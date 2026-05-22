Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επέβαλλε τουρκικό δικαστήριο σε δύο Έλληνες που συνελήφθησαν αφότου άνοιξαν μια σημαία εντός του μνημείου την Αγία Σοφία (πλέον λειτουργεί ως τζαμί) στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Απριλίου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στην σημαία εμφανιζόταν βυζαντινό σύμβολο (ο δικέφαλος αετός) και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος».

Η ποινή με αναστολή σημαίνει ότι οι δύο καταδικασθέντες δεν θα εκτίσουν ποινή κράτησης και θα επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι καταδικασθέντες είναι μια 42χρονη γυναίκα από ένα χωριό της Σπάρτης και ο 35χρονος ξάδελφός της από την Αυστραλία, οι οποίοι επισκέπτονταν με μικρό γρουπ την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο τους συνελήφθησαν στο ξενοδοχείο τους, αφού η πράξη τους είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.