Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, εγκατέλειψε την κατοικία του στο Ουίνδσορ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη (4/2) πηγή του παλατιού, έπειτα από τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή.

Εφυγε νύχτα από το Ουίνδσορ

Ο 65χρονος Άντριου, ο οποίος έχει χάσει τον τίτλο του πρίγκιπα, ήλπιζε να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα στο Royal Lodge, την κατοικία του στο Ουίνδσορ επί δεκαετίες, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Sun, αλλά έφυγε το βράδυ της Δευτέρας ώστε να μην γίνει ευρέως αντιληπτός και μετακόμισε στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ, μια έκταση που ανήκει στον βασιλιά Κάρολο.

Μέχρι νεωτέρας

Βασιλική πηγή επιβεβαίωσε ότι πλέον μένει εκεί, αλλά είπε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες πιθανόν να επισκέπτεται σποραδικά το Ουίνδσορ μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταβατική φάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