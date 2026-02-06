Χιλιάδες έγγραφα που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν απέσυρε από τον ιστότοπό του το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), έπειτα από καταγγελίες θυμάτων ότι είχαν αποκαλυφθεί τα προσωπικά τους στοιχεία, σύμφωνα με το BBC.

Οι δικηγόροι των θυμάτων ανέφεραν ότι εσφαλμένες αποχαρακτηρίσεις στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή «ανέτρεψαν τη ζωή» σχεδόν 100 επιζώντων. Όπως επισημάνθηκε, στα αρχεία περιλαμβάνονταν email, φωτογραφίες γυμνού περιεχομένου και άλλα στοιχεία μέσω των οποίων ήταν δυνατή η ταυτοποίηση θυμάτων.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι απέσυρε όλα τα έγγραφα που είχαν επισημανθεί και απέδωσε τα λάθη σε «τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα».

Αντιδράσεις και παρέμβαση της Δικαιοσύνης

Δικαστική ακρόαση που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη ακυρώθηκε, με τον δικαστή να σημειώνει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και τα θύματα κατέληξαν σε συμφωνία για την αποκατάσταση των ζητημάτων ιδιωτικότητας.

Σε επιστολή προς τον ομοσπονδιακό δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν, το DOJ ανέφερε ότι όλα τα έγγραφα που ζητήθηκε να αποσυρθούν από τα θύματα ή τους συνηγόρους τους είχαν αφαιρεθεί για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος και άλλων αρχείων.

Σε κοινή δήλωσή τους, επιζώντες χαρακτήρισαν τις αποκαλύψεις «εξοργιστικές», τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να «κατονομαστούν, να τεθούν υπό δημόσια κρίση και να επανατραυματιστούν».

Οι δικηγόροι των θυμάτων έκαναν λόγο για «τη σοβαρότερη παραβίαση της ιδιωτικότητας θυμάτων μέσα σε μία ημέρα στην ιστορία των ΗΠΑ», ενώ επισήμαναν ότι υπήρξαν χιλιάδες περιπτώσεις όπου δεν είχαν αφαιρεθεί ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το BBC, ορισμένα από τα θύματα ανέφεραν ακόμη και απειλές κατά της ζωής τους, μετά τη δημοσιοποίηση τραπεζικών και προσωπικών δεδομένων.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης προκάλεσε μεγάλη ζημιά»

Η επιζήσασα Άνι Φάρμερ δήλωσε στο BBC ότι «είναι δύσκολο να επικεντρωθεί κανείς στις νέες αποκαλύψεις, λόγω της ζημιάς που έχει προκαλέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης εκθέτοντας τους επιζώντες».

Αντίστοιχα, η Λίζα Φίλιπς τόνισε πως πολλοί επιζώντες είναι «πολύ δυσαρεστημένοι» με τον τρόπο δημοσιοποίησης των εγγράφων, κατηγορώντας το DOJ ότι παραβίασε τις δεσμεύσεις του.

Η θέση του DOJ

Εκπρόσωπος του DOJ ανέφερε στο BBC, μέσω του αμερικανικού δικτύου CBS, ότι η υπηρεσία «λαμβάνει πολύ σοβαρά την προστασία των θυμάτων» και ότι έχει προχωρήσει στη διαγραφή χιλιάδων ονομάτων από εκατομμύρια σελίδες εγγράφων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μόλις το 0,1% των δημοσιευμένων σελίδων φέρεται να περιείχε μη αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες.

Μαζική δημοσιοποίηση αρχείων

Υπενθυμίζεται ότι εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από σχετική νομοθετική υποχρέωση. Πρόκειται για περίπου τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και trafficking ανηλίκων.