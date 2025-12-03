Σειρά από φωτογραφίες και βίντεο μέσα από την έπαυλη στο ιδιωτικό νησί Little St. James στην Καραϊβική, του καταδικασμένου για εκμετάλλευση ανηλίκων και για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, έδωσαν στην δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, παρέχοντας σπάνια εικόνα από έναν χώρο όπου ο Έπσταϊν φέρεται να είχε κακοποιήσει νεαρά κορίτσια.

Το υλικό απεικονίζει το σπίτι του, υπνοδωμάτια, ένα τηλέφωνο, πιθανόν το γραφείο ή την βιβλιοθήκη του, καθώς και έναν μαυροπίνακα με τις λέξεις «fin» (σ.σ. πτερύγιο), «intellectual» (σ.σ. διαννοούμενος), «deception» (σ.σ. εξαπάτηση) και «power» (σ.σ. ισχύς) γραμμένες με κιμωλία. Μία από τις φωτογραφίες δείχνει δωμάτιο με καρέκλα οδοντιάτρου και μάσκες στον τοίχο.

Σύμφωνα με τους New York Times, η τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν ήταν οδοντίατρος που μοιραζόταν γραφείο με μία από τις εταιρείες του. Τα βίντεο φαίνεται να προσφέρουν περιήγηση στο ακίνητο.

Το υλικό προέρχεται από τις αρχές επιβολής του νόμου στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και τραβήχτηκε το 2020, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή.

Το νησί των παιδεραστών

Ο Έπσταϊν είχε στην κατοχή του δύο νησιά στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, μεταξύ αυτών το Little St James, το οποίο κάποιοι ντόπιοι είχαν αποκαλέσει το «νησί των παιδεραστών». Το 2022, ο γενικός εισαγγελέας των Παρθένων Νήσων κατέληξε σε συμφωνία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το καταπίστευμα του Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι δεκάδες νεαρές γυναίκες και παιδιά είχαν διακινηθεί, βιαστεί, κακοποιηθεί σεξουαλικά και κρατηθεί αιχμάλωτοι στο απομονωμένο νησί του Έπσταϊν.

Αν και οι εικόνες και τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν δεν εισφέρουν νέα στοιχεία, αποτιμώνται ως μια προσπάθεια του Κογκρέσου να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ ενόψει της προθεσμίας της 19ης Δεκεμβρίου για τη δημοσίευση σχετικών εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την ίδια ημέρα, δικομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου ζήτησε από την υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ενημέρωση για την κατάσταση.

Ανησυχητική ματιά στον κόσμο του Έπσταϊν

«Οι νέες εικόνες προσφέρουν μια ανησυχητική ματιά στον κόσμο του Έπσταϊν και του νησιού του. Τις δημοσιεύουμε για τη διαφάνεια και για να αποτυπώσουμε την πλήρη εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους επιζώντες», ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της επιτροπής εποπτείας της Βουλής. Ο Γκαρσία πρόσθεσε ότι η επιτροπή έχει επίσης λάβει έγγραφα από την JP Morgan και τη Deutsche Bank, τα οποία θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες.