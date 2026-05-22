Στη φιλόδοξη και υψηλού προϋπολογισμού ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, η Λουπίτα Νιόνγκο υποδύεται την Ωραία Ελένη, πλάι σε ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια.

Μιλώντας στο Elle, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν αντιμετωπίζει τον ρόλο μέσα από την εξωτερική εμφάνιση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς να παίξεις την ομορφιά».

Σε συνέντευξή της κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική που έχει δεχθεί η επιλογή της, με πρόσωπα όπως ο Ίλον Μασκ να αμφισβητούν το casting μιας μαύρης ηθοποιού σε έναν μυθικό ρόλο. Ο Μασκ είχε κατηγορήσει ξεκάθαρα τον Νόλαν για επιλογή των ηθοποιών, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει σε βραβεία.

Ίλον Μασκ: «Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα»

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό» έγραψε αρχικά ο Ίλον Μασκ με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που έχει ασκήσει στον σκηνοθέτη της Οδύσσειας.

Σε δεύτερη απάντησή του, στην ίδια ανάρτηση έγραψε για τον Νόλαν ότι «προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του».

Όλα ξεκίνησαν από αναρτήσεις του συντηρητικού σχολιαστή Ματ Γουόλς, ο οποίος έγραψε: «κανείς στον κόσμο δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόνγκο “είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο”.

Αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν γνωρίζει ότι θα τον έλεγαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο αυτό σε μια λευκή γυναίκα. Ο Νόλαν είναι τεχνικά ταλαντούχος αλλά δειλός», με τον Μασκ να απαντά «είναι αλήθεια».

Λουπίτα Νιόνγκο: «Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την ομορφιά

«Πρόκειται για μυθολογία», δήλωσε η Νιόνγκο, προσθέτοντας: «Στηρίζω πλήρως την πρόθεση του Κρις σε αυτό που δημιουργεί και στη δική του εκδοχή της ιστορίας.

Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη πώς θα το υπερασπιστώ. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ είτε όχι».

Σε δεύτερη τοποθέτησή της σημείωσε: «Είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο να συμμετέχεις στην “Οδύσσεια”, γιατί είναι τόσο μεγαλειώδης. Εκτείνεται σε κόσμους. Γι’ αυτό και το καστ είναι έτσι όπως είναι. Καταλαμβάνουμε την επική αφήγηση της εποχής μας».

Μιλώντας για την ομορφιά της μυθολογικής Ελένης, η Λουπίτα Νιόνγκο εξήγησε ότι η δική της ερμηνεία του χαρακτήρα πηγαίνει βαθύτερα. «Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την ομορφιά. Θέλω να ξέρω ποιος είναι ένας χαρακτήρας.

Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση; Αυτό είναι το θέμα όταν δουλεύεις πάνω σε ένα τόσο γνωστό κείμενο, που έχει μελετηθεί, ερμηνευτεί και αποτελέσει πηγή για άλλα έργα.

Η έρευνα θα μπορούσε να είναι ατελείωτη. Το καλό όταν δουλεύεις με έναν σεναριογράφο όπως ο Κρις είναι ότι όλα βρίσκονται στη σελίδα. Η διερεύνηση ξεκινά από τις σελίδες που σου δίνονται. Σε αυτό βασίστηκα», πρόσθεσε.

«Δεν μπορώ να περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη όλους όσους δεν με συμπαθούν ακόμη. Θα βρεις εκείνους που σε πιστεύουν και θα προχωρήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι φτιαγμένη για να αντέχω», ανέφερε.

Ο Νόλαν, από την πλευρά του, είπε στο Elle ότι η Νιόνγκο ήταν εξαρχής η επιλογή του για την Ελένη. Για τον σκηνοθέτη, ο ρόλος απαιτούσε όχι μόνο ομορφιά, αλλά δύναμη, αυτοκυριαρχία και βάθος.

Όπως σημείωσε, η Νιόνγκο έχει την ικανότητα να κάνει την ένταση και τη συναισθηματική πολυπλοκότητα ενός χαρακτήρα να μοιάζουν αβίαστες.

Η ταινία «Η Οδύσσεια», με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατ. δολάρια, θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου.