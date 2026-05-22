Ζει όλη της τη ζωή μέσα σε έναν θεσμό που τρέφεται από τους συμβολισμούς και τα πρωτόκολλα. Δεν απορρίπτει τους κανόνες. Τιμά με τη στάση της την ιστορία της οικογένειάς της, χωρίς να προσπαθεί να αποδείξει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Αυτό είναι ίσως το πιο σπάνιο χαρακτηριστικό για κάποιον που γεννήθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής. Η πριγκίπισσα Άννα δεν φόρεσε ποτέ τους ρόλους της ως κοστούμι ξένο. Κατόρθωσε να βρει την αποστολή της χωρίς να χάσει τον εαυτό της.

Η πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από το σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς, βρίσκεται στην Αθήνα, λίγους μήνες από την τελευταία της επίσκεψη για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου η πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στα Χανιά για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ης και 33ης Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Θα παραστεί επίσης στην καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων τον Μάιο του 1941.

Όταν η Άννα Ελίζαμπεθ Άλις Λουίζ γεννήθηκε στο Κλάρενς Χάους, στο κέντρο του Λονδίνου, στις 15 Αυγούστου 1950, η βασιλική οικογένεια πειραματιζόταν για άλλη μια φορά με τον τρόπο που παρουσίαζε τον εαυτό της.

Με φόντο τα αυξανόμενα ποσοστά διαζυγίων και τις ανησυχίες του κόσμου σχετικά με τη φιγούρα της «ανύπαντρης μητέρας» στη βρετανική κοινωνία, η βασιλική οικογένεια προσπάθησε με ανανεωμένο ζήλο να δώσει ένα καλό (χριστιανικό) παράδειγμα στον υπόλοιπο λαό.

Η πριγκίπισσα Άννα επιθυμούσε διακαώς μια πιο φυσιολογική ζωή

Η Άννα συμπλήρωνε την εικόνα της ειδυλλιακής πυρηνικής οικογένειας και είχε αναλάβει τον ρόλο της ενεργητικής και παιχνιδιάρας αδελφής του πιο ήσυχου και ντροπαλού αδελφού της, του Κάρολου, ο οποίος ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερός της.

Στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 με τίτλο «Η πριγκίπισσα Άννα, η κόρη που θα έπρεπε να είναι βασίλισσα», οι σχολιαστές εξήγησαν ότι η Άννα επιθυμούσε διακαώς να ζήσει μια πιο φυσιολογική ζωή, ακόμη και όταν ήταν παιδί.

Αφού ο μεγαλύτερος αδελφός της, ο πρίγκιπας Κάρολος, έφυγε για το οικοτροφείο, η Άννα έμεινε κλεισμένη στο σπίτι με την γκουβερνάντα της.

Ωστόσο, όπως εξήγησε η ειδική Katie Nicholl, τελικά έπεισε τους γονείς της να της επιτρέψουν να πάει σε ένα κανονικό σχολείο. Εξηγεί:

«Νομίζω ότι μεγαλώνοντας ως νεαρό κορίτσι, η Άννα είχε μια αρκετά διαφορετική παιδική ηλικία από τα προηγούμενα βασιλικά παιδιά. Αρχικά, εκπαιδεύτηκε στο σπίτι, όπως όλα τα βασιλικά παιδιά.

Αλλά ήθελε απεγνωσμένα να πάει σχολείο και ήθελε να βγει έξω και να ανακαλύψει τη ζωή πέρα από τα τείχη του παλατιού, είχε μυαλό, ήθελε να βγει έξω και να μάθει».

Καθώς μεγάλωνε, ο ενθουσιασμός της Άννας να πηγαίνει στο σχολείο, αντί να εκπαιδεύεται στο σπίτι, ταίριαζε με τη στρατηγική δημοσίων σχέσεων του βασιλικού οίκου, η οποία, από τη δεκαετία του 1920, αποσκοπούσε στο να πείσει το κοινό των μέσων ενημέρωσης (με κάποια επιτυχία) ότι η βασιλική οικογένεια είναι «ακριβώς όπως εμείς».

Σε ηλικία 13 ετών, εγγράφηκε στο Benenden, ένα ανεξάρτητο σχολείο θηλέων κοντά στο Cranbrook στο Κεντ. Παρά την παρουσία των παπαράτσι που παραμόνευαν στις πύλες του σχολείου, όσοι την γνώριζαν τότε υποστηρίζουν ότι απολάμβανε μια σχετικά φυσιολογική εκπαίδευση.

Η πρώτη πριγκίπισσα που πήγε σε «συνηθισμένο σχολείο»

Παρά την υψηλή της κοινωνική θέση, στην πριγκίπισσα Άννα δεν παραχωρήθηκαν πρόσθετα προνόμια, αλλά αντιμετωπίστηκε όπως και οι συμμαθητές της. Έπρεπε μάλιστα να δώσει εξετάσεις, αποφοιτώντας από το σχολείο.

Ως η πρώτη πριγκίπισσα που πήγε σε «συνηθισμένο σχολείο», η πριγκίπισσα Άννα ήταν μια πραγματική «παραβάτης» των κανόνων που άνοιξε τον δρόμο για τις επόμενες γενιές.

Για μεγάλη μερίδα των Βρετανών, η πριγκίπισσα Άννα είναι η απόλυτη «υπερηρωίδα» της βασιλικής οικογένειας και στήριγμα για τον βασιλιά Κάρολο Γ΄

Αν και δεν προοριζόταν να γίνει βασίλισσα, η Άννα δεν απέφυγε ποτέ τις βασιλικές ευθύνες. Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ αποτέλεσε μεγάλη απώλεια, τόσο σε δημόσιο όσο και σε προσωπικό επίπεδο, