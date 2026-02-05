Μια πρώην Βρετανίδα δούκισσα αποκάλεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν «τον αδελφό που πάντα ευχόμουν να είχα». Η μελλοντική βασίλισσα της Νορβηγίας έγραψε ότι «μου λείπει ο τρελός μου φίλος», αφότου τα εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων του Έπσταϊν ήταν ήδη ευρέως γνωστά. Σύμβουλος του περιβάλλοντος του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας αντάλλαξε μηνύματα με τον Έπσταϊν.

Υπάρχει, βεβαίως, μια μακρά και σκοτεινή ιστορία κακής συμπεριφοράς μελών των βασιλικών οικογενειών σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα έγγραφα για τον Έπσταϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψαν νέα στοιχεία για το πώς ορισμένα μέλη βασιλικών οικογενειών και πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος αγνόησαν επανειλημμένα τη κακή φήμη του Έπσταιν, ενώ ταυτόχρονα τον περιέβαλλαν με επαίνους και του ζητούσαν χρήματα, δώρα και προσοχή.

Όπως αναφέρουν σε άρθρο τους οι New York Times, ο Έπσταϊν αξιοποίησε την πρόσβασή του σε χρήματα, καθώς και την προμήθεια κοριτσιών και γυναικών, για να χτίσει και να ενισχύσει σχέσεις με πρόσωπα τεράστιας ισχύος, κύρους και πλούτου. Εκατοντάδες από τα νέα μηνύματα, email, φωτογραφίες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν πώς αυτή η οικειότητα επεκτάθηκε και σε βασιλικούς κύκλους.

Φέρεται να εξόφλησε χρέη, να παρείχε προσωρινά διαμερίσματα, να μετέφερε άτομα με ιδιωτικά τζετ και να φιλοξενούσε επισκέπτες στις κατοικίες του. Σε αντάλλαγμα, ορισμένοι από τους αριστοκράτες του κύκλου του —ή πρόσωπα προσκείμενα σε βασιλικές οικογένειες— δείχνουν να μην ενοχλούνται από την ποινική καταδίκη του το 2008, αν και τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν δεν αποδεικνύουν ότι γνώριζαν και την υπόλοιπη εγκληματική του δράση.

«Είσαι τόσο γλυκός»

«Είσαι τόσο γλυκός», ανέφερε ένα email του 2012 προς τον Έπσταϊν, το οποίο φαίνεται να εστάλη από τη διάδοχο πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποκαλύψεις προκαλούν αναταράξεις στις βασιλικές οικογένειες, καθώς συγγενείς και κρατικοί αξιωματούχοι σπεύδουν να αποστασιοποιηθούν από όσους είχαν στενή σχέση με τον Έπσταϊν.

«Ουσιαστικά, ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε τα προσωπικά του οικονομικά μέσα για να εξαγοράζει επιρροή από πρόσωπα που μπορούσαν να του την παρέχουν», δήλωσε ο ιστορικός των βασιλικών οικογενειών Εντ Όουενς.

Οπως είπε, ορισμένα μέλη βασιλικών οικογενειών επέτρεψαν μια κατ’ αρχήν επαγγελματική σχέση να εξελιχθεί σε φιλία: «Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τον θεωρούσαν τόσο χρήσιμο φίλο — επειδή είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους».

Οι επικοινωνίες του Έπσταϊν με βασιλικά πρόσωπα είναι γεμάτες υπονοούμενες αναφορές στην αναζήτησή του για νεαρές γυναίκες. Σε ένα email προς τη διάδοχο πριγκίπισσα της Νορβηγίας, ο Έπσταϊν γράφει ότι γνώρισε δύο Νορβηγίδες, ηλικίας 24 και 25 ετών. «Μου αρέσει το Όσλο», ανέφερε.

«Τα κορίτσια είναι 24 και 25;» φαίνεται να απάντησε η πριγκίπισσα από λογαριασμό με την ονομασία H.K.H. Kronprinsessen («Αυτού Βασιλική Υψηλότητα στα νορβηγικά). «Κι εμένα μου αρέσει το Όσλο».

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι η διάδοχος «αναγνώρισε την λανθασμένη κρίση της».

Οι σχέσεις του Έπσταϊν με πολιτικούς και πλούσιους επιχειρηματίες έχουν προκαλέσει σκανδαλώδεις ειδησεογραφικούς τίτλους ανά τα χρόνια, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό του το 2019, σε ηλικία 66 ετών, όταν βρέθηκε νεκρός στο κελί του εν αναμονή της δίκης για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας. Στον μακρύ κατάλογο των γνωριμιών του περιλαμβάνονται ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Έλον Μασκ και πολλοί άλλοι. Όλοι αρνούνται ότι γνώριζαν τις παράνομες δραστηριότητές του.

Τα νέα αρχεία επεκτείνουν αυτή τη λίστα και σε μέλη του βασιλικού περιβάλλοντος της Σαουδικής Αραβίας.

Σειρές μηνυμάτων και email μεταξύ του Έπσταϊν και του Αλ-Σαμπάγκ χρονολογούνται κυρίως στα έτη 2016 και 2017, περίοδο κατά την οποία ο πρίγκιπας Μοχάμεντ ανέβαινε στην εξουσία και επιδίωκε να εδραιώσει σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Έπσταϊν φαίνεται να διατηρούσε θερμή σχέση με τον Αλ-Σαμπάγκ, προσφέροντας διασυνδέσεις στη Σίλικον Βάλεϊ και αλλού. Του έστελνε ευχές για το Ραμαζάνι και παρείχε συμβουλές για «το αφεντικό σου» σχετικά με πολιτική, επιχειρήσεις και αγορές πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο Αλ-Σαμπάγκ ζητούσε την άποψη του Έπσταϊν για την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Για μήνες το 2016, ο Έπσταϊν πίεζε επανειλημμένα τον Αλ-Σαμπάγκ να κανονίσει συνάντηση με «το αφεντικό του», προφανή αναφορά στον πρίγκιπα Μοχάμεντ. Όταν ο Έπσταϊν ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία τον Νοέμβριο του 2016, έλαβε βοήθεια από το «βασιλικό πρωτόκολλο», τον κρατικό μηχανισμό που χειρίζεται τις μετακινήσεις επισκεπτών υψηλού επιπέδου.

«Χρειάζεσαι να σου κλείσω το Four Seasons στο Ριάντ ή το κανονίζει ο βασιλιάς;» τον ρώτησε η βοηθός του, καθώς οργάνωνε το ταξίδι. Ο Έπσταϊν είχε αναρτήσει φωτογραφία του με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ στο σπίτι του, αν και δεν είναι σαφές πότε και πού συναντήθηκαν.

Από την αλληλογραφία προκύπτει ότι ο Αλ-Σαμπάγκ γνώριζε τη φήμη του Έπσταϊν.

Στο επίκεντρο και η Βρετανική βασιλική οικογένεια

Στη Βρετανία, η βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τις συνέπειες της φιλίας του Έπσταϊν με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπα Άντριου και δούκα της Υόρκης, ο οποίος στερήθηκε τους τίτλους του τον Σεπτέμβριο με απόφαση του αδελφού του, βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που δείχνουν τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ σκυμμένο πάνω από γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε να καταθέσει στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπσταϊν.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης email μεταξύ του Έπσταϊν και της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του πρίγκιπα Άντριου και πρώην δούκισσα της Υόρκης, μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα.

Σε email του 2009 αναφέρεται ότι ο Έπσταϊν πιθανότατα κάλυψε τα έξοδα πτήσεων για «τη δούκισσα και τα κορίτσια από το Χίθροου στο Μαϊάμι», προφανής αναφορά στη Φέργκιουσον και τις κόρες της, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη. Σε ανταλλαγή email το 2010, η Φέργκιουσον τον αποκάλεσε «θρύλο», γράφοντας: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με».

Τα email όχι μόνο τεκμηριώνουν μια στενή σχέση, αλλά υποδηλώνουν ότι ο Έπσταϊν επιθυμούσε η δούκισσα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του. Σε ένα μήνυμα, προτείνει να εκδώσει δήλωση ότι «δεν είναι παιδόφιλος».

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το έκανε.

Οι εκπρόσωποί της δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ το φιλανθρωπικό της ίδρυμα ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία του.

Τα έγγραφα αποδυναμώνουν προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις βασιλικών προσώπων σχετικά με την έκταση των σχέσεών τους με τον Έπσταϊν. Η Φέργκιουσον είχε παραδεχθεί το 2011 ότι ο Έπσταϊν τη βοήθησε να αποπληρώσει χρέη, απολογούμενη για το «τρομερό σφάλμα κρίσης» της να έχει «οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Τα νέα αρχεία δείχνουν επίσης ότι οι σχέσεις του με τη Μέτε-Μάριτ ήταν στενότερες απ’ ό,τι είχε γίνει γνωστό. Τα email που φαίνεται να προέρχονται από την ίδια, συχνά υπογεγραμμένα «Mm» ή «Mette m», περιλαμβάνουν συζητήσεις για ψώνια, βιβλία, διακοπές, ασθένειες και υποχρεώσεις.

Η διάδοχος πριγκίπισσα, η οποία αναμένεται να γίνει βασίλισσα όταν ο σύζυγός της Χάακον ανέβει στον θρόνο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που δεν διερεύνησε πιο διεξοδικά το παρελθόν του Έπσταϊν» και ότι μετανιώνει «για κάθε επαφή» μαζί του. Εξέφρασε «βαθιά συμπαράσταση και αλληλεγγύη» προς τα θύματα του Έπσταϊν.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο που η νορβηγική βασιλική οικογένεια έχει ήδη κλονιστεί από σκάνδαλα. Η δημοσιοποίηση των φιλικών email μεταξύ της διαδόχου πριγκίπισσας και του Έπσταϊν έγινε λίγες ημέρες πριν ο γιος της από προηγούμενο γάμο αρχίσει να δικάζεται για υπόθεση βιασμού.