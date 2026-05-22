Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη επίθεση».

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, υπάρχουν έξι νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται.

Αντίποινα για τη «τρομοκρατική επίθεση»

Ο Πούτιν χαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση» το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν τυχαίο». «Ζήτησα από το υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα», πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται.

Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για σήμερα, στις 23.00 (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επίθεση έγινε τη νύχτα, με τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν το κτίριο, το οποίο ανήκει στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Λουχάνσκ, στην πόλη Σταρομπίλσκ.

«Κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο κτίριο δεν συμμετείχε, ούτε μπορούσε να συμμετάσχει σε μάχες και δεν υπάρχει καμία στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση» προστίθεται στην ανακοίνωση, που καταγγέλλει επίσης τις δυτικές χώρες επειδή «παρέχουν πληροφορίες στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις βοηθούν να πλήττουν τους στόχους τους».

Ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ, Λεονίντ Πασέτσνικ ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες κατεστραμμένων κτιρίων: το ένα φλέγεται και έχει καταρρεύσει εν μέρει ενώ το άλλο έχει σπασμένα τζάμια και οι τοίχοι του μοιάζουν μαύροι.