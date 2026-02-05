Η Αριάν ντε Ρότσιλντ, η επικεφαλής του ομίλου Edmond de Rothschild Group, ενός από τους πιο παλιούς και ισχυρούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, είχε αλληλογραφήσει δεκάδες φορές με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή, και είχε συμφωνήσει σε πολλαπλές συναντήσεις μαζί του περίπου πέντε χρόνια πριν από το 2019 που συνελήφθη και φυλακίστηκε, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα έγγραφα, που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή, δεν φαίνεται να περιέχουν κάποια ένδειξη ποινικής παράβασης.

Ωστόσο, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με έναν προηγούμενο χαρακτηρισμό της σχέσης τους από την τράπεζα, τον οποίο επικαλέστηκε η Wall Street Journal το 2023, η οποία ανέφερε ότι η ντε Ρότσιλντ συναντήθηκε με τον Έπσταϊν στο πλαίσιο των κανονικών καθηκόντων της στην ιδιωτική ελβετική τράπεζα.

Συναντήσεις επί χρόνια και στενές σχέσεις

Η αλληλογραφία δείχνει ότι οι δύο τους κανόνισαν πολλαπλές συναντήσεις επί αρκετά χρόνια στα σπίτια του Έπστιν στη Νέα Υόρκη και το Παρίσι και ότι εκείνος προσκάλεσε την ντε Ρότσιλντ να μείνει στο διαμέρισμά του.

Στις 19 Μαρτίου 2019, περίπου τέσσερις μήνες πριν από τη σύλληψή του, της έγραψε ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε: «Είσαι πραγματικά;!! Είμαι κι εγώ εδώ. Πότε θα είσαι ελεύθερος;».

«Πέρασε πάρα πολύς καιρός», απάντησε ο Έπσταϊν, πριν κανονίσουν να συναντηθούν την επόμενη μέρα.

Διευρύνεται ο «στενός» κύκλος του Έπσταϊν μετά τις αποκαλύψεις

Η αποκάλυψη της προηγουμένως άγνωστης οικειότητας μεταξύ του αποθανόντα χρηματιστή και της ντε Ρότσιλντ προσθέτει την τελευταία στον αυξανόμενο κατάλογο εξεχουσών προσωπικοτήτων που αποκαλύφθηκε ότι βρίσκονταν στον κοινωνικό κύκλο του Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων υπό την πίεση θυμάτων του και μελών του Κογκρέσου.

Εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε στο Reuters ότι ο Έπσταϊν ήταν επαγγελματικά γνωστός της ντε Ρότσιλντ από το 2013 έως το 2019.

Εκείνη δεν γνώριζε τη συμπεριφορά του και «την καταδικάζει απερίφραστα καθώς και τα εγκλήματα που διέπραξε», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε μια δήλωση μέσω email, χωρίς να απαντήσει σε πολλά αιτήματα για σχολιασμό συγκεκριμένων ανταλλαγών μεταξύ των δύο.

Ο Έπσταϊιν δήλωσε ένοχος το 2008 για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία και εξέτισε 13 μήνες σε φυλακή της Φλόριντα.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία των δύο χρονολογείται σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Τον Ιούλιο του 2019, ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης δεκάδων κοριτσιών, στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα μεταξύ 2002 και 2005. Δήλωσε αθώος.

Πλούσια αλληλογραφία και πρόσκληση για διαμονή στο σπίτι του Έπσταϊν

Το Reuters εξέτασε ένα δείγμα από τις περισσότερες από 4.400 φορές που το όνομα της ντε Ρότσιλντ εμφανίζεται στην ηλεκτρονική αναζήτηση του υπουργείου Δικαιοσύνης. Πολλά από τα αρχεία που περιλαμβάνονται είναι διπλότυπες αναφορές στα ίδια email.

Σε αλληλογραφία τους το 2016, η ντε Ρότσιλντ είπε στον Έπσταϊν ότι ήταν άρρωστη με γρίπη και δεν θα έμενε με τον «Β», τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εκείνος απαντώντας της την κάλεσε να μείνει στο διαμέρισμά του, λέγοντας: «…θα είναι ιδιωτικό. Κανείς δεν θα καταλάβει».

Η ντε Ρότσιλντ, η οποία είναι τώρα 60 ετών, τον ευχαρίστησε, αλλά είπε ότι θα έμενε κάπου αλλού με κάποια που θα «παίξει τη μαμά μου». Είπε ότι ο Β ήταν ένας «άχρηστος» και ότι είχε «κουραστεί να τον διαχειρίζεται». Ο σύζυγός της, ο Μπενζαμέν ντε Ρότσιλντ, πέθανε το 2021.

Η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα email.

Η ντε Ρότσιλντ, μέλος μιας από τις πιο διάσημες τραπεζικές δυναστείες της Ευρώπης, μετά τον γάμο της το 1999, είναι από το 2023 η διευθύνουσα σύμβουλος της Edmond de Rothschild με έδρα τη Γενεύη, η οποία επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία ύψους 236,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ανταλλαγές email – μερικές μέσω βοηθών τους- που δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρουν το όνομα της ντε Ρότσιλντ στην υπογραφή. Είναι αποκρυπτογραφημένες και η διεύθυνσή της είναι εν μέρει μαυρισμένη.