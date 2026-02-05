Η δράση του Τζέφρι Έπσταϊν ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000. Ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε το 2008 από δικαστήριο της πολιτείας της Φλόριντα για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία.

Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019. Έναν μήνα αργότερα, στις 10 Αυγούστου, ο κατηγορούμενος για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και σύσταση συμμορίας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του. Δεν τελείωσε τίποτα. Ο Τζέφρι Έπσταϊν άφησε πίσω του εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, εικόνων και βίντεο που περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τις εγκληματικές δραστηριότητές του. Κι όχι μόνο. Τα αρχεία Έπσταϊν «καίνε» πολλούς: από πολιτικούς και μεγιστάνες της τεχνολογίας έως ισχυρούς παράγοντες της Wall Street και ξένους αξιωματούχους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα έναν τεράστιο όγκο εγγράφων στα πλαίσια της έρευνας για τη δράση και τις διασυνδέσεις του παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα ονόματα των Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς, Έλον Μασκ και του καθαιρεμένου πρίγκιπα Άντριου, μονοπωλούν τις αναλύσεις. Και δικαίως. Αυτά τα ονόματα εμφανίζονται σχεδόν σε όλα τα έγγραφα.

Τα φερόμενα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, εν τω μεταξύ, ήταν τρομοκρατημένα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε μη επεξεργασμένες γυμνές φωτογραφίες πριν τις αφαιρέσει, σύμφωνα με ρεπορτάζ που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα The New York Times.

Ορισμένες αναφορές φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις, όπως η προφανής επιθυμία του Έλον Μασκ σε ένα email να παρευρεθεί σε ένα «άγριο» πάρτι στο νησί του Έπσταϊν. Ο Μασκ αρνείται ότι έχει πάει στο νησί ή ότι παρευρέθηκε σε τέτοιο πάρτι.

Η τελευταία «δέσμη» υλικού περιλαμβάνει τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες, 2.000 βίντεο. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι η εμφάνιση ονομάτων στα έγγραφα υποδηλώνει οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Πολλοί από τους ανθρώπους που εμφανίστηκαν σε προηγούμενες δημοσιεύσεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Η δημοσίευση έγινε λίγες εβδομάδες μετά την προθεσμία που ορίστηκε από τον νόμο Epstein Files Transparency Act, ο οποίος έχει την υπογραφή του Τραμπ. Ο νόμος απαιτούσε την πλήρη δημοσίευση όλων των εγγράφων, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωσή της και κρατάει επιπλέον έγγραφα.

Ακολουθεί μια λίστα με τα «μεγάλα ονόματα» των αρχείων Έπσταϊν και η αντίδρασή τους μετά τη δημοσιοποίησή τους.

Έλον Μασκ

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Έπσταϊν και του Έλον Μασκ σχετικά με ταξιδιωτικά σχέδια του πρώτου τα οποία περιελάμβαναν τον δεύτερο.

Από τα μηνύματα φαίνεται ότι ο Έπσταϊν οργάνωνε ταξίδι για τον Μασκ στο ιδιωτικό νησί του. Τον Νοέμβριο του 2012, ο Μασκ έγραψε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα: «Ποια μέρα/νύχτα θα γίνει το πιο ξέφρενο πάρτι στο νησί σου;»

Σε ένα άλλο, από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, έγραψε: «Θέλω πραγματικά να πάω σε πάρτι στο St Barts ή αλλού και να ξεφαντώσω», προσθέτοντας ότι μια «ειρηνική εμπειρία στο νησί» είναι το αντίθετο από αυτό που θέλει.

Ο Μακ απάντησε μέσω μιας ανάρτησής του στο X τον Ιανουάριο, αναγνωρίζοντας ότι τα email θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να «συκοφαντήσουν το όνομά μου». Ανέφερε επίσης ότι τον απασχολούσε περισσότερο η δίωξη «αυτών που διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα με τον Έπσταϊν».

Μπιλ Γκέιτς

Δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα με την εμπλοκή του ονόματος του Μπιλ Γκέιτς στα αρχεία του Έπσταϊν. Η σχέση τους ήταν γνωστή εδώ και χρόνια. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν πως ο εκ των πλουσιότερων κατοίκων του πλανήτη είχε σχέση με μια παίκτρια του μπριτζ, ονόματι Μίλα Αντόνοβα στις αρχές του 2010 και ο Έπσταϊν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την πληροφορία εναντίον του Γκέιτς.,

Δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013 είναι γραμμένα σαν να έχουν συνταχθεί από τον Επστάιν, αλλά δεν είναι σαφές αν είναι γνήσια ή αν έχουν σταλεί ποτέ στον Μπιλ Γκέιτς.

Το ένα email είναι γραμμένο ως επιστολή παραίτησης από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι έπρεπε να προμηθευτεί φάρμακα για τον Γκέιτς «για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της σεξουαλικής επαφής με Ρωσίδες».

Το άλλο, που ξεκινά με «αγαπητέ Μπιλ», διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ο Γκέιτς έληξε μια φιλία και αναφέρει ότι ο Γκέιτς προσπάθησε να καλύψει μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη, μεταξύ άλλων από την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Σε συνέντευξή της στο NPR, η πρώην σύζυγός του Μελίντα είπε ότι η δημοσίευση των εγγράφων της ξύπνησε αναμνήσεις από τις συζυγικές τους διαμάχες.

«Μπορώ να δεχτώ τη δική μου θλίψη και να κοιτάξω αυτά τα νεαρά κορίτσια και να πω, Θεέ μου, πώς συνέβη αυτό σε αυτά τα κορίτσια; Τουλάχιστον εγώ κατάφερα να προχωρήσω στη ζωή μου και ελπίζω να αποδοθεί κάποια δικαιοσύνη σε αυτές τις γυναίκες που είναι πλέον ενήλικες».

Ο Μπιλ Γκέιτς απάντησε δηλώνοντας ότι είναι «ένας από τους πολλούς ανθρώπους που μετανιώνουν που τον γνώρισαν ποτέ».

Σε συνέντευξή του στο αυστραλιανό δίκτυο Nine News, αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. «Προφανώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγραψε ένα email στον εαυτό του. Αυτό το email δεν στάλθηκε ποτέ.

Το email είναι ψευδές, οπότε δεν ξέρω τι σκεφτόταν», δήλωσε ο Γκέιτς, χωρίς να είναι σαφές σε ποιο από τα email αναφερόταν.

«Κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του το μετανιώνω και ζητώ συγγνώμη που το έκανα», πρόσθεσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 2011, χρόνια αφότου ο Έπσταϊν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, έχοντας δηλώσει ένοχος για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου που συνέταξε το FBI το 2025 με τις καταγγελίες που έγιναν εναντίον του Τραμπ από άτομα που τηλεφώνησαν στην εθνική γραμμή πληροφοριών του Κέντρου Αντιμετώπισης Απειλών.

Πολλές από αυτές φαίνεται να βασίζονται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έλαβε η υπηρεσία και δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν, με τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, έχει διακόψει κάθε επαφή εδώ και δεκαετίες, και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα από τα θύματά του.

Στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται email στα οποία ο Έπσταϊν και άλλοι μοιράζονταν ειδησεογραφικά άρθρα για τον Τραμπ, σχολίαζαν τις πολιτικές ή τις απόψεις του ή την οικογένειά του.

Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Φωτογραφίες που δείχνουν τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ να γονατίζει πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος έχουν επίσης συμπεριληφθεί στην τελευταία έκδοση των αρχείων του Έπσταϊν.

Σε δύο από τις εικόνες, ο πρώην πρίγκιπας φαίνεται να αγγίζει το πρόσωπό του, το οποίο είναι άγνωστο και πλήρως ντυμένο, στο στομάχι της. Μια άλλη εικόνα τον δείχνει να κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα. Δεν παρέχεται κανένα πλαίσιο για τις φωτογραφίες και δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκαν.

Μια γυναίκα κατήγγειλε στο BBC, μέσω του δικηγόρου της, πως όταν ήταν 20 χρόνων, ο Έπσταϊν την είχε στείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για ερωτικό ραντεβού με τον τότε πρίγκιπα Αντριου.

Η ερωτική συνάντηση μεταξύ τους φέρεται να έγινε στην πρώην κατοικία του Άντριου, το Royal Lodge, το 2010. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Μπραντ Έντουαρντς, μετά από μια νύχτα με τον Άντριου, η 20χρονη περιέγραψε ότι ξεναγήθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ όπου και της προσφέρθηκε τσάι.

Ο Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν σε όλο τον κόσμο και εκπροσώπησε και τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία υποστήριξε ότι την έστειλαν στο Λονδίνο για να κάνει σεξ με τον Άντριου το 2001, όταν ήταν 17 ετών.

Η Τζιουφρέ είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου δύο ακόμη φορές μεταξύ 2001 και 2002 — μία φορά στη Νέα Υόρκη και μία φορά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων ο Άντριου έφυγε νύχτα από το Ουίνδσορ και μετακόμισε στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ, μια έκταση που ανήκει στον βασιλιά Κάρολο.

Μπιλ Κλίντον

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με τα αρχεία, η Johanna Sjoberg πρώην βοηθός του Έπσταϊν, κατέθεσε ότι ο Έπσταϊν τής είπε κάποτε ότι στον Κλίντον «αρέσουν μικρά», αναφερόμενος σε κορίτσια.

