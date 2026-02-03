Στους μύθους του σκανδιναβικού βορρά τα στέμματα έμοιαζαν φτιαγμένα από ασήμι και πάγο, σύμβολα αντοχής, δύναμης αλλά και σιωπής. Στη σύγχρονη Νορβηγία, με τη σύζυγο του πρίγκιπα διαδόχου Μέτε-Μάριτ να εμπλέκεται στην υπόθεση Επστάιν, τα πράγματα είναι κατά τι διαφορετικά. Και γίνονται ακόμα πιο εκρηκτικά όταν ο γιος της βρίσκεται την ίδια στιγμή στο εδώλιο φορτωμένος με 38 κατηγορίες.

Το βασιλικό στέμμα είναι χρυσό και αναμφίβολα βαρύ αλλά εσχάτως επιδεικνύει σε ολόκληρη την οικουμένη τις ραγισματιές του. Και γι’ αυτό δεν ευθύνεται η φθορά ή η πατίνα του χρόνου, αλλά η πίεση της ίδιας της εποχής.

Ενός κόσμου που απαιτεί από τους γαλαζοαίματους να χωρέσουν πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Να έχουν συμβολικό ρόλο χωρίς να χάνουν την ανθρωπιά τους. Να μοιάζουν μακρινοί αλλά όχι εντελώς αποκομμένοι από την πολλή συνάφεια του κόσμου. Να είναι αψεγάδιαστοι μα ταυτόχρονα αληθινοί.

Στην καρδιά του Όσλο, μιας πόλης που μοιάζει να χτίστηκε από ανθρώπους που ορκίζονταν στη λειτουργικότητα και υποκλίνονταν στην αφαίρεση, η μοναρχία των Γλύξμπουργκ λειτουργεί ως η τελευταία στιβαρή αφήγηση. Σαν συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στο παρελθόν και την παράδοση και τον αενάως διαστελλόμενο ωκεανό του σκανδιναβικού προοδευτισμού.

Χάραλντ Έ: Ένας εκσυγχρονιστής βασιλιάς

Ο 88χρονος βασιλιάς Χάραλντ Ε’, τρίτος εξάδελφος του αείμνηστου τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ΄Β – αμφότεροι απευθείας απόγονοι του Δανού βασιλιά Χριστιανού ΄Θ-, και δεύτερος εξάδελφος της Άννας Μαρίας, πέτυχε από την 17η Ιανουαρίου του 1991, όταν και διαδέχτηκε τον πατέρα του Όλαφ Ε’ στον θρόνο, εκείνο που φάνταζε ακατόρθωτο.

Εκανε τον θεσμό της μοναρχίας να μοιάζει για τους πολίτες της χώρας τόσο αυτονόητος και απαραίτητος όσο, ας πούμε, το κρατικό ταμείο πετρελαίου της Νορβηγίας, η αξία του οποίου φλερτάρει με τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Όμως στην ιστορία των Γλύξμπουργκ της Νορβηγίας τα τελευταία χρόνια προκύπτουν αλλεπάλληλα plot twists και η αφήγηση για τον βίο και την πολιτεία τους προσιδιάζει ολοένα και περισσότερο στις υποθέσεις των βιβλίων του σταρ Νορβηγού συγγραφέα Τζο Νέσμπο.

Η βιτρίνα της τέλειας, σχεδόν άμωμης γαλαζοαίματης οικογένειας, αμαυρώνεται από μέχρι πρότινος καλά κρυμμένα μυστικά, μισόλογα και συμπεριφορές που θα έκαναν ακόμα και το αλήστου μνήμης γυμνό πάρτι του πρίγκιπα Χάρι να μοιάζει με σεκάνς από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι».

Χάραλντ & Σόνια: Οι προπάτορες & το «αμάρτημα»

Η σύγχρονη ιστορία της οικογένειας ξεκινά με μια πράξη αντίστασης που μπορεί σήμερα να μοιάζει αυτονόητη και κανονικοποιημένη, τότε όμως ισοδυναμούσε με επανάσταση.

Ο Χάραλντ, ως νεαρός διάδοχος του θρόνου, αρνήθηκε τον εύκολο και αυτονόητο δρόμο των συνοικεσίων με Ευρωπαίες γαλαζοαίματες. Ο έρωτάς του για τη Σόνια Χάραλντσεν και η επιμονή του να την παντρευτεί κόντρα στα ειωθότα της εποχής δεν ήταν απλώς προϊόν νεανικής ορμής ή γινάτι απέναντι στον πατέρα του —τον οποίο είχε προειδοποιήσει ότι θα παρέμενε εργένης αν εκείνος δεν του έδινε την ευχή, μα κυρίως την άδειά του— για να παντρευτεί την κοινή θνητή, κόρη εμπόρου ρούχων, με την οποία διατηρούσαν κρυφή σχέση για εννέα χρόνια.

Εκ των υστέρων η απόφασή του αποδείχτηκε μια στρατηγική επιλογή επιβίωσης. Του ίδιου αλλά και του οίκου των Γλίξμπουργκ που κλήθηκε να κουβαλήσει στους ώμους του. Αν ο θρόνος δεν άνοιγε τις πόρτες του στην αστική τάξη, θα παρέμενε ένα ξένο σώμα σε μια κοινωνία που πολύ σύντομα θα άρθρωνε την καχυποψία της απέναντι σε κάθε μορφή κληρονομικής εξουσίας.

Αναντίρρητα ο Χάραλντ υπήρξε διορατικός. Η Σόνια, από τις 29 Αυγούστου του 1968 σύζυγός του, μια κομψή 88χρονη σήμερα με πάθος για τη σύγχρονη τέχνη και την πεζοπορία, έγινε ο τέλειος εξισορροπητικός παράγοντας. Η Σόνια επέβαλε την πειθαρχία όταν ο βασιλιάς γινόταν υπερβολικά χαλαρός, φιλοτέχνησε το προσιτό, ανθρώπινο πρόσωπο της μοναρχίας και έδωσε άμα τη εμφανίσει της στο παλάτι το σύνθημα για τη φιλελευθεροποίηση του θεσμού.

Πολλοί λένε πως η ελευθερία που απόλαυσαν τα δύο παιδιά τους, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον και η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, ευθύνεται για τη σημερινή κρίση στον οίκο των Γλύξμπουργκ. Μια οριακή συνθήκη που αποκαλύπτει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο πως όλες οι οικογένειες –ακόμα και οι βασιλικές, αν όχι κυρίως αυτές– έχουν μέσα τους λίγο λανθιμικό «Κυνόδοντα».

Μέτε-Μάριτ: Η πριγκίπισσα της μετάνοιας

Από το προηγούμενο σαββατοκύριακο οι προβολείς του ενδιαφέροντος –σκανδαλοθηρικού αλλά και ειδησεογραφικού– έχουν εστιάσει στην οικογένεια του 52χρονου πρίγκιπα διαδόχου Χάακον. Συγκεκριμένα στη συνομήλικη σύζυγό του, πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, τη σχέση και την αλληλογραφία της με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η περίπτωσή της είναι για πολλούς ένα κοινωνιολογικό πείραμα σε εξέλιξη –αλλά και απότοκο του δρόμου που χάραξαν στα μακρινά 60s ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια. Ο γάμος της με τον Χάακον το 2001 ήταν το δίχως άλλο σκανδαλώδης. Όχι τόσο λόγω της κοινής θνητής καταγωγής της, όσο εξαιτίας του άγριου και σκοτεινού παρελθόντος της, το οποίο περιλάμβανε οργιώδη πάρτι, χρήση ναρκωτικών, έναν γάμο, έναν κατάδικο πρώην σύζυγο αλλά και έναν γιο, τον Μάριους Χόιμπι, τον οποίο ο Χάακον υιοθέτησε.

Η Μέτε-Μάριτ, αν και αρχικά σκανδάλισε, τελικά αποκρυσταλλώθηκε στο νορβηγικό συλλογικό ασυνείδητο ως μια σύγχρονη Σταχτοπούτα των rave parties που διεκδικούσε το δικαίωμά της σε μια πολύ προσωπική επανεκκίνηση.

Μοντέρνα Σταχτοπούτα

Οι δημόσιες εξομολογήσεις και τα ντοκιμαντέρ για το «άγριο παρελθόν» της έγιναν μια αριστοτεχνική κίνηση δημοσίων σχέσεων. Σε μια εποχή που η αυθεντικότητα ανέτειλε ως πολιτικό κεφάλαιο, η Μέτε-Μάριτ προσέφερε ακριβώς αυτό που ζητούσε το κοινό: ειλικρίνεια, ατέλειες, μια πριγκίπισσα με πληγές, τις οποίες μάλιστα ήταν πρόθυμη και διατεθειμένη να «γλείψει» δημόσια.

Επιπλέον έδωσε και δύο διαδόχους στον θρόνο: την 22χρονη σήμερα πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον 19χρονο πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους.

Για δύο σχεδόν δεκαετίες η Μέτε-Μάριτ υπήρξε το πρόσωπο της ενσυναίσθησης. Μίλησε για την ψυχική υγεία, για τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων πολιτών, για τη σημασία να μπαίνει κανείς στη θέση του άλλου. Η Νορβηγία την αγκάλιασε ως απόδειξη ότι η μοναρχία μπορεί να εκσυγχρονιστεί χωρίς να αυτοκαταργηθεί.

Ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι

Όμως η ιστορία της είχε πάντα δύο όψεις. Από τη μία είναι η ειλικρινής της μετάνοια για τα έργα και τις ημέρες της πριν γνωρίσει τον πρίγκιπα του παραμυθιού, αλλά και η ασθένειά της από πνευμονική ίνωση, η οποία βρίσκεται πια σε στάδιο αρκετά προχωρημένο, ώστε η ίδια να ελπίζει, όπως ανακοίνωσε πέρσι το παλάτι, σε μεταμόσχευση πνεύμονα.

Από την άλλη είναι η κριτική για την τρυφηλή ζωή της, για το γεγονός ότι πριν από περίπου μια δεκαετία μεσολάβησε ώστε φιλικό της ζευγάρι να καταφύγει σε υπηρεσίες παρένθετης μητρότητας στην Ινδία –πράξη που απαγορεύει η νορβηγική νομοθεσία–, για τη σύλληψη και τη φυλάκιση του 29χρονου γιου της με κατηγορίες για κακοποίηση και χρήση ναρκωτικών και βέβαια για τη στενή, κατά πώς φαίνεται, σχέση που η ίδια διατηρούσε με τον παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν.

Η σκιά του Επστάιν

Το 2019, η αποκάλυψη της σχέσης της με τον Τζέφρι Επστάιν —μέσω της εφημερίδας Dagens Næringsliv— προκάλεσε ρωγμές που ποτέ δε συγκολλήθηκαν. Οι συναντήσεις τους, που έλαβαν χώρα μεταξύ 2011 και 2013, δηλαδή μετά την πρώτη καταδίκη του Επστάιν για σεξουαλικά εγκλήματα, δεν ήταν απλώς ένα κοινωνικό ατόπημα.

Για μια έστω και εξ αγχιστείας πριγκίπισσα που κατείχε τον ρόλο της πρέσβειρας καλής θελήσεως του UNAIDS, η συναναστροφή με έναν άνθρωπο που συνδεόταν με trafficking ανηλίκων ήταν μια ηθική παρεκτροπή με θεσμικές προεκτάσεις.

Η δικαιολογία ότι «δεν γνώριζε» φάνηκε λίγη και αδύναμη στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών, των διεθνών οργανισμών και της αυστηρής κριτικής που υφίστανται οι γαλαζοαίματοι. Η υπόθεση Επστάιν λειτούργησε σαν υπενθύμιση: όσο «λαϊκή» κι αν δείχνει η ελίτ του Βορρά, κινείται σε κύκλους όπου η ηθική συχνά κλίνει το γόνυ μπροστά στη γοητεία του πλούτου και της κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μέτε-Μάριτ, στην προσπάθειά της να μετατραπεί από party girl σε παγκόσμιο icon της φιλανθρωπίας, τοποθέτησε στην πραγματικότητα τον εαυτό της σε ένα ναρκοπέδιο.

1.000 φορές πριγκίπισσα

Μάλιστα, σύμφωνα με τα νέα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου αποδεικνύεται πως διατηρούσε πολύ πιο στενή και συχνή επικοινωνία με τον Αμερικανό χρηματιστή απ’ όσο αρχικά είχε υποστηρίξει.

Το όνομά της εμφανίζεται τουλάχιστον 1.000 φορές στα νέα έγγραφα, ενώ στη μεταξύ τους αλληλογραφία φαίνεται πως του απηύθυνε κολακευτικούς χαρακτηρισμούς, ομολογούσε τον θαυμασμό της και τον ευχαριστούσε για τα λουλούδια που της έστελνε όταν εκείνη δεν ήταν καλά.

