Αν κοιτάξει κανείς από ψηλά το Little St. James ή αλλιώς το προνομιακό κομμάτι γης στην Καραϊβική που έγινε γνωστό – για όλους τους λάθος λόγους- ως νησί του Επστάιν, πιθανότατα θα νιώσει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια οπτική ψευδαίσθηση.

Εκείνο που οι περισσότεροι από μας θα γνωρίσουμε στην ζωή μας μόνο από καρτ-ποστάλ (ναι, για το Instagram λέμε), είναι το αρχέτυπο του τόπου που μάλλον ονειρεύεται κάθε εξωφρενικά ζάμπλουτος τύπος. Ένα απάγκιο για διαφυγή από την πολλή συνάφεια των μητροπόλεων αλλά και ένα σύμβολο της ευμάρειας και της ισχύος του.

Μια φούσκα απομόνωσης με συνθήκες τόσο ελεγχόμενες που θα ζήλευε και δοκιμαστικός σωλήνας.

Όμως για τα δεκάδες θύματα του δικτύου trafficking που είχε ενορχηστρώσει ο Επστάιν με τη συνδρομή του alter ego του, της Γκιλέιν Μάξγουελ, αυτή η κατά τα άλλα ευλογημένη λωρίδα γης στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους θα είναι για πάντα το νησί των παιδόφιλων.

Ένα μέρος όπου η η κακοποίηση, η καταπίεση και η διαστροφή ήταν κατά τραγική ειρωνεία το ίδιο οργιώδεις με το φυσικό περιβάλλον.

Το χρονικό της αποκάλυψης: Γιατί τώρα;

Το πρόσφατο μπαράζ των αποκαλύψεων κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι. Προέκυψε ως αποτέλεσμα του «Epstein Files Transparency Act», του νόμου που ψήφισε ομόφωνα το αμερικανικό Κογκρέσο τον περασμένο Νοέμβριο μετά από μια σπάνια –για τα δεδομένα της Ουάσιγκτον– διακομματική πίεση.

Ωστόσο, για τον προσεκτικό παρατηρητή, υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός στο υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Τα ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου προέρχονταν κυρίως από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής και αφορούσαν πρωτίστως φωτογραφικό υλικό.

Αντιθέτως, ο «σεισμός» της 30ής Ιανουαρίου έχει διαφορετικό επίκεντρο: προέρχεται απευθείας από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πρόκειται για χιλιάδες σελίδες αναφορών που η αμερικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποχαρακτηρίσει. Ανάμεσα στα νέα στοιχεία υπάρχουν και εκατοντάδες αναφορές αλλά και πειστήρια από το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Επστάιν. Έναν τόπο που σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις των θυμάτων του είχε μετατρέψει σε κολαστήριο.

Η ιστορία: Από τους Δανούς στον Επστάιν

Πριν γίνει στην πραγματικότητα τόπος εκμετάλλευσης και βασανισμού για εκατοντάδες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια αλλά και τέλειο κάτοπτρο της διαφθοράς, το παγκοσμίως άγνωστο Little St. James είχε μια ιστορία τυπική για την περιοχή και τελικά καθοριστική για τη μοίρα του.

Μέχρι το 1917 ανήκε στις Δανικές Δυτικές Ινδίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το απέκτησαν —μαζί με το St. Thomas και το St. John— πληρώνοντας στη Δανία 25 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό.

Ήταν μια στρατηγική κίνηση για να αποτρέψουν τη γερμανική διείσδυση στην Καραϊβική κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρεμπιπτόντως, τότε οι Δανοί πήραν από τους Αμερικανούς και την υπόσχεση για τη μέχρι πρότινος αδιαπραγμάτευτη κυριαρχία τους στο έδαφος της Γροιλανδίας.

Για δεκαετίες το παγκοσμίως άγνωστο νησί έμοιαζε απλώς με μια κουκίδα στον χάρτη. Ο άνθρωπος που έθεσε τις βάσεις για την αξιοποίησή του ήταν ο πρώτος – ή μάλλον ο τρίτος μετά τη Δανία και τις ΗΠΑ- ιδιοκτήτης του, ο μεγαλοεπενδυτής Αρτς Κάμιν.