Ο Κλίντον ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν σε ανθρωπιστικά ταξίδια στην Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εκείνη την εποχή τον επαίνεσε ως αφοσιωμένο φιλάνθρωπο. Παρά τις κολακείες, λίγο αργότερα ανέφερε ότι διέκοψε τις σχέσεις μαζί του.

Αρχικά, όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν, οι εκπρόσωποι του Κλίντον αναφέρθηκαν σε δήλωση που εξέδωσε το 2019 λέγοντας ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Ό,τι κι αν είπαν οι εκπρόσωποι του πρώην προέδρου, Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον υπέκυψαν στην πίεση των Ρεπουμπλικάνων για την υπόθεση και συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναγκάζεται να καταθέσει επίσημα σε κοινοβουλευτική έρευνα.

Το πρώην προεδρικό ζεύγος αρχικά αρνήθηκε τις κλήσεις, αλλά η απειλή για ψηφοφορία παραπομπής επί ποινικού παραπτώματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση. Οι διαπραγματεύσεις ήταν έντονες, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούσαν για τις λεπτομέρειες της κατάθεσης, ενώ οι δικηγόροι των Κλίντον «πάλευαν» για λεπτομέρειες της κατάθεσης.

Ρίτσαρντ Μπράνσον

Το όνομα του Ρίτσαρντ Μπράνσον εμφανίζεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία. Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων το 2013, ο Επστάιν ευχαριστεί τον Μπράνσον για την πρόσφατη φιλοξενία και τις συμβουλές δημοσίων σχέσεων. Ο Μπράνσον απαντά ότι ήταν «πολύ ωραίο» που τον είδε, προσθέτοντας: «όποτε βρίσκεσαι στην περιοχή, θα χαρώ να σε δω. Αρκεί να φέρεις το χαρέμι σου».

Η Virgin Group διευκρίνισε ότι ο όρος «χαρέμι» αναφερόταν σε τρία ενήλικα μέλη της ομάδας του Έπσταϊν.

Σε δήλωση προς το BBC, η Virgin Group ανέφερε ότι η επαφή του Μπράνσον με τον Έπσταϊν ήταν «μόνο μερικές φορές πριν από δώδεκα χρόνια και περιοριζόταν σε ομαδικές ή επαγγελματικές περιστάσεις, όπως ένα φιλανθρωπικό τουρνουά τένις».

Η δήλωση πρόσθετε: «Όταν ο Έπσταϊν πρόσφερε μια φιλανθρωπική δωρεά, οι Μπράνσον ζήτησαν από την ομάδα τους να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο πριν αποδεχθούν τη δωρεά, ο οποίος αποκάλυψε σοβαρές κατηγορίες.

Ως αποτέλεσμα των ευρημάτων, η Virgin Unite δεν δέχτηκε τη δωρεά. Ο Ρίτσαρντ και η σύζυγός του, Τζόαν, αποφάσισαν να μην συναντήσουν ή να μιλήσουν ξανά με τον Έπσταϊν. Αν είχαν πλήρη εικόνα και πληροφορίες, δεν θα υπήρχε καμία επαφή – ο Μπράνσον δηλώνει ότι οι ενέργειες του Έπσταϊν ήταν αποτρόπαιες και υποστηρίζει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη για τα πολλά θύματά του».

Σάρα Φέργκιουσον

Η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγος του Άντριου, φαίνεται να αναφέρεται επίσης σε πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ανταλλάχθηκαν όταν ο Έπσταϊν βρισκόταν ακόμη υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν λογαριασμό που πιστεύεται ότι ανήκει στον Έπσταϊν αναφέρεται: «Νομίζω ότι η Φέργκι μπορεί πλέον να πει ότι δεν είναι παιδεραστής».

Σε άλλη ανταλλαγή email από τον Απρίλιο του 2009 υπάρχει ένα αίτημα για συνάντηση με τον Έπσταϊν για «ένα γρήγορο φλιτζάνι τσάι», που περιλαμβάνει τις γραμμές: «Αγαπητέ μου, και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι. Είσαι ένας θρύλος και είμαι πολύ περήφανη για ‘σένα».

Στιβ Μπάνον

Τα αρχεία περιέχουν επίσης χιλιάδες μηνύματα που φαίνεται να έχουν σταλεί μεταξύ του Έπσταϊν και ενός εκ των κορυφαίων συμβούλων του Τραμπ, του Στιβ Μπάνον.

Τα περισσότερα μηνύματα στάλθηκαν το 2018 και το 2019, μετά την αποχώρηση του Μπάνον από τη θέση του στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ετοίμαζε μια ταινία για τον Έπσταϊν πριν από τον θάνατό του.