Η εποικοινωνία τους υπήρξε εξόχως εξομολογητική. Εκείνος της έγραφε πως αναζητούσε σύντροφο στο Παρίσι, αν και στην πραγματικότητα προτιμούσε τις Σκανδιναβές. Εκείνη με τη σειρά της απαντούσε ότι το Παρίσι είναι πρώτης τάξεως επιλογή για μοιχεία, αλλά ότι οι Σκανδιναβές είναι καλύτερες ως σύζυγοι.

Σε άλλο σημείο της αλληλογραφίας τους, η Μέτε-Μάριτ τον ρωτά εάν είναι πρέπον να επιτρέπει στον 15χρονο γιο της να έχει ως wallpaper στον υπολογιστή του την εικόνα δύο γυμνών γυναικών ανάμεσα σε μια σανίδα του σερφ.

Το παλάτι αντέδρασε ανακοινώνοντας πως η επικοινωνία της πριγκίπισσας με τον Επστάιν είχε διακοπεί από το 2014 και υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός παιδόφιλος στην πραγματικότητα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το στάτους της Μέτε-Μάριτ.

Υπάρχει ωστόσο κι ένας ακόμα παλιότερος αλλά καθόλου ξεχασμένος δεσμός ανάμεσα στη νορβηγική βασιλική οικογένεια και τον Επστάιν.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και για περίπου δύο χρόνια, ο πρίγκιπας Χάακον διατηρούσε δεσμό με τη Σελίνα Μίντελφαρτ, μια εύπορη Νορβηγή κληρονόμο εταιρείας καλλυντικών, η οποία κατόπιν συνδέθηκε για βραχύ διάστημα με τον Αμερικανό χρηματιστή αλλά και με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Επστάιν κόμπαζε σε μια από τις επιστολές του ότι την είχε «προσφέρει» ως δώρο στον φίλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάριους Μποργκ: Ο άσωτος υιός

Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτονται και αναμοχλεύονται την ώρα που στο Όσλο ξεκίνησε η δίκη του πρωτότοκου γιου της Μέτε-Μάριτ, Μάριους Χόιμπι, ο οποίος βαρύνεται με 38 κατηγορίες –ανάμεσά τους τέσσερις για βιασμό, σωματική κακοποίηση και παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών.

Αν η Μέτε-Μάριτ είναι η πηγή της ανησυχίας, ο γιος της είναι το επίκεντρο μιας κρίσης που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και ξεδιπλώνεται σε πολλές δραματικές πράξεις.

Ο Χόιμπι μεγάλωσε ως το «bonus παιδί» της βασιλικής οικογένειας: προστατευμένος από το πρωτόκολλο, αλλά χωρίς τις ευθύνες και τα όρια του τίτλου.

Γαλουχήθηκε σε μια γκρίζα ζώνη όπου σχεδόν όλα επιτρέπονταν. Ακόμα και ο εκτροχιασμός. Δούλεψε σε περιοδικά και οίκους μόδας, πάρταρε χωρίς αύριο, λάτρεψε τα γρήγορα αυτοκίνητα και σύναψε εφήμερες σχέσεις με στρατιές από στάρλετ της τηλεόρασης και των κοινωνικών δικτύων.

Οι συλλήψεις του το 2024 και το 2025, αλλά και πριν από λίγες ημέρες, για υποθέσεις βιαοπραγίας κατά συντρόφων του, η παραδοχή χρήσης ναρκωτικών και οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες από συμβίες του, έβαλαν το παλάτι σε θέση απολογούμενου.

Ένας παρολίγον πρίγκιπας στο εδώλιο

Τη σκιά φρόντισαν να μεγεθύνουν τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά της σκανδιναβικής χερσονήσου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα «κατορθώματα» του Χόιμπι: διαμερίσματα που είχε κάνει λαμπόγυαλο, απειλές κατά συντρόφων του, εικόνες από μαχαίρια που ο ίδιος είχε καρφώσει σε κάποια από τις εκρήξεις οργής του στα σπίτια τους.

