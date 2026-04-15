Ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς αποδίδεται σε καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, μετά τον εντοπισμό της σε κωματώδη κατάσταση σε πλατεία στην Κεφαλονιά.

Κατά την ιατροδικαστική εκτίμηση, η καρδιακή ανακοπή επήλθε έπειτα από χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι. Ωστόσο, τα τελικά συμπεράσματα αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που εκκρεμούν.

Καθάρισαν τον χώρο και πήραν το κινητό της

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/04/2026), η νεαρή ημεδαπή μεταφέρθηκε από την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ημεδαπών (23 και 26 ετών) και ενός 22χρονου αλλοδαπού, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική υπηρεσία.

Οι αρχές διακρίβωσαν τις κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα σε συγκεκριμένο χώρο για κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 23χρονος κατηγορείται για τον επιμελή καθαρισμό του χώρου μετά το συμβάν, καθώς και για την απόκρυψη του κινητού τηλεφώνου της κοπέλας.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός και προσωπικά αντικείμενα. Παράλληλα, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε σε λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών θανάτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σύλληψη -3- ατόμων στην Κεφαλονιά, που κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»