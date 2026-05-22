Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Όξυνση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης σηματοδοτεί η αποστολή επιστολής της επικεφαλής της Λάουρα Κοβέσι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ αφορμής της νέας νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε και προβλέπει επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις που εμπλέκονται πολιτικοί.

Οπως επισημαίνει στην επιστολή της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις «έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της EPPO (Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) στην Ελλάδα».

«Η βεβιασμένη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην επιστολή της η Λάουρα Κοβέσι αναφέρεται και στην πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη, η οποία, όπως τονίζει, «έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της EPPO (Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) στην Ελλάδα».

Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τη διετή ανανέωση των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο προκειμένου να αντιδράσει επισήμως.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται να είναι έτοιμη στο τέλος του μήνα ή τις αρχές του επόμενου. Ωστόσο δικαστικές πηγές δήλωναν ότι η εν λόγω απόφαση για τη διετή παράταση των Ελλήνων εισαγγελέων είναι εμπεριστατωμένη και μπορεί να σταθεί σε περίπτωση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα την παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δύο και όχι για πέντε έτη που είναι κανονικά η πλήρης θητεία.

«Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας» με την EPPO.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Κοβέσι είχε στείλει επιστολή διαμαρτυρίας και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, καθώς θεωρεί πως η τροπολογία «επιτάχυνσης» που ψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους.