Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον υπέκυψαν στην πίεση των Ρεπουμπλικάνων για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο πολιτικής έντασης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ αναγκάζεται να καταθέσει επίσημα σε κοινοβουλευτική έρευνα.

Πότε και πού θα καταθέσουν

Η Χίλαρι Κλίντον θα εμφανιστεί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ ο Μπιλ Κλίντον θα καταθέσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία ήρθε μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ήθελαν να εστιάσουν στους Κλίντον την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο παιδόφιλο που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Το πρώην προεδρικό ζεύγος αρχικά αρνήθηκε τις κλήσεις, αλλά η απειλή για ψηφοφορία παραπομπής επί ποινικού παραπτώματος (contempt of Congress) θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση. Οι διαπραγματεύσεις ήταν έντονες, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούσαν για τις λεπτομέρειες της κατάθεσης, ενώ οι δικηγόροι των Κλίντον «πάλευαν» για λεπτομέρειες της κατάθεσης.

Η πολιτική «μάχη» αναμένεται να κορυφωθεί κατά την εμφάνισή τους ενώπιον της Επιτροπής.

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις με Έπσταϊν

Ο Μπιλ Κλίτον είχε τεκμηριωμένη σχέση με τον Έπσταϊν, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές των 2000, χωρίς όμως να κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Η προοπτική της κατάθεσης δίνει στους Ρεπουμπλικάνους την ευκαιρία να ανακρίνουν πολιτικούς αντιπάλους υπό όρκο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής.

Πολιτική κριτική και ιστορική πρωτοτυπία

Οι Κλίντον επέκριναν έντονα τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, κατηγορώντας τον ότι πολιτικοποιεί την έρευνα και δεν έχει κρατήσει το ίδιο μέτρο για την κυβέρνηση Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η προοπτική ψηφοφορία για παραπομπή επί παραπτώματος θέτει νέα όρια: ποτέ στο παρελθόν πρώην Πρόεδρος δεν είχε εξαναγκαστεί να καταθέσει, δημιουργώντας ένα ρεκόρ με τεράστια πολιτική και ιστορική σημασία.