνει από το κτίριο για να την παρατήσει στην πλατεία.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς αποδίδεται σε καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, μετά τον εντοπισμό της σε κωματώδη κατάσταση σε πλατεία στο Αργοστόλι.

Ο ιατροδικαστικής αναφέρει πως ο θάνατος της κοπέλας ήρθε από ανακοπή μετά από χρήση κοκαΐνης στο ξενοδοχείο. Ωστόσο, αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα.

Τι έλεγαν στο ΕΚΑΒ ο 22χρονος και ο 26χρονος

Στο σημείο όπου εγκατέλειψαν την 19χρονη Μυρτώ, βρισκόντουσαν οι δυο από τους τρεις συλληφθέντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να παραλάβει την κοπέλα, στις 04:35 τα ξημερώματα, οι διασώστες την βρήκαν ντυμένη και χωρίς να έχει κάποιον τραυματισμό. Ο 26χρονος και ο 22χρονος που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, ήταν στο σημείο και είπαν στους διασώστες ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο και βρήκαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο 23χρονος, είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο ώστε να καθαρίσει τον χώρο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης ενώ έκρυψε και το κινητό της τηλέφωνο μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής. Μάλιστα, οι νεαροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του 23χρονου που δεν ήταν στο σημείο όπου βρέθηκε η άτυχη κοπέλα.

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία

Η αρχική κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» έχει πλέον μετατραπεί σε ανθρωποκτονία τελούμενη δια παραλείψεως, για τους τρεις συλληφθέντες, ενώ περιλαμβάνεται και κατηγορία για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται πλέον για κακουργηματική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Τι αποκαλύπτει ο σύντροφος της 19χρονης

Περιγράφοντας τη συνάντησή του με την 19χρονη την ίδια ημέρα πριν αυτή βρεθεί νεκρή, ο σύντροφός της αναφέρει:

«Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της και μετά από εκεί, μου έστειλε βίντεο ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα. Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Πείτε μου και μένα, να ηρεμήσω κι εγώ, να ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘‘έφυγε’’ η Μυρτώ».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Το είχε κανονίσει μάλλον από το μεσημέρι. Από το πρωί; Δεν ξέρω πότε το είχε κανονίσει. […]. Δεν μπορούσα να την περιορίσω. Πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να πάρει τα μέτρα της. Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει. Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Ξύπνησα το πρωί κι έστειλα μήνυμα στην Μυρτώ, όπως κάθε μέρα. Κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι το κινητό της βγάζει μήνυμα ότι δεν είναι διαθέσιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο».

Και συμπληρώνει:

«Όλοι γνώριζαν ότι η Μυρτώ είχε βγει μαζί μου. Ούτε στη φίλη της είχε πει ότι η Μυρτώ είναι με τον Ο… Μόνο εγώ το ήξερα και δεν ξέρω γιατί το έκρυβε. Εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ πολύ πιο πριν, μετά τις 23:00 – 00:00. Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο …. Γιατί εγώ ούτε να τον δω δεν ήθελα. Μιλήσαμε λίγο με μηνύματα. Εγώ κοιμήθηκα γιατί δούλευα το πρωί. Της λέω ‘‘έλα μωρέ, να κάτσουμε μαζί σήμερα’’, γιατί είχα να την δω και καιρό. Είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι τι έγινε μετά. Βγαίναμε με τη Μυρτώ ενάμιση μήνα, δύο, ήμασταν κάθε μέρα μαζί.Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή».