Ο Άλεκ Πίτερς έχει δώσει πολλές φορές λύσεις στον Ολυμπιακό. Στον ημιτελικό με τη Φενέρ έκανε για άλλη μια φορά ένα βήμα μπροστά και ήταν καθοριστικός στην πρόκριση των ερυθρόλευκων στον τελικό του Final Four της EuroLeague.

Ο φόργουορντ των ερυθρόλευκων έκανε κυριολεκτικά μια αψεγάδιαστη εμφάνιση. Έμεινε στο παρκέ για 18.13 και σε αυτό το χρονικό κατάφερε να γράψει 17 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Όση ώρα ήταν στον αγώνα ο Ολυμπιακός πέτυχε δέκα πόντους περισσότερους από την Φενέρ και όμως αυτά είναι μόνο η αρχή.

Ο Πίτερς μέτρησε 17 πόντους με στατιστικά για όσκαρ. Συγκεκριμένα είχε 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα. Παράλληλα κατέβασε δύο ριμπάουντ και είχε μία ασίστ. Τι άλλο να κάνει;