Με το παρασκήνιο της ονομασίας του νέου κόμματος, που αναμένεται να ανακοινωθεί την προσεχή Τρίτη 26/5 στο Θησείο, παίζει στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε», εκτυλίσσεται το εξής σκηνικό: Μια νέα κοπέλα προτείνει με ενθουσιασμό το όνομα «Ορίζοντες» για τον νέο πολιτικό φορέα.

Ο Αλέξης Τσίπρας ενθουσιάζεται και λέει αυθόρμητα να προχωρήσουν με αυτό. Όταν του επισημαίνουν ότι το όνομα έχει ήδη «κλειδώσει», εκείνος απαντά αστειευόμενος: «Ας ξεκλειδώσει!».

Οι συνεργάτες του τον επαναφέρουν στην πραγματικότητα, εξηγώντας του ότι δεν γίνεται να αλλάξει τίποτα, καθώς site, banners, βίντεο, ακόμα και… τυπωμένα μπλουζάκια με το τελικό όνομα είναι ήδη έτοιμα!

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», καταλήγει στο βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός.