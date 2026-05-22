Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση με μεγάλη προσοχή, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, καθώς τα σοβαρά τραύματα του παιδιού έχουν εγείρει υποψίες για ενδοοικογενειακή κακοποίηση, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα ατυχήματος.

Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του. Κατά την ιατρική εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν βαριές κακώσεις, μεταξύ των οποίων υποσκληρίδιο αιμάτωμα (συγκέντρωση αίματος στον εγκέφαλο) και εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Χάρη στην άμεση επέμβαση του ιατρικού προσωπικού και παιδοχειρουργού, η κατάσταση του παιδιού αρχικά σταθεροποιήθηκε. Λόγω όμως της σοβαρότητας της κλινικής του εικόνας, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων στο Ηράκλειο.

Η μητέρα του παιδιού έχει ήδη συλληφθεί από τις αρχές με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σύμφωνα με το patris.gr.

Ο πατέρας, από το Πακιστάν, παραμένει άφαντος. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει ήδη διαφύγει εκτός Κρήτης, και οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.