Εκείνος ήταν που έχτισε την αρχική πέτρινη κατοικία, τους ξενώνες και την πισίνα, αντιμετωπίζοντας το νησί, που έχει έκταση 0,3 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι με άλλα λόγια μικρότερο από το Βατικανό, ως ένα οικογενειακό ησυχαστήριο.

Τιμή ευκαιρίας

Το 1997 ο Αμερικανός αποφάσισε να το ξεφορτωθεί, βγάζοντας το προς πώληση με τιμή εκκίνησης τα 10,5 εκατομμύρια δολάρια. Το ενδιαφέρον ήταν πενιχρό. Κανείς δε συγκινούνταν από τις ανέσεις του, όπως το ελικοδρόμιο που διέθετε. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μειονέκτημά του, πέρα από την έλλειψη σοβαρών υποδομών; Ήταν πολύ απομονωμένο.

Η τελευταία λέξη είναι πιθανότατα το κλειδί για να εξηγήσει κανείς την απόφαση του Τζέφρι Επστάιν να επενδύσει ένα μέρος από το βιός του στο Little St. James. Το αγόρασε μάλιστα σχεδόν κοψοχρονιά, πληρώνοντας 7,95 εκατομμύρια δολάρια.

Στην πραγματικότητα δεν έπαιρνε απλώς γη. Αγόραζε εξουσία. Είχε βρει το ιδανικό οικόπεδο για να χτίσει το δικό του Όλυμπο. Έναν τόπο αρκετά μακρινό για να μην εφαρμόζονται οι νόμοι των ανθρώπων. Εκεί θα ίσχυαν μόνο οι δικοί του – απάνθρωποι και μοχθηροί, όπως αποκαλύπτεται από το 2019 κι έπειτα- κανόνες.

Το ιδανικό σκηνικό ανέλαβε να δημιουργήσει για λογαριασμό του ένας έμπειρος αρχιτέκτονας. Ο Επστάιν σύμφωνα με φήμες προσέλαβε τον Edward Tuttle, γνωστό για το αποτύπωμα μου έχει αφήσει στην αφαιρετική πολυτέλεια των ξενοδοχείων Aman.

Η εντολή ήταν ρητή. Έπρεπε να επανασχεδιάσει το οίκημα οίκημα, ακολουθώντας το ύφος της αποικιακής μεγαλοπρέπειας: ψηλά ταβάνια, ανοιχτοί χώροι, πανάκριβα χαλιά. Η αισθητική ήταν αναντίρρητα ένα εργαλείο επιβολής κύρους.

Η «κυρία» του νησιού: Γκιλέιν Μάξουελ

Η αλλοτινή συμβία του και εξ απορρήτων συνεργός του στο δίκτυο trafficking Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή εικοσαετούς κάθειρξης, λειτουργούσε σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων ως lady of the house.

Ήταν στη δική της δικαιοδοσία η επιλογή του προσωπικού αλλά και πολύ προσωπική υπόθεσή της η δημιουργία του εγχειριδίου για τη λειτουργία του σπιτιού. Επρόκειτο, όπως έχουν αποκαλύψει οι εργαζόμενοι, για ένα πολυσέλιδο υπόμνημα που υπαγόρευε μέχρι κεραίας πώς έπρεπε να συμβαίνουν τα πάντα.

Ανάμεσα στα άλλα υπήρχε η ρητή εντολή για την ύπαρξη τριών πετσετών για τους καλεσμένους στην πισίνα – και μάλιστα διπλωμένων με πολύ συγκεκριμένο τρόπο-, η αυστηρή οδηγία το κλιματιστικό στο υπνοδωμάτιο του Επστάιν να βρίσκεται πάντα στους 15 βαθμούς Κελσίου και η υποχρέωση των υπαλλήλων να διασφαλίζουν ότι το όπλο του θα βρισκόταν πάντα στο κομοδίνο του.

Ορκισμένοι σε ομερτά

Το προσωπικό δεν περνούσε μόνο από εξονυχιστικό έλεγχο, αλλά οι εργαζόμενοι υποχρεώνονταν να υπογράψουν συμβόλαιο εμπιστευτικότητας με δυσθεώρητες οικονομικές ρήτρες. Ό,τι συνέβαινε στο νησί, έπρεπε να μένει στο νησί.

Φυσικά, σύμφωνα με την υπόδειξη του Επστάιν, τον οποίο ανέφεραν ως «κύριο», οι εργαζόμενοι δεν είχαν δικαίωμα να του απευθύνουν το λόγο, ούτε βέβαια στους προσκεκλημένους του. Όφειλαν να παραμένουν όχι απλά διακριτικοί. Αλλά. αόρατοι.

Ο Μάιλς Μπράιαντ, επί χρόνια επιστάτης του νησιού, στην κατάθεσή του στη δίκη της Μάξγουελ το 2021, επιβεβαίωσε το αυστηρό πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθούν οι υπάλληλοι.

Μίλησε για μια μικρή ομάδα που συντηρούσε το νησί και για το στρατό των εργαζομένων που κατέφθανε από το κοντινό St. Thomas κάθε φορά που ο Επστάιν ενημέρωνε – συνήθως δίνοντας περιθώριο λιγότερο του 24ωρου- πως θα κατέφθανε. Μέσα σε μια νύχτα το νησί-φάντασμα μεταμορφωνόταν σε πολυτελές θέρετρο.

Κυρίως ο Μπράιαντ επιβεβαίωσε ότι είχε δει στο νησί τον Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ (τότε πρίγκιπας Άντριου) αλλά και την Βιρτζίνια Τζούφρε, το θύμα που είχε καταγγείλει τον Άγγλο γαλαζοαίματο για βιασμό. Ο επιστάτης μίλησε ακόμα για τις γυναίκες που περιφέρονταν με αδαμιαία περιβολή αλλά και για τη μεταχείριση που είχαν, η οποία σε τίποτα δε θύμιζε την περιποίηση και τη φροντίδα που απολάμβαναν οι καλεσμένοι του Επστάιν. Ήταν εκεί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Να χρησιμοποιηθούν.

Πολλοί αναρωτιούνται εύλογα γιατί οι εργαζόμενοι στο νησί του Επστάιν δε μίλησαν νωρίτερα για όσα έβλεπαν, άκουγαν ή τέλος πάντων δεν ήταν δύσκολο να αντιληφθούν ότι συνέβαιναν.

Όσοι προχώρησαν σε αποκαλύψεις εκ των υστέρων, όπως ο τεχνικός τηλεπικοινωνιών Στιβ Σκάλι, ο οποίος στο ντοκιμαντέρ «Filthy Rich» δήλωσε ότι είχε δει τον Μπιλ Κλίντον στο Little St. James, ή οι υπάλληλοι στο αεροδρόμιο του St. Thomas όπου προσγειωνόταν το διαβόητο αεροσκάφος Lolita Express, δικαιολόγησαν τη σιωπή τους μιλώντας για το φόβο, τις οικονομικές ρήτρες, τα γενναιόδωρα φιλοδωρήματα αλλά και τις χορηγίες του Επστάιν στις τοπικές κοινότητες.

Τα ευρήματα: Η αισθητική του τρόμου

Όταν το καλοκαίρι του 2019, μετά τη σύλληψη και την αυτοκτονία του Επστάιν, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έφοδο στο νησί, η εικόνα που αντίκρισαν δεν ήταν αυτή της high end πολυτέλειας που κάποτε – την εποχή που γράφονταν φιλιππικοί για την επιτυχία και το flair του Επστάιν- περιέγραφαν τα περιοδικά.

Οι εικόνες που διέρρευσαν τότε, αυτές που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Δεκέμβριο από την επιτροπή των Δημοκρατικών και τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε στις 30 Ιανουαρίου το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης παραπέμπουν μάλλον σε δεύτερης διαλογής ταινία θρίλερ. Και επιβεβαιώνουν όσα είχαν καταθέσει τα θύματα.

Όπως για παράδειγμα την περίφημη οδοντιατρική καρέκλα στο χρώμα της μουστάρδας, η οποία βρέθηκε σε ένα δωμάτιο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο ιατρείο, καλυμμένη με πλαστικό. Δίπλα της υπήρχε ιατρικός εξοπλισμός (τροχήλατα τραπεζάκια και εργαλεία).

Οι γυναίκες που κακοποιήθηκαν στο νησί έχουν περιγράψει ότι τα δωμάτια όπου συνευρίσκονταν με τον Επστάιν και την κουστωδία του απέπνεαν την αίσθηση ιατρείου. Λένε πως η μυρωδιά της αποστείρωσης πλανιόνταν στον αέρα και το μόνο που την έσπαγε το ήταν το άρωμα παπάγιας που εκτιμούσε ο παιδόφιλος. Τα θύματα έχουν ακόμα καταθέσει πως στους εν λόγω χώρους υπήρχε συνήθως ένα ντουλάπι γεμάτο από σεξουαλικά βοηθήματα, τοποθετημένα σαν χειρουργικά εργαλεία.

Το απόκοσμο σκηνικό συμπλήρωναν οι κρεμασμένες ανθρωπόμορφες μάσκες στους τοίχους, η χρήση των οποίων παραμένει ασαφής. Επρόκειτο για φετίχ; Ήταν εργαλείο ψυχολογικού εκφοβισμού; Η εικόνα από μόνη της πάντως ήταν αρκετή για να δημιουργήσει όλων των λογιών τις εικασίες.

Τα χαμένα δεδομένα

Σε έναν άλλο χώρο, οι Αμερικανοί πράκτορες βρήκαν έναν μαυροπίνακα. Πάνω του ήταν γραμμένες οι λέξεις «Power» (Εξουσία), «Deception» (Εξαπάτηση), «Plots» (Πλεκτάνες). Σαν ο Επστάιν να κατέγραφε τη μεθοδολογία του, τους κανόνες με τους οποίους έπαιζε το παιχνίδι της ζωής των άλλων.

Στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι του υπήρχε ένα αναλογικό τηλεφωνικό κέντρο. Στα κουμπιά ταχείας κλήσης ήταν κολλημένα αυτοκόλλητα με μικρά ονόματα: «Darren», «Rich», «Mike», «Patrick». Σε κάποιες από τις καταθέσεις τους τα θύματα του Επστάιν περιγράφουν πώς πολλά βράδια καλούσε γυναίκες και κορίτσια στο υπνοδωμάτιό του για να τον σκεπάσουν και να τον νανουρίσουν.

Στο κεντρικό κτίριο εντοπίστηκε εντοιχισμένο σε τσιμέντο και ένα ατσάλινο χρηματοκιβώτιο, στο οποίο φυλάσσονταν δεσμίδες μετρητών, διαμάντια, διαβατήρια – άλλα πλαστά και άλλα ληγμένα- και σκληροί δίσκοι.

Συνολικά κατασχέθηκαν περί τα 300GB δεδομένων, που είχαν όμως ελάχιστα στοιχεία τα οποία αφορούσαν στην έρευνα. Υπενθυμίζεται ότι οι πράκτορες του FBI έφτασαν στο νησί στις 12 Αυγούστου του 2019, δηλαδή έξι εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Επστάιν. Ήταν χρόνος αρκετός ώστε πολλά πειστήρια ενδεχομένως να καταστραφούν. Όπως τα δεδομένα από το δωμάτιο παρακολούθησης, το οποίο είχε «ξηλωθεί».

Ο ναός: Το μυστήριο του νησιού

Στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού δέσποζε το πιο συζητημένο κτίσμα: ο επονομαζόμενος ναός. Ένα τετράγωνο κτίριο με χοντρούς τοίχους, βαμμένο με παράξενες μπλε και λευκές ρίγες, που αρχικά έφερε έναν χρυσό τρούλο και αγάλματα στην οροφή, τα οποία χάθηκαν -ή κατά άλλους αφαιρέθηκαν μυστηριωδώς-, μετά το πέρασμα των τυφώνων Ίρμα και Μαρία που έπληξαν την περιοχή το 2017.

Ο Επστάιν δήλωνε στις αρχές ότι πρόκειται για αίθουσα μουσικής και γυμναστήριο. Το ίδιο φαίνεται και από τις περιγραφές των Αμερικανών πρακτόρων, οι οποίοι κατέρριψαν τη θεωρία περί ύπαρξης ενός κρυφού υπόγειου περάσματος.

Ο χορδιστής πιάνων Πάτρικ Μπάρον, που επισκέφθηκε το νησί το 2018, περιέγραψε ένα εσωτερικό που θύμιζε μαυσωλείο. Επρόκειτο για έναν ενιαίο χώρο με άριστη ακουστική μόνωση, όπου υπήρχαν μόνο ένα πανάκριβο μαύρο πιάνο με ουρά, ένα γραφείο, βιβλιοθήκες και ένα γκρι χαλί ενώ η πόρτα, όπως ανακαλούσε, είχε μπάρες ασφαλείας.

