Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και δόθηκε μάχη με το χρόνο για την άμεση χειρουργική του επέμβαση.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον κ. Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό.

Εκεί υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έδειξαν ότι υπέστη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Αμέσως αποφασίστηκε να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ και να αποφασιστεί ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να υποβληθεί άμεσα σε εμβολισμό για να αντιμετωπιστεί η αιμορραγία. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε άμεσα και οι πρώτες εκτιμήσεις τονίζουν ότι πήγε καλά. Μάλιστα, το ιατρικό ανακοινωθέν κάνει λόγο για σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη κατάσταση.

Στον Ευαγγελισμό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λίγο μετά τις 11 έφτασε στο νοσοκομείο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του. Ο πρωθυπουργός θέλησε να μάθει δια ζώσης τα νεότερα για την κατάσταση του στενού συνεργάτη του.

Στον Ευαγγελισμό βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η πορεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι από τους στενότερους συνεργάτες του Κυριακου Μητσοτάκη, από τα χρόνια που ο νυν πρωθυπουργος ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης – επί διακυβέρνησης Σαμάρα. Έκτοτε βρίσκεται συνεχώς στο στενό επιτελείο του Μητσοτάκη. Εχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας της Βουλής (2019-2024), προτού αναλάβει καθήκοντα εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης γεννήθηκε στο Πέραμα Αττικής το 1973 και είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Περάματος και συνέχισε τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας Πτυχίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών το 1997.

Το 2000 έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα με ειδίκευση στη Διεθνή Πολιτική & Ασφάλεια από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Είναι έμπειρο στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης. Το 2003 διορίστηκε μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής. Τρία χρόνια αργότερα αποσπάστηκε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών.

Το 2008, μετά από δημόσια πρόσκληση, μετατάχθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όπου και υπηρέτησε ως Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου και εκπρόσωπος τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής.

Διατέλεσε Ειδικός Σύμβουλος των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το 2013 έως το 2015 και ασχολήθηκε κυρίως με θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και ενίσχυσης της πειθαρχικής ευθύνης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Το 2015 ορίστηκε τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.

Το 2016 αποσπάστηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ορίστηκε Σύμβουλος Θεσμών και Διαφάνειας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Υπήρξε Πρόεδρος και Μέλος Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων στον εβδομαδιαίο, ημερήσιο και ειδικό έντυπο και περιοδικό τύπο.

Είναι Εισηγητής και μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στις θεματικές ενότητες «Ευρωπαϊκά θέματα», «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», «Ευρωπαϊκή Ένωση – Θεσμοί και Πολιτικές».