Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού βρίσκονταν στο Μέγαρο Μαξίμου όταν λιποθύμησε.

Ένας από τους παρευρισκόμενους στο σημείο ήταν και ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σε συνέντευξη που παραχώρησε ρωτήθηκε για το συμβάν και τόνισε: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ».

Στη συνέχεια επεσήμανε πως οι ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.