Η υπόθεση Έπστιν, όπως συνοπτικά αναφέρεται το πλήθος σεξουαλικών εγκλημάτων με τα οποία σχετιζόταν ο δισεκατομμυριούχος αμερικανός χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν, που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, επανέρχεται δυναμικά στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, απειλώντας να διαταράξει εκ νέου τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τμήμα των υποστηρικτών από το «κίνημα MAGA».

Τα τελευταία νέα αφορούν έγγραφα από την έρευνα για εμπορία ανθρώπων σε βάρος του Έπστιν, τα οποία αναμένεται να παράσχει το υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή στο Κογκρέσο, και ειδικότερα στην Επιτροπή Ελέγχου και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου είναι επικεφαλής ο Ρεπουμπλικανός Τζέιμς Κόμερ.

Την περασμένη Δευτέρα κλητεύθηκε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Γουίλιαμ Μπαρ, να καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ο Κόμερ, σχολιάζοντας σε δημοσιογράφους την κατάθεση του Μπαρ, τόνισε πως ο πρώην υπουργός δεν είναι γνώστης πληροφοριών που να εμπλέκουν τον Τραμπ.

Αυτή ακριβώς η διευκρίνηση αποτελεί και το κρίσιμο πολιτικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς ο Τραμπ βάλλεται για τη φιλική σχέση που είχε επί σειρά ετών με τον καταδικασμένο Έπστιν. «Δεν μαθαίνουμε πολλά από τις ερωτήσεις των Ρεπουμπλικανών της Βουλής», σημείωσαν από την πλευρά τους Δημοκρατικοί βουλευτές, τονίζοντας ότι η όλη διαδικασία αποτελεί αντιπερισπασμό από το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο που περικόπτει την πρόσβαση στην υγειονομική κάλυψη.

Προσωπική υπόθεση για τον Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Ιουλίου το υπουργείο Δικαιοσύνης από κοινού με το FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Έπστιν εκβίασε ισχυρά πρόσωπα, διατηρούσε «λίστα πελατών» ή ότι δολοφονήθηκε, σύμφωνα με υπόμνημα που περιγράφει λεπτομερώς τα ευρήματα. Η δημοσίευση τότε της κοινής έκθεσης προκάλεσε σωρεία οργισμένων μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα από υποστηρικτές του συνομωσιολογικού αφηγήματος QAnon – σύμφωνα με το οποίο μια παγκόσμια ελίτ παιδεραστών κυβερνά τον κόσμο – οι οποίοι αποτελούν ευάριθμο τμήμα του κινήματος MAGA και αμφισβητούν ότι ο Έπστιν αυτοκτόνησε.

Τότε, ορισμένοι από τους πλέον εμβληματικούς υποστηρικτές του Τραμπ, όπως ο δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ και podcaster Στιβ Μπάνον και ο YouTuber Μπένι Τζόνσον επέμειναν να ζητούν απαντήσεις σχετικά με την υπόθεση, αυξάνοντας την πίεση στον Λευκό Οίκο. Αποτέλεσμα, ο αμερικανός πρόεδρος να κατηγορήσει, μέσω του Truth Social, τους ψηφοφόρους του ότι έπεσαν θύματα απάτης της αντιπολίτευσης, που θέλει να τον δυσφημίσει και να αποσιωπήσει το έργο της κυβέρνησής του.

Έκτοτε η υπόθεση έχει λάβει ακόμη πιο προσωπική χροιά, μετά την αγωγή ύψους ενός δισ. δολαρίων με την οποία απειλεί η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, τον γιο του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, μετά τον ισχυρισμό του τελευταίου ότι ήταν ο Έπστιν που σύστησε την Μελάνια στον Τραμπ.

Το πράγμα γίνεται ακόμη χειρότερο, καθώς σημαντικοί φιλοτραμπικοί influencers όπως η Κάντας Όουενς – η οποία έχει ήδη νομικές εκκρεμότητες με το ζεύγος Μακρόν – συνδέουν την εβραϊκή καταγωγή του Έπστιν με το Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, επαναφέροντας στην επιφάνεια τα αντισημιτικά στοιχεία του τραμπικού μπλοκ, γεγονός που δημιουργεί ακόμη ένα χάσμα με τον έτερο εσωκομματικό πόλο των φιλοϊσραηλινών Χριστιανών. Τυχόν σύγκρουση των εμμονών του «λαού του MAGA» με τις γεωπολιτικές συμμαχίες της κυβέρνησης Τραμπ θα ήταν το τελευταίο που θα είχε ανάγκη ο Λευκός Οίκος σε μια τέτοια συγκυρία.