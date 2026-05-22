Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, οι οριστικοί πίνακες για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Το φετινό πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να περιμένουν καθόλου, καθώς οι επιταγές ενεργοποιούνται αμέσως, από αύριο Σάββατο 23 Μαΐου 2026, και θα ισχύουν για 13 μήνες (έως τις 22 Ιουνίου 2027).

Οι διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ και να κλείσουν δωμάτιο κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη. Η διάρκεια των διακοπών διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 6 διανυκτερεύσεις : Σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, με μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

: Σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, με μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν : Σε Ρόδο, Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή).

: Σε Ρόδο, Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή). Έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν: Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και σε όλη τη Θεσσαλία (εκτός από τις Σποράδες).

Φθηνότερα εισιτήρια

Εκτός από τη διαμονή, το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται μόλις στο 25% της αξίας του εισιτηρίου.

Για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν.

Πώς βγάζετε το εισιτήριο: Εκτυπώνετε την επιταγή (voucher) μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ. Στη συνέχεια, πηγαίνετε σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο ή στο εκδοτήριο της ακτοπλοϊκής εταιρείας, επιδεικνύετε το έγγραφο και ζητάτε την έκδοση εισιτηρίου κοινωνικού τουρισμού.

Έξτρα μπόνους επιδότησης +20%

Για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις αλλά και οι δικαιούχοι, οι τιμές της κρατικής επιδότησης προς τα καταλύματα αυξάνονται κατά 20% κατά τις περιόδους αιχμής:

Τον Αύγουστο (μήνας αιχμής).

(μήνας αιχμής). Τα Χριστούγεννα (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027).

(από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027). Το Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027).

Η αυξημένη αυτή επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο αν επιλέξετε κατάλυμα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Χρήσιμες διευκρινίσεις

Χωρίς δικαιολογητικά: Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε κανένα έγγραφο ή δικαιολογητικό για να εξαργυρώσετε την επιταγή σας, με μοναδική εξαίρεση την κατηγορία των πολυτέκνων.

Για τους περσινούς δικαιούχους: Αν έχετε επιταγή από το περσινό πρόγραμμα και δεν την έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα, έχετε περιθώριο να κάνετε τις διακοπές σας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες και όλες τις λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της ΔΥΠΑ dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.