Μια ανταλλαγή μηνυμάτων δείχνει τον Μπάνον να σχεδιάζει στρατηγική με τον Έπσταϊν για το πώς να αλλάξουν την αφήγηση γύρω από τα εγκλήματά του στο παρελθόν, προτείνοντας «πρώτα πρέπει να αντικρούσουμε τα ψέματα» και «να ξαναχτίσουμε την εικόνα σου ως φιλάνθρωπου».

Ο Μπάνον, ο οποίος δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Μίροσλαβ Λάιτσακ

Μια ανταλλαγή μηνυμάτων τον Οκτώβριο του 2018 μεταξύ του Μίροσλαβ Λάιτσακ, ο οποίος τότε ήταν υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, και του Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται να δείχνει ότι οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με κορίτσια και διπλωματία.

Αφού ο Έπσταϊν έστειλε μια εικόνα, η οποία δεν είναι ορατή στο αρχείο, ο Λάιτσακ απαντά: «Γιατί δεν με προσκαλείς σε αυτά τα παιχνίδια; Θα πάρω το κορίτσι “MI”».

«Ποιος δεν θα το έκανε», απαντά ο Έπσταϊν. «Μπορείς να τις πάρεις και τις δύο, δεν είμαι κτητικός. Και τις αδερφές τους».

Μετά την τελευταία δημοσίευση εγγράφων ο Μίροσλαβ Λάιτσακ παραιτήθηκε από τη θέση του ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας. Δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα.

Στιβ Τις

Ο Στιβ Τις, συνιδιοκτήτης των New York Giants, εμφανίζεται στην έκδοση των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Ρωτάει για μια γυναίκα που γνώρισε στο σπίτι του

Σε άλλες ανταλλαγές μηνυμάτων, ο Έπσταϊν λέει στον Τις ότι είχε ένα «δώρο» για αυτόν και περιγράφει μια γυναίκα που θα του σύστηνε ως «Ταϊτινή, μιλάει κυρίως γαλλικά, εξωτική».

Σε δήλωση του στο CNN, ο Στιβ Τις είπε ότι αυτός και ο Έπσταϊν «είχαν μια σύντομη σχέση», προσθέτοντας ότι «δεν δέχτηκε καμία από τις προσκλήσεις του και δεν πήγε ποτέ στο νησί του».

Πίτερ Ατία

View this post on Instagram A post shared by Peter Attia, M.D. (@peterattiamd)

Ο Πίτερ Ατία, παγκοσμίως γνωστός για την εξειδίκευσή του στη ιατρική της μακροζωίας και συνεργάτης του CBS News, αντάλλαξε εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων χυδαίων σχολίων.

Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγραψε ότι η φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν κάτι που μπορούσε να μοιραστεί δημοσίως και συμπεριέλαβε μια συζήτηση σχετικά με το άρθρο του Miami Herald του 2018 που ταυτοποιούσε μερικά από τα θύματά του.

Σύμφωνα με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αστειεύτηκε επίσης με τον Έπσταϊν σχετικά με τη γυναικεία ανατομία και τις σεξουαλικές πράξεις.

Στις 2 Φεβρουαρίου του 2026, ο Ατία έκανε μια δήλωση στο X απορρίπτοντας ότι «εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα», προσθέτοντας ότι «ποτέ δεν ήμουν στο αεροπλάνο του, ποτέ στο νησί του και ποτέ δεν παρευρέθηκα σε σεξουαλικά πάρτι».

Μπρετ Ράτνερ

Ο σκηνοθέτης που δημιούργησε το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε πρόσφατα εμφανίζεται σε αρκετές φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στα κυβερνητικά αρχεία.

Μία από αυτές, που δόθηκε πρώτη φορά στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο, τον δείχνει με τα χέρια του τυλιγμένα γύρω από τον γυμνό από τη μέση και πάνω κορμό του Ζαν – Λικ Μπρουνέλ, Γάλλου ατζέντη μοντέλων, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2022 ενώ ανέμενε δίκη για κατηγορίες βιασμού.

Η πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση εγγράφων περιλαμβάνει μια σειρά από άλλες φωτογραφίες που φαίνεται να έχουν τραβηχτεί την ίδια περίοδο. Σε ορισμένες, ο Ράτνερ κάθεται σε καναπέ μαζί με τον Έπσταϊν, τον Μπρουνέλ και τουλάχιστον δύο νεαρές γυναίκες.

Στις φωτογραφίες αυτές, ο Ράτνερ έχει τα χέρια του γύρω από μία από τις γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί.

Με πληροφορίες από BBC και CNN.