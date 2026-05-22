Κλείνει ο παιδικός σταθμός «Πρωταγόρα» στο Παγκράτι, αλλά κανένα παιδί δεν μένει στον δρόμο.

Μετά από μια δικαστική διαμάχη με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου που κρατούσε από το 2023, το κτίριο πρέπει πλέον να επιστραφεί. Ωστόσο, ο Δήμος Αθηναίων και το Δημοτικό Βρεφοκομείο κινήθηκαν έγκαιρα: τα 8 βρέφη και 20 νήπια της δομής μεταφέρονται αυτόματα στους πλησιέστερους σταθμούς της περιοχής, χωρίς οι γονείς να χάσουν ούτε ένα μόριο από την επανεγγραφή τους.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Οι ιδιοκτήτες του κτιρίου στο Παγκράτι είχαν προχωρήσει σε καταγγελία της μίσθωσης από το 2023. Μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, επιτεύχθηκε συμφωνία ώστε ο σταθμός να παραμείνει ανοιχτός για τη σχολική χρονιά 2025-2026. Στόχος ήταν να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός των οικογενειών και να ολοκληρωθεί ομαλά η περίοδος φιλοξενίας.

Καθώς η απόδοση του ακινήτου είναι νομικά υποχρεωτική, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προχώρησε ομόφωνα στην αναστολή λειτουργίας της δομής, έχοντας ήδη ενημερώσει έγκαιρα τους γονείς, πολύ πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τη νέα περίοδο 2026-2027.

Η ανακοίνωση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

«Με έγκαιρο σχεδιασμό και χωρίς να επηρεαστεί η φιλοξενία κανενός παιδιού, ο Δήμος Αθηναίων και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των παιδιών του Παιδικού Σταθμού «2 ΔΚ Πρωταγόρα» σε κοντινούς Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής, μετά την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας της δομής, λόγω δικαστικών αποφάσεων για την επιστροφή του ακινήτου.

Το χρονικό του Παιδικού Σταθμού «2 ΔΚ Πρωταγόρα»

Οι συνεκμισθωτές του ακινήτου που στεγάζει τον Παιδικό Σταθμό 2 ΔΚ Πρωταγόρα, στην περιοχή του Παγκρατίου, προέβησαν από το έτος 2023 σε καταγγελία της μίσθωσης, επί της οποίας εκδόθηκε δικαστική απόφαση για επιστροφή του ακινήτου.

Κατόπιν επικοινωνίας, επίμονων συζητήσεων και συνεννοήσεων των νομικών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με τον δικηγόρο των συνεκμισθωτών, συμφωνήθηκε η παραμονή μας στο μίσθιο και για την επόμενη περίοδο φιλοξενίας 2025-2026 προς όφελος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και προκειμένου να αποφευχθεί η αιφνιδιαστική διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριμένου Παιδικού Σταθμού και να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των οικογενειών των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό.

Επειδή όμως η απόδοση του μισθίου στους ιδιοκτήτες έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση για την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.

Η διοίκηση του Παιδικού Σταθμού φρόντισε να ενημερώσει ανελλιπώς όλους τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών πολύ πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου φιλοξενίας και σίγουρα πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ερχόμενη περίοδο 2026-2027.

Κάποια από τα ήδη φιλοξενούμενα παιδιά, θα ενταχθούν από τον Σεπτέμβριο στην υποχρεωτική εκπαίδευση, και για τα 8 βρέφη και 20 νήπια που θα παραμείνουν στον φορέα μας στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, διασφαλίσαμε τη φιλοξενία τους στους πλησιέστερους Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής, χωρίς οι γονείς να χάσουν την πριμοδότηση της μοριοδότησης της επανεγγραφής.

Από τότε που η κυβέρνηση εξέδωσε το ΠΔ 99/2017 για τον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης των παιδικών σταθμών όλης της χώρας, το οποίο επέβαλε σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς την υποχρεωτική προσαρμογή σε σχεδόν ανεδαφικές για την ελληνική πραγματικότητα απαιτήσεις, η Διοίκηση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών κατέβαλε κυριολεκτικά υπεράνθρωπες προσπάθειες και ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν ταχέως οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες, εργασίες και συντηρήσεις σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν Σταθμούς, μισθωμένα και ιδιόκτητα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν με κάθε νόμιμο τρόπο για την εξεύρεση ακινήτων προς μίσθωση σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, όμως οι διαδικασίες απέβησαν άκαρπες λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιθανούς εκμισθωτές.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι είναι άδικο να γινόμαστε αποδέκτες «χρωματισμένων» καταγγελιών με υφέρπουσες πολιτικές σκοπιμότητες, κυρίως από τη στιγμή που προβήκαμε σε συντονισμένες και οργανωμένες κινήσεις, σε συνεργασία με άλλους Δήμους και Κοινότητες, και απευθύναμε έκκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση των ιδιαιτέρως απαιτητικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017, η αποτυχία του οποίου αποδεικνύεται περίτρανα από τις αλλεπάλληλες παρατάσεις των χρόνων προθεσμίας προσαρμογής.

Μόνιμος στόχος μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες προσχολικής αγωγής στα μικρά μας παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, με την εφαρμογή των καλύτερων και πιο σύγχρονων παιδαγωγικών προγραμμάτων.

Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε την Πολιτεία αλλά και τους γονείς αρωγούς, και όχι αντιπάλους».