Η επέκταση: Το Great Saint James

Η αλαζονεία του Επστάιν δεν σταματούσε στα 72 στρέμματα του ιδιωτικού νησιού του. Το 2016, λίγα χρόνια πριν το τέλος του, αγόρασε και το γειτονικό, μεγαλύτερο νησί, Great Saint James, έναντι 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα σχέδια που υπέβαλε στις πολεοδομικές αρχές δείχνουν το μέγεθος της μεγαλομανίας του: ήθελε να χτίσει ένα αμφιθέατρο, ένα συγκρότημα κατοικιών, ακόμη και ένα υποβρύχιο γραφείο.

Το Great Saint James προοριζόταν να γίνει η επέκταση του ιδιωτικού βασιλείου του, ίσως για να στεγάσει ακόμη περισσότερους «καλεσμένους» ή για να δημιουργήσει μια ακόμη πιο ισχυρή ζώνη ασφαλείας γύρω του.

Επισημαίνεται πάντως πως την περίοδο εκείνη, παρότι είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικές επιθέσεις, ο Επστάιν εξακολουθούσε να επισκέπτεται συχνά πυκνά το νησί – συνήθως με τη συντροφιά νεαρών γυναικών, τις οποίες οι υπάλληλοι του αεροδρομίου του St. Thomas θυμούνται ντυμένες με αθλητική περιβολή, συνήθως δύσθυμες και πάντα κουβαλώντας – στην αναχώρησή τους- τσάντες με ψώνια από επώνυμους οίκους.

Η πολιορκία: Νησί χωρίς διαφυγή

Σύμφωνα με τις καταθέσεις της αυτόχειρα Βιρτζίνια Τζιούφρε και άλλων θυμάτων, η μεταφορά στο νησί γινόταν με το ιδιωτικό Boeing 727, το επονομαζόμενο «Lolita Express». Από το αεροδρόμιο του St. Thomas ο Επστάιν και η συνοδεία του μετεπιβιβάζονταν σε κάποιο από τα ελικόπτερά του με τελικό προορισμό το Little St. James.

Η απομόνωση ήταν απόλυτη. Μια ασφυκτική πολιορκία στη μέση του πουθενά, την οποία εξασφάλιζαν οι άνθρωποι για την ασφάλεια του Επστάιν και κατέγραφε ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Οι κάμερες, όπως έχουν καταθέσει, ήταν παντού. Εμφανείς αλλά ακόμα και κρυμμένες μέσα σε ανιχνευτές καπνού. Το υλικό που βιντεοσκοπούσαν χρησιμοποιούνταν μεταξύ άλλων για τον ψυχολογικό εκβιασμό των γυναικών και εξασφάλιζε ότι δε θα κατέφευγαν στις αρχές.

Στην κατάθεσή του ένα από τα θύματα, 15 ετών όταν συνέβη το περιστατικό, δήλωσε ότι προσπάθησε να δραπετεύσει από το νησί κολυμπώντας, αλλά η απόσταση, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και οι άνδρες της ασφάλειας έκαναν τη διαφυγή αδύνατη.

Η ανθρωπογεωγραφία: Γαλαζοαίματοι, επιχειρηματίες, ισχυροί

Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν αναμφίβολα από τους συχνότερους επισκέπτες του νησιού. Μαρτυρίες, όπως εκείνη του επιστάτη Μάιλς Μπράιαντ, τον τοποθετούν στο νησί. Ο ίδιος μέχρι σήμερα δεν το έχει παραδεχτεί.

Δεδομένες θεωρούνται ακόμα οι επισκέψεις του Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος βρισκόταν σε συνέδριο επιχορηγούμενο από τον Επστάιν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους το 2006 και επισκέφτηκε το Little St. James, του πρώην τραπεζικού CEO Τζες Στάλι το 2015, του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ, του επενδυτή Γκλεν Ντάμπιν και του Λες Γουέξνερ, αλλοτινού ιδιοκτήτη του brand Victoria’s Secret, ο οποίος είχε εμπιστευτεί τη διαχείριση των οικονομικών του στον Επστάιν.

Ισοδυναμεί από μόνη της η παρουσία στο νησί ή η κοινωνική συναναστροφή με τον Επστάιν με ποινικό αδίκημα; Σίγουρα όχι. Γεννά όμως τη σκέψη ότι κάποιοι μπορεί να είδαν ή να υποψιάστηκαν, αλλά παρέμειναν σιωπηλοί.

Ασαφές παραμένει έως σήμερα εάν ο Μπιλ Γκέιτς, ο Μπιλ Κλίντον, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το πάλαι ποτέ σούπερ μόντελ Ναόμι Κάμπελ -όλοι τους αναφέρονται σε λίστες επιβατών του ιδιωτικού αεροσκάφους του Επστάιν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους- βρέθηκαν ποτέ στο νησί. Πρόσκληση φαίνεται ότι είχε λάβει και η Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία διατηρούσε φιλική σχέση με τον Επστάιν.

Τρεις άνθρωποι που είχαν συχνή παρουσία στο Little St. James ήταν η σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Σάρα Κέλεν, η δούκισσα Κλερ Χέιζελ (πέθανε πριν από λίγες ημέρες) και ο ατζέντης μοντέλων Ζακ Λικ Μπρουνέλ (αυτοκτόνησε το 2022). Όλοι τους διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στη στρατολόγηση και διακίνηση γυναικών σχεδόν από ολόκληρο τον κόσμο στο δίκτυο του Επστάιν.

O Ίλον Μασκ που μπήκε στο κάδρο με τα νέα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, φαίνεται πως διατηρούσε επικοινωνία με τον Επστάιν και μάλιστα σε ένα από τα μηνύματά του τον ρωτούσε πότε συμβαίνει το πιο άγριο πάρτι στο νησί. Αυτό βεβαίως δεν είναι τεκμήριο ότι παραβρέθηκε κιόλας.

Η επόμενη ημέρα: Θέρετρο σε θραύσματα ζωής

Σήμερα ο ήχος των κυμάτων που σκάνε στην ακτή του Little St. James σκεπάζεται από το θόρυβο των μηχανημάτων εκσκαφής. Τον Μάιο του 2023, τα δύο νησιά (Little και Great St. James) πέρασαν στα χέρια του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Στίβεν Ντέκοφ, ιδρυτή της Black Diamond Capital Management.

Ο Ντέκοφ, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος των Παρθένων Νήσων, πλήρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια για να τα αποκτήσει μαζί. Η τιμή θεωρήθηκε «ευκαιρία», καθώς η αρχική ζήτηση ήταν 125 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση μέρος των χρημάτων της αγοραπωλησίας διατέθηκε για αποζημιώσεις σε περίπου 150 θύματα.

Το σχέδιό του είναι μοιάζει φιλόδοξο για κάποιους, κενόδοξο και απόκοσμο για τους περισσότερους: θέλει να μετατρέψει ένα νησί που συνδέθηκε με πόνο, κακοποίηση, βία και εκβιασμό σε υπερπολυτελές θέρετρο 25 δωματίων.

Παρεμπιπτόντως ακόμα και πριν την αυτοκτονία του Επστάιν το νησί είχε δημιουργήσει τέτοια μυθολογία, ώστε να προσεγγίζεται από τουρίστες – ακόμα και με μάσκα και βατραχοπέδιλα- που ήθελαν να διαπιστώσουν ιδίοις όμασι τι συμβαίνει εκεί. Ναι, η ανθρώπινη φύση δε σταματά ποτέ να εκπλήσσει – δυσάρεστα.

Ο νέος ιδιοκτήτης υπόσχεται «σεβασμό στην τοπική κουλτούρα», περιβαλλοντική ευαισθησία και ανάπτυξη για την περιοχή. Θέλει να κάνει rebranding, να σβήσει το όνομα του Επστάιν από το χάρτη και να το αντικαταστήσει με την αίγλη ενός πεντάστερου προορισμού.

Μπορείς όμως να χτίσεις έναν παράδεισο με θεμέλιο τα υλικά της κόλασης; Η αλήθεια είναι ότι μπορείς. Αρκεί εκεί όπου όλοι βλέπουν ένα μνημείο της πιο μοχθηρής πλευράς της ανθρώπινης φύσης εσύ να δεις απλώς μια ακόμα ευκαιρία.