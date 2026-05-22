Μπορεί η έντονη δυσοσμία που «έπνιξε» τα νότια προάστια την περασμένη Τρίτη να υποχώρησε, όμως το μυστήριο γύρω από την προέλευσή της παραμένει.

Η ερευνητική ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προχώρησε σε μια λεπτομερή χαρτογράφηση της ρύπανσης, «τρέχοντας» τρία διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης με βάση τους ανέμους (3-4 μποφόρ) και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ως πιθανή πηγή τη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα, στρέφοντας τις υποψίες σε διερχόμενο ή αγκυροβολημένο πλοίο.

Τα 3 σενάρια της επιστημονικής έρευνας

Οι επιστήμονες ανέλυσαν μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης και εξέτασαν τις εξής εκδοχές για το σημείο μηδέν της ρύπανσης:

1ο Σενάριο (Θαλάσσια περιοχή Σαλαμίνας) : Τοποθετεί την πηγή στη θάλασσα, κοντά στο νησί. Από εκεί, το ρεύμα του αέρα μετέφερε τη δυσοσμία σε κατοικημένες περιοχές, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Σμύρνη. Το γεγονός ότι το σημείο είναι θαλάσσιο «φωτογραφίζει» αμέσως κάποιο πλοίο.

2ο Σενάριο (Νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας) : Εντοπίζει την εστία λίγο πιο δυτικά από το πρώτο μοντέλο. Αυτή η εκδοχή θεωρείται προς το παρόν η πιο επικρατέστερη, καθώς ταιριάζει απόλυτα με τον χρόνο και τον τρόπο που εξαπλώθηκε η μυρωδιά στην ατμόσφαιρα.

3ο Σενάριο: Εξετάστηκε από την επιστημονική ομάδα, αλλά έχει πλέον απορριφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Το συμπέρασμα: Συνδυάζοντας τα δύο πρώτα σενάρια και κάνοντας μια αναδρομική ανάλυση («όπισθεν πορεία» της ρύπανσης), οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πραγματική πηγή κρύβεται στη θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στα δύο αυτά σημεία.

Στα υπουργεία ο φάκελος – Έκκληση στους πολίτες

Όλα τα στοιχεία της έρευνας έχουν ήδη διαβιβαστεί στα αρμόδια υπουργεία, με τις αρχές να αναζητούν πλέον ποια πλοία κινούνταν ή βρίσκονταν αγκυροβολημένα στη συγκεκριμένη ζώνη τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Παράλληλα, το Αστεροσκοπείο και η Πολιτική Προστασία ζητούν τη βοήθεια των πολιτών. Απευθύνουν έκκληση σε όσους κατοίκους ένιωσαν τη δυσοσμία να δηλώσουν την ακριβή ώρα και τα χαρακτηριστικά της οσμής, ώστε να εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων και να κλειδώσει οριστικά το σημείο της διαρροής.