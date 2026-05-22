Ο Ολυμπιακός με όπλο την παρουσία χιλιάδων οπαδών του πραγματοποίησε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρώτο 20λεπτο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 11 πόντους και Άλεκ Πίτερς με 9, οδήγησαν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο 33-24 μετά από είκοσι λεπτά αγώνα στον ημιτελικό του Final Four 2026 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν νευρικό και από τις δύο ομάδες με πολλά λάθη και άστοχα σουτ. Χρειάστηκαν 2,22′ για να πετύχει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση ο Τόμας Γουόκαπ και στη συνέχεια ακολούθησε ένα 8-0 των ερυθρόλευκων με τον Γιασικεβίτσιους να αναγκάζεται να πάρει τάιμ άουτ.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασαν μέχρι το 12-0 πριν έρθουν οι πρώτοι πόντοι για τη Φενέρ. Ο «μπαρουτοκανπισμένος» Νάντο Ντε Κολό «έσπασε» το ρόδι μετά από 7.30 λεπτά. Μέχρι το φινάλε της πρώτης περιόδου η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να τρέξει επί μέρους 10-6 για να μειώσει τη διαφορά (18-12).

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου ο Γιώργος Μπαρτζώκας προχώρησε στις συνηθισμένες του αλλαγές. Εκείνοι που ήρθαν από τον πάγκο τον δικαίωσαν. Με πρωταγωνιστές τους Πίτερς, Τζόουνς και Γουόρντ οι ερυθρόλευκοι έτρεξαν επί μέρους 11-0 για να προηγηθούν με 19 (29-12).

Μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ ήρθαν και οι πρώτοι της Φενέρμπαχτσε στη δεύτερη περίοδο έπειτα από έξι λεπτά! Με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς η Φενέρ κατέβασε τη διαφορά στους 12, όμως ο Πίτερς ήταν και πάλι εκεί για να αναγκάσει τον Γιασικεβίτσιους να πάρει τάιμ άουτ (32-17).