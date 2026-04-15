Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη έδωσε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Στο ιατρικό ανακοινωθέν τονίζεται πως ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Τι δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διοικητή του νοσοκομείου, Αναστάσιου Γρηγορόπουλου, ο κ. Μυλωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίπου στις 09:30, μετά από επεισόδιο έντονης αδιαθεσίας και λιποθυμίας.

​Αμέσως μετά την εισαγωγή του, ο κ. Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο και όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Όπως επιβεβαίωσε ο Διοικητής, πραγματοποιήθηκε εμβολισμός, ενώ αυτή τη στιγμή ο κ. Μυλωνάκης βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Ο κ. Γρηγορόπουλος σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε ασφαλής πρόβλεψη, τονίζοντας ότι η πορεία της υγείας του θα φανεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Παράλληλα, επικαλέστηκε το ιατρικό απόρρητο, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το ιατρικό ιστορικό της περίπτωσης.