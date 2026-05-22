Tην Κυριακή (24/06) θα διεξαχθούν στην Κύπρο βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των 56 νέων βουλευτών, σε μια αναμέτρηση που προδιαγράφει σημαντικές αλλαγές στον πολιτικό χάρτη του νησιού, όπως τον ξέραμε τα τελευταία πενήντα χρόνια, μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Τα κόμματα που κυβέρνησαν την Κύπρο την προαναφερθείσα χρονική περίοδο βρίσκονται σε φάση υποχώρησης, ενώ νέοι πρόσωπα και σχήματα κάνουν ορμητική είσοδο στο προσκήνιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μίλησε στο «Βήμα» για το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών και τις προσδοκίες του ιστορικού κόμματος από αυτές.

Σε ένα περιβάλλον πολιτικού κατακερματισμού, ποια είναι η προσδοκία και ο φόβος του ΑΚΕΛ από τις επικείμενες εκλογές;

Ο στόχος του ΑΚΕΛ στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές είναι να διατηρήσει και να ενισχύσει τη δύναμή του στο Κοινοβούλιο, άρα και στην κοινωνία. Όσο πιο ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ τόσο πιο ισχυρή θα είναι η φωνή της κοινωνίας μέσα στη Βουλή, αλλά και πιο ισχυρός ο παρεμβατικός και δημιουργικός μας ρόλος γενικότερα. Το διακύβευμα των εκλογών της Κυριακής είναι ξεκάθαρο: είτε θα ενισχυθεί το ΑΚΕΛ- Αριστερά- Κοινωνική Συμμαχία που παλεύει για την κοινωνία, για να στηριχθεί η κοινωνία και ν’ αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα που την πιέζουν όπως η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες, είτε θα ενισχυθούν οι δυνάμεις που βάζουν πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας τα μεγάλα συμφέροντα και τα συμφέροντα του κατεστημένου.

Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η άνοδος της Aκροδεξιάς στην Κύπρο, ένα φαινόμενο που απειλεί τη δημοκρατία και αποτελεί κίνδυνο για τις θεμελιώδεις πανανθρώπινες αξίες. Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε για την άνοδο της ακροδεξιάς, ωστόσο οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις μάς χλεύαζαν και ισχυρίζονταν ότι κινδυνολογούμε. Όταν ζητούσαμε καμία δύναμη να μην συνεργάζεται μαζί της άλλοι επένδυαν στην ψήφο της για την προεδρία της Δημοκρατίας και της Βουλής. Κι αν σε αυτό το σκηνικό προσθέσουμε και τις ερωτοτροπίες της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ τότε οι κίνδυνοι από την άνοδο της ακροδεξιάς γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι, αφού πλέον επηρεάζει κυβερνητικές αποφάσεις. Σε μια περίοδο όπου τα κόμματα, το καθένα για τους δικούς του λόγους, κτυπά την καμπάνα του κινδύνου για την άνοδο της Aκροδεξιάς, ο λαός καλείται να στηρίξει και να δώσει περισσότερη δύναμη στο πιο συνεπές κόμμα που στέκεται απέναντί της: το ΑΚΕΛ.

Πώς ερμηνεύεται από την πλευρά σας ως ΑΚΕΛ την ανάδυση νέων σχηματισμών και την υποχώρηση του πολιτικού συστήματος όπως το ξέραμε ως τώρα;

Καταρχάς να πούμε ότι βλέπουμε πανευρωπαϊκά ένα φαινόμενο ανάδυσης νέων σχηματισμών, το οποίο προέρχεται από τις κοινωνικές ανακατατάξεις που σημειώνονται στη βάση της αύξησης των ανισοτήτων, της οικονομικής και κοινωνικής ανασφάλειας. Αυτές οι ανακατατάξεις είναι απόρροια και αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που κυριαρχούν τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό συμβαίνει και στην Κύπρο. Αυτοί οι νέοι σχηματισμοί ασφαλώς θα κριθούν όπως κρινόμαστε όλοι. Πρώτα θα πρέπει ν’ αποδείξουν τον εαυτό τους, τι πρεσβεύουν, ποιες είναι οι θέσεις και οι προτάσεις τους, ποια συμφέροντα προστατεύουν και εκπροσωπούν. Γιατί εδώ είναι το βασικό κριτήριο: τι πιστεύει ο κάθε σχηματισμός, ποια είναι η πολιτική του πρόταση, ποιο είναι το πολιτικό του πρόγραμμα. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και όχι τόσο από τις διακηρύξεις του.