Οι εικόνες έγιναν η θρυαλλίδα για την αποδόμηση της βασιλικής οικογένειας. Μήπως οι Νορβηγοί γαλαζοαίματοι δεν ήταν τελικά μια οικογένεια σαν όλες τις άλλες, αλλά εργαλειοποιούσαν τη φήμη και την επιρροή τους για να καλύψουν ή έστω να αμβλύνουν τα παραπτώματα ενός μέλους τους;

Η σιωπή του διαδόχου Χάακον και η αμήχανη στήριξη της Μέτε-Μάριτ στον γιο της κόστισαν τόσο στη δική τους δημοτικότητα όσο και στην αξιοπιστία του θεσμού της μοναρχίας. Πάντως, στη δίκη που ξεκινά αυτές τις ημέρες στο Όσλο, αμφότεροι ο θετός πατέρας και η μητέρα θα είναι απόντες.

Ο Χάακον με τη συλλογιστική ότι εμπιστεύεται τους λειτουργούς της δικαιοσύνης της χώρας που πρέπει να αποφασίσουν ακηδεμόνευτα, η Μέτε-Μάριτ γιατί βρίσκεται σε άδεια από τα καθήκοντά της.

Πριγκίπισσα Μάρθα-Λουίζα: Στις πύλες του ανεξήγητου

Τα βάσανα του Χάακον και της Μέτε-Μάριτ δεν είναι τα μόνα που κλυδωνίζουν το νορβηγικό παλάτι. Οι Γλύξμπουργκ είχαν πάντα το δικό τους μαύρο πρόβατο: την κόρη του Χάραλντ και της Σόνια, πριγκίπισσα Μάρθα-Λουίζα, αυτήν που η οικουμένη γνώρισε εξαιτίας του έρωτά της με τον αμφιλεγόμενο σαμάνο Ντουρέκ Βέρετ.

Η ιστορία της θα μπορούσε να είναι ένα πρωτόλειο σεναρίου που απορρίφθηκε ως υπερβολικό από τους δημιουργούς του The Crown, αν δεν ήταν απλώς η πραγματικότητα.

Η πριγκίπισσα Μάρθα-Λουίζ, η γαλαζοαίματη που κάποτε συνομιλούσε με αγγέλους μέσω της δικής της «ουράνιας σχολής», βρήκε το 2018 τον επίγειο προορισμό της σε ένα σεμινάριο. Εκεί, ανάμεσα σε μεταφυσικές αναζητήσεις και εσωτερικές δονήσεις, γνώρισε τον άντρα που έμελλε να ανακατέψει την τράπουλα της νορβηγικής μοναρχίας.

Ο αυτοαποκαλούμενος Σαμάνος, που συστήνεται με ένα αμάλγαμα καταγωγών από το Σαν Φρανσίσκο έως την Αϊτή (αναλόγως τη μέρα και το αφήγημα), εισέβαλε στη ζωή της σε μια στιγμή εύθραυστης μετάβασης.

Είχε προηγηθεί το διαζύγιό της από τον αντισυμβατικό συγγραφέα Άρι Μπεν –μια σχέση που έληξε με τον πιο τραγικό επίλογο, την αυτοκτονία του ανήμερα των Χριστουγέννων του 2019– και μια δημόσια κατάθεση ψυχής μέσω ενός reality ντοκιμαντέρ, όπου η πριγκίπισσα και οι κόρες της επιχείρησαν να ξορκίσουν το πένθος τους μπροστά στις κάμερες.

Ο σαμάνος που αγάπησε

Ωστόσο, ο Βέρετ δεν είναι απλά ένας σύντροφος. Αλλά ένα πολυτελές brand ανορθολογισμού. Με μια στρατιά ακολούθων στο Instagram (συμπεριλαμβανομένης της Γκουίνεθ Πάλτροου), ο Σαμάνος εμπορεύεται την ελπίδα και την ψευδαίσθηση με τιμοκατάλογο.

Ισχυρίζεται πως ο καρκίνος είναι ζήτημα «επιλογής» και πουλάει μενταγιόν και ενεργειακούς λίθους εκατοντάδων δολαρίων που υπόσχονται να «χακάρουν» την αρνητική ενέργεια, αποδεικνύοντας ότι ο μυστικισμός μπορεί να είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση.

Για χάρη αυτού του αμφιλεγόμενου θεραπευτή, με τον οποίο υποστηρίζει πως γνωρίστηκαν σε προηγούμενη ενσάρκωσή τους στην αρχαία Αίγυπτο πριν από 5.000 χρόνια, η Μάρθα-Λουίζα απαρνήθηκε τα επίσημα καθήκοντά της και τη βασιλική επιχορήγηση, κρατώντας τον τίτλο της πριγκίπισσας σαν ένα χρήσιμο εργαλείο μάρκετινγκ.

Η κοινή τους πορεία επισφραγίστηκε τον Αύγουστο του 2024 με έναν γάμο, αλλά και με το αυτοαναφορικό ντοκιμαντέρ «Royal Rebels» του Netflix που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πριγκίπισσα Ίνγκριντ: Η gen Z γαλαζοαίματη

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αποσύνθεσης, η νεαρή πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα φαντάζει ως η ύστατη ελπίδα για επανεκκίνηση.

Είναι η πρώτη γυναίκα που θα κληρονομήσει τον θρόνο της Νορβηγίας, χάρη στην αλλαγή του νόμου περί διαδοχής που δίνει το πρόκριμα στο πρωτότοκο τέκνο ανεξαρτήτως φύλου –νόμος που όμως δεν ίσχυσε για την περίπτωση της πριγκίπισσας Μάρθας-Λουίζας.

Η εκπαίδευση της κόρης του πρίγκιπα Χάακον είναι σπαρτιατική: στρατιωτική θητεία, περιβαλλοντικά φόρα, προσεκτικά ελεγχόμενες δημόσιες εμφανίσεις. Το προφίλ της είναι το απόλυτο αντίθετο της θείας της αλλά και του ετεροθαλούς αδελφού της.

Η Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, που σπουδάζει Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, καλείται να γίνει η γέφυρα ανάμεσα σε έναν θεσμό του 19ου αιώνα και μια κοινωνία του 21ου.

Είναι για πολλούς η ευκαιρία της δυναστείας των Γλύξμπουργκ να επιστρέψει στις ρίζες του Χάακον Ζ’, του πρώτου βασιλιά της σύγχρονης Νορβηγίας, που εκλέχθηκε από τον λαό και έγινε σύμβολο αντίστασης κατά των Ναζί.

Ο μαραθώνιος προς τη διαδοχή

Βεβαίως έως τότε υπάρχει πολύς δρόμος. Ο παππούς της, βασιλιάς Χάραλντ Έ, παρά την εύθραυστη υγεία του, αρνείται να παραιτηθεί. «Έδωσα έναν όρκο στον λαό και θα τον τηρήσω μέχρι το τέλος», λέει συχνά.

Σαν να έχει μπει στη νιτσεράδα ενός καπετάνιου που αρνείται να εγκαταλείψει το πλοίο την ώρα της τρικυμίας. Όμως, η τραγωδία του Χάραλντ είναι ότι ο ίδιος, που έκανε τόσα για να εκσυγχρονίσει τη μοναρχία, βλέπει το έργο του να απειλείται από την ίδια την ελευθερία που έδωσε στους δικούς του ανθρώπους.

Η Νορβηγία του 2026 δεν είναι η Νορβηγία του 1968. Η ανοχή στη διαφορετικότητα έχει γίνει πλέον απαίτηση για λογοδοσία. Το «σκανδιναβικό νουάρ» στο παλάτι δεν θα τελειώσει με μια σύλληψη ή έναν χωρισμό. Θα τελειώσει όταν η αμόλυντη ακόμα από σκάνδαλα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα θα κληθεί να φορέσει ένα στέμμα που θα έχει χάσει τη λάμψη του, αλλά θα έχει κερδίσει το βάρος της αληθινής ζωής.

Η μοναρχία ποτέ δεν πεθαίνει;

Πάντως, για καλή τύχη της νεαρής διαδόχου, το νορβηγικό κοινοβούλιο μόλις σήμερα επαναβεβαίωσε την πίστη του στη μοναρχία. Παρά τη θύελλα που μαίνεται, 141 από τους 169 βουλευτές ύψωσαν τείχος προστασίας γύρω από τον θρόνο.

Μόλις 26 μέλη του σώματος πίστεψαν ότι ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος στη βασιλεία των Γλύξμπουργκ, μιας δυναστείας που κρατά τα ηνία από το 1905. Ευτυχώς για εκείνους, η επόμενη ανάλογη ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη σε τέσσερα χρόνια από σήμερα.

Χρόνος αρκετός ώστε οι άλλοτε απλησίαστοι γαλαζοαίματοι να θυμηθούν πως, εκτός από δικαίωμα να είναι άνθρωποι, έχουν και την υποχρέωση να παραμένουν σύμβολα. Εκτός κι αν έχουν βαρεθεί το μεροκάματο του θρόνου.