Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ απομόνωσης, συμπληρώνοντας 196 ημέρες χωρίς να πατήσει το πόδι του στη ρωσική επαρχία. Η αποχή του από τις ρωσικές περιφέρειες ξεπέρασε ακόμη και τις σκοτεινές ημέρες της πανδημίας.

Μετά το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος επέστρεψε εσπευσμένα στη Μόσχα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών που τον θέλουν να διοικεί τη χώρα μέσα από θωρακισμένα καταφύγια, τρομοκρατημένος από τις ουκρανικές απειλές για την προσωπική του ασφάλεια. Σύμφωνα με ανάλυση του δικτύου Agentstvo, τόσο μεγάλα διαστήματα αποχής δεν είχαν καταγραφεί ούτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι λεπτομέρειες της απομόνωσης

Η τελευταία επίσκεψη του Πούτιν σε ρωσική περιφέρεια (εκτός των περιοχών όπου βρίσκονται οι κύριες προεδρικές του κατοικίες) ήταν ένα μονοήμερο ταξίδι στη Σαμάρα, στις 6 Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα, ο Ρώσος ηγέτης έκανε μια εξίσου μεγάλη παύση και στα ταξίδια του στο εξωτερικό. Πριν από το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα, η τελευταία του διεθνής περιοδεία είχε πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Δεκεμβρίου στο Τουρκμενιστάν, πράγμα που σημαίνει ότι η αποχή του από τις διεθνείς επισκέψεις διήρκεσε 158 ημέρες.

Έκτοτε, ο Πούτιν πραγματοποίησε ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες περιορίστηκαν αποκλειστικά εντός της περιφέρειας της Μόσχας ή στην Αγία Πετρούπολη:

Χριστούγεννα στο αρχηγείο της GRU : Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Πούτιν για το 2026 ήταν μια μυστική επίσκεψη σε ναό στρατιωτικής βάσης της GRU τα Χριστούγεννα. Αντίθετα με ό,τι συνηθίζεται, το Κρεμλίνο δεν ανακοίνωσε επίσημα πού γιόρτασε ο πρόεδρος. Ωστόσο, το «Agentstvo» διαπίστωσε ότι ο Πούτιν παρακολούθησε τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στον Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, εντός του Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων «Senezh» (στρατιωτική μονάδα 92154) στα περίχωρα της Μόσχας.

Ιανουάριος στην Αγία Πετρούπολη : Στις 23 Ιανουαρίου 2026, ο Πούτιν συνάντησε φοιτητές του MFTI στο Ντολγκοπρούντνι. Δύο ημέρες μετά, μετέβη στην Αγία Πετρούπολη για να καταθέσει στεφάνι στο κοιμητήριο Πισκαριόβσκογιε, με αφορμή την επέτειο της λήξης της πολιορκίας του Λένινγκραντ. Για πρώτη φορά, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού, αν και συνήθως παρευρίσκονταν πολίτες.

Αποκλεισμός στο Κρεμλίνο : Από τα τέλη Ιανουαρίου έως τα τέλη Απριλίου, σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του Πούτιν έλαβαν χώρα εντός του Κρεμλίνου ή στην κατοικία του στο Νόβο-Ογκάρεβο.

Απρίλιος με «άρωμα» δημοσκοπήσεων: Στις 27 Απριλίου, εν μέσω αναφορών για πτώση των ποσοστών δημοτικότητάς του, ο Πούτιν ταξίδεψε ξανά στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί επισκέφθηκε τη σχολή αθλητισμού που φέρει το όνομα του προπονητή του στο τζούντο, Ανατόλι Ράχλιν, και φίλησε μία από τις μαθήτριες στο μέτωπο. Αυτή η επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη ήταν και το τελευταίο του ταξίδι εκτός της περιοχής της Μόσχας πριν από τη μετάβασή του στην Κίνα.

Τι ίσχυε στο παρελθόν

Η μεγαλύτερη περίοδος κατά την οποία ο Πούτιν δεν είχε εγκαταλείψει επίσημα τις περιοχές των βασικών του κατοικιών είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά ακόμη και τότε, ο πρόεδρος πέρασε λιγότερο χρόνο σε απομόνωση.

Το μέγιστο διάστημα μεταξύ των ταξιδιών του το 2020 ήταν 132 ημέρες. Μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό στην Κομουνάρκα τον Φεβρουάριο του 2020, πραγματοποίησε την επόμενη μετακίνησή του μόλις στις 30 Ιουνίου, για τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου κοντά στο Ρζεφ.

Πριν την εισβολή : Ένα άλλο μεγάλο διάστημα χωρίς μετακινήσεις σημειώθηκε τους μήνες που προηγήθηκαν της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία. Μετά από μια επίσκεψη στην Ινδία στις αρχές Δεκεμβρίου 2021, ο Πούτιν δεν βγήκε από τις περιοχές των κατοικιών του για 60 ημέρες, μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2022, όταν ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Κίνα.

Τα χρόνια της κανονικότητας : Πριν από την πανδημία και τον πλήρους κλίμακας πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν δεν ξεπερνούσε τις 45 ημέρες χωρίς ταξίδια. Μετά την έναρξη της εισβολής, το μέγιστο διάστημα χωρίς επισκέψεις ήταν 50 ημέρες, ο χρόνος δηλαδή που μεσολάβησε μεταξύ του ταξιδιού του στο Τορζόκ και της επίσκεψής του στην Κίνα το 2024.

Η παράδοση της Κίνας: Στο παρελθόν, τα ταξίδια του Πούτιν στην Κίνα συνδυάζονταν συχνά με μια στάση σε κάποια ρωσική περιφέρεια. Μετά την επίσκεψή του τον Σεπτέμβριο του 2025, σταμάτησε στο Βλαδιβοστόκ και στο νησί Ρούσκι. Τον Οκτώβριο του 2023, επισκέφθηκε το Περμ και το αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας στο Ροστόφ στον Ντον. Πάντως, υπήρξαν και εξαιρέσεις, όπως τον Μάιο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2022, όπου επέστρεψε απευθείας χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς.

Η αιτία της εξαφάνισης

Στα τέλη του 2025, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την προεδρική κατοικία του Πούτιν στο Βαλντάι. Αν και παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησαν την εγκυρότητα αυτών των ισχυρισμών, πηγή του δικτύου «Proekt» που βρίσκεται κοντά στο Κρεμλίνο αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος ανησύχησε σοβαρά για την ασφάλειά του.

Στις αρχές Μαΐου, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών διοχέτευσαν στα ΜΜΕ πληροφορίες ότι ο Πούτιν έχει σταματήσει να επισκέπτεται το Βαλντάι, εργάζεται πλέον σε θωρακισμένα καταφύγια, ενώ η προεδρική φρουρά (FSO) έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα προστασίας του.