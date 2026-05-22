Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Bas Eickhout ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της ευρωπαϊκής πράσινης ατζέντας, ένας πολιτικός με τεράστια επιρροή, που ήρθε αντιμέτωπος με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ηγήθηκε της ιστορικής Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η πτώση του, ωστόσο, ήταν εξίσου εντυπωσιακή με την άνοδό του. Μέσα σε λίγα λεπτά, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής συνεδρίασης στο Στρασβούργο, η αποκάλυψη για κρυφές σχέσεις στον εργασιακό χώρο και η παραβίαση των εσωτερικών κανόνων δεοντολογίας γκρέμισαν μια καριέρα 17 ετών, αφήνοντας την πολιτική ομάδα των Πρασίνων σε κατάσταση απόλυτου σοκ.

Η φορτισμένη αποχώρηση

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τι συνέβη στην αίθουσα, ο Eickhout προέβη σε μια δήλωση, την οποία αργότερα ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Στο παρελθόν, δεν έπραττα πάντα το σωστό. Είχα σχέσεις που δεν ήταν κατάλληλες για τον ρόλο μου. Δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει αυτό και αναλαμβάνω την ευθύνη».

Η αίθουσα βυθίστηκε στη σιωπή. Ο Eickhout, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος καθώς μιλούσε, αποχώρησε στη συνέχεια από την αίθουσα. Πολλοί ήταν μπερδεμένοι και κάποιοι ξέσπασαν σε δάκρυα. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αποχαιρετισμοί, ευχαριστήρια ή χειροκροτήματα για τα 17 χρόνια προσφοράς του σε μια πολιτική οικογένεια που αριθμεί περισσότερους από 50 ευρωβουλευτές. Το πρωί της Πέμπτης συγκλήθηκε συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας και του προσωπικού του κόμματος για να συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα.

Οι αυστηροί κανόνες

Το Brussels Playbook του POLITICO ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο 49χρονος Eickhout, είχε αποκαλύψει σε κομματικούς συναδέλφους του ότι διατηρούσε σχέση με την 25χρονη Λένα Σίλινγκ, το νεότερο μέλος του Κοινοβουλίου. Η παραίτηση «δεν έχει καμία σχέση με τη σχέση με τη Λένα», δήλωσε ο Eickhout στο POLITICO μέσω εκπροσώπου.

Το κόμμα «Προοδευτική Ολλανδία» (γνωστό ως PRO), στο οποίο το κόμμα «Πράσινοι-Αριστερά» του Eickhout βρίσκεται στα τελικά στάδια συγχώνευσης, εξέδωσε ανακοίνωση αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. «Έλαβε αυτή την απόφαση εν μέρει επειδή δεν είχε αναφέρει παρελθοντικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο».

Αυτοί οι κανόνες για τις σχέσεις θεσπίστηκαν στον απόηχο των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Γερμανού ευρωβουλευτή Malte Gallée τον Μάρτιο του 2024. Ο Gallée αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά παραιτήθηκε από τη θέση του.

Η άνοδος στην ιεραρχία

Ο Eickhout εξελέγη για πρώτη φορά ευρωβουλευτής το 2009, αλλά αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά τη θητεία 2019-2024, ηγούμενος του έργου των Πρασίνων για το νομοθετικό πακέτο της Πράσινης Συμφωνίας. Συγκεκριμένα, πίεσε για αυστηρότερους κανόνες στις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων και για την απαγόρευση της πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης έως το 2035.

Εκπροσώπησε επίσης την ομάδα στις διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα (COP) σε αρκετές περιπτώσεις. Όταν ήρθε η ώρα να επιλεγεί ο κορυφαίος υποψήφιος (Spitzenkandidat) για τις ευρωεκλογές του 2024, οι Πράσινοι επέλεξαν τον Eickhout, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε τηλεοπτικά debates.

Ωστόσο, οι Πράσινοι κατέγραψαν καταστροφικά αποτελέσματα στις εκλογές, χάνοντας το ένα τέταρτο των ευρωβουλευτών τους και βλέποντας την επιρροή τους να μειώνεται δραματικά, καθώς οι δεξιές δυνάμεις κέρδισαν μεγαλύτερο έδαφος στο Κοινοβούλιο.

Διορισμένος ως συμπρόεδρος της ομάδας μετά τις εκλογές, ο Eickhout ανέλαβε το έργο να επανενώσει μια διασπασμένη πολιτική οικογένεια και να αντιμετωπίσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό που κυριαρχείται από τη δεξιά.

Πολλοί εμβληματικοί πράσινοι νόμοι από την προηγούμενη θητεία -συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης του ίδιου του Eickhout- αναμένεται τώρα να ανοίξουν ξανά και να αποδυναμωθούν. Η μία μετά την άλλη, ο Eickhout και οι Πράσινοι είδαν τις ιδέες τους να μετριάζονται ή να απορρίπτονται. «Δεν έχω πλέον την ενέργεια γι’ αυτό», ανέφερε στη δήλωσή του.

Στο μεταξύ, στη Χάγη, η συγχώνευση του κόμματος «Πράσινοι-Αριστερά» με τους Σοσιαλδημοκράτες για τη δημιουργία του PRO θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια απομάκρυνση από το πράσινο κίνημα. Σε ένα συνέδριο στα μέσα Ιουνίου, το PRO θα ξεκινήσει τη διαδικασία για να αποφασίσει αν θα ενταχθεί στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ή στους Ευρωπαίους Πράσινους.

«Με τη δημιουργία του PRO, ξεκινά μια νέα εποχή. Αυτό το κόμμα αξίζει εκπροσώπους που μπορούν να αφοσιωθούν σε αυτό με πλήρη ενέργεια», δήλωσε ο Eickhout στον αποχαιρετιστήριο λόγο του. «Κατά τη διάρκεια του Europa Festival του PRO στις 9 Μαΐου, είδα πόση ενέργεια, αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα υπάρχει μέσα στο κόμμα. Είδα ένα κίνημα που κοιτάζει μπροστά και ξεχειλίζει από φιλοδοξία για το μέλλον. Ταυτόχρονα, συνειδητοποίησα ότι μετά από 17 χρόνια, δεν μπορώ πλέον να προσφέρω την ίδια ενέργεια με τον ίδιο τρόπο», κατέληξε.