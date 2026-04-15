Σε διάψευση των πληροφοριών ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παράταση μιας εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν, προχώρησε προ ολίγου η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές οι πληροφορίες είναι λανθασμένες. Η ίδια επισήμανε μεταξύ άλλων πως, οι συζητήσεις για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν παραγωγικές και ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις πιθανόν θα διεξαχθούν πάλι στο Πακιστάν.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ εφαρμόζεται μεν για τα πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται όμως μόνο από ιρανικά λιμάνια, ενώ τόνισε πως διασφαλίζεται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς λιμάνια άλλων χωρών και όχι του Ιράν.

Τα παραπάνω έρχονται την στιγμή που το διπλωματικό παρασκήνιο συνολικά για την επόμενη ημέρα στην Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά, καθώς όλες οι πλευρές -συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, αλλά και της Χεζμπολάχ- συνεχίζουν να ποντάρουν στην ένταση, όμως ταυτόχρονα κάνουν κινήσεις για να δοθούν λύσεις, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες που θα οδηγήσουν και στο τέλος της σύγκρουσης.

Την ώρα που η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωνε τα παραπάνω αντιπροσωπεία του Πακιστάν διεξήγαγε συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία στην Τεχεράνη για το θέμα της εκεχειρίας και για να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και παράλληλα στο Ισραήλ η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε συγκαλέσει συμβούλιο ασφάλειας για το θέμα του Λιβάνου, μετά από τις χθεσινές απευθείας συνομιλίες στην Ουάσινγκτον.