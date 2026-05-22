Από τα 2,4 στα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό δεν είναι το success story κάποιου tech manager της Silicon Valley, αλλά η εκρηκτική άνοδος της προσωπικής περιουσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Για πρώτη φορά στα 250 χρόνια της αμερικανικής ιστορίας, ένας εν ενεργεία πρόεδρος καταφέρνει να μετατρέψει τον Λευκό Οίκο στον πιο κερδοφόρο επιχειρηματικό μηχανισμό του πλανήτη, σπάζοντας κάθε γραπτό και άγραφο κανόνα ηθικής και δεοντολογίας.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιο κρυφό σκάνδαλο, καθώς ο Τραμπ το έκανε δημόσια και με υπερηφάνεια, επιβεβαιώνοντας αυτό που πέρυσι χαρακτηρίστηκε ως «η πιο πρωτοφανής προεδρία στα τελευταία 250 χρόνια».

Με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησε ένα προηγούμενο, το οποίο κάποτε φάνταζε τόσο αδιανόητο που θα προκαλούσε γέλιο, ότι είναι αποδεκτό για τους προέδρους και τα μέλη των οικογενειών τους να βγάζουν δισεκατομμύρια από συμφωνίες που επηρεάζονται από κυβερνητικές αποφάσεις και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να εξασφαλίσουν ισόβια προστασία από τον έλεγχο των παρελθουσών φορολογικών τους δηλώσεων αναφέρει στο δημοσίευμά του το Axios.

Το υποθετικό δημοψήφισμα και η ρήξη με την παράδοση

Αν φανταστούμε ότι η Αμερική έθετε αυτά τα ζητήματα σε ένα δημόσιο δημοψήφισμα, τα ερωτήματα θα ήταν συγκεκριμένα.

Πρώτον, αν οι πρόεδροι και τα μέλη των οικογενειών τους, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους πολίτες των ΗΠΑ, πρέπει να λαμβάνουν ισόβια ασυλία από ομοσπονδιακούς ελέγχους και ποινικές έρευνες για τις παρελθούσες φορολογικές τους δηλώσεις.

Δεύτερον, αν μπορούν να διατηρούν την ενεργό ιδιοκτησία παγκόσμιων επιχειρηματικών αυτοκρατοριών, κερδίζοντας χρήματα όταν οι κυβερνητικές αποφάσεις ωφελούν άμεσα αυτές τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Και τρίτον, αν οι πρόεδροι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μπορούν να διατηρούν τεράστια προσωπικά χαρτοφυλάκια κρυπτονομισμάτων και μετοχών, αγοράζοντας και πουλώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κλάδους που ρυθμίζονται άμεσα από την ίδια τους την κυβέρνηση.

Φορολογική ασυλία και διεθνή επιχειρηματικά deals

Εξετάζοντας βαθύτερα καθένα από τα τρία ερωτήματα, η ρήτρα ασυλίας από φορολογικό έλεγχο προέκυψε όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης έβαλε αθόρυβα μια σαρωτική προσθήκη σε έναν συμβιβασμό που έλυσε τη μήνυση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Τραμπ κατά της εφορίας (IRS) για παρελθούσες διαρροές φορολογικών στοιχείων.

Ήταν μια υπόθεση στην οποία ο Τραμπ ήταν ουσιαστικά τόσο ο ενάγων όσο και ο εναγόμενος, αφού μήνυσε την ίδια του την κυβέρνηση με την προσωπική του ιδιότητα. Η οδηγία, η οποία υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς -πρώην προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ- ορίζει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποκλείεται για πάντα από το να κυνηγήσει ή να εξετάσει φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν πριν από τη συμφωνία του Μαΐου 2026 από τον Τραμπ, την οικογένειά του και τον Οργανισμό Τραμπ.

Όσον αφορά τις επιχειρηματικές εμπλοκές και το παγκόσμιο brand, οι συνεχιζόμενες εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες του Οργανισμού Τραμπ έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα με την ενεργή πολιτική της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ανάλυση της οργάνωσης CREW, ο Οργανισμός Τραμπ έχει 25 έργα ακινήτων με το όνομα του Τραμπ υπό ανάπτυξη σε 12 ξένες χώρες, αριθμός υπερτριπλάσιος από τις ιδιοκτησίες του Τραμπ που λειτουργούσαν στο εξωτερικό πριν επιστρέψει στο αξίωμα.

Αυτά περιλαμβάνουν ένα Trump Plaza αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και ένα Trump International αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ομάν, ενώ η κυβέρνηση του Βιετνάμ κινήθηκε για να επισπεύσει ένα έργο του Τραμπ παρά τις νομικές αντιρρήσεις.

Οι τρέχοντες ομοσπονδιακοί νόμοι περί δεοντολογίας δεν υποχρεώνουν ρητά έναν εν ενεργεία πρόεδρο να αποεπενδύσει από προσωπικές επιχειρηματικές οντότητες, και γι’ αυτό τα προηγούμενα έχουν σημασία. Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Τραμπ δηλώνει ότι η διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης έχει παραδοθεί στους ενήλικους γιους του προέδρου, Ντον Τζούνιορ και Έρικ, και υποστηρίζει ότι οι ξένοι ηγέτες και οι ιδιωτικοί φορείς προτιμούν τα ακίνητα Τραμπ λόγω ποιότητας και κύρους του ονόματος.

Crypto και μετοχές

Στο πεδίο των κρυπτονομισμάτων και των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο Τραμπ υπέγραψε πέρυσι τον νόμο GENIUS Act, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα stablecoins που νομιμοποίησε και επέκτεινε την αγορά κρυπτονομισμάτων την ίδια στιγμή που ο ίδιος και η οικογένειά του κέρδιζαν ενεργά από αυτήν.

Μεταξύ των πιο κερδοφόρων ξένων συναλλαγών της εταιρείας World Liberty Financial ήταν μια μυστική επένδυση 500 εκατομμυρίων δολαρίων που υποστηρίχθηκε από τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και υπογράφηκε τέσσερις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, όπως ανέφερε η Wall Street Journal. Δύο μήνες αργότερα, η κυβέρνηση ενέκρινε την πρόσβαση των ΗΑΕ σε περίπου 500.000 από τα πιο προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ετησίως, μια πώληση που η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε μπλοκάρει λόγω φόβων ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να φτάσει στην Κίνα.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει γίνει ο πιο ενεργός έμπορος μετοχών στην προεδρική ιστορία, πραγματοποιώντας περίπου 3.700 συναλλαγές μέσω ανεξάρτητα διαχειριζόμενων λογαριασμών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι χρηματιστηριακές του συναλλαγές περιλάμβαναν τη Nvidia, της οποίας τα προηγμένα τσιπ εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ για πώληση στην Κίνα.

Το χαρτοφυλάκιό του αγόρασε επίσης μετοχές της Palantir εβδομάδες πριν ο ίδιος επαινέσει την εταιρεία στο Truth Social, καθώς και μετοχές εργολαβικών εταιρειών του Πενταγώνου που βοηθούν στον εφοδιασμό του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Lockheed Martin, General Dynamics και Northrop Grumman. Ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα ότι ο πρόεδρος δεν κάθεται στο Οβάλ Γραφείο στον υπολογιστή του για να αγοράζει και να πουλάει μετοχές μέσω κάποιου λογαριασμού, χαρακτηρίζοντας κάτι τέτοιο παράλογο, και εξήγησε ότι έχει ανεξάρτητους συμβούλους περιουσίας που διαχειρίζονται τα χρήματά του.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό συμπέρασμα αποτυπώνεται στους αριθμούς, καθώς η καθαρή περιουσία του Τραμπ ανέρχεται σήμερα στα 6.1 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο από τα 5.1 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, τα 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και τα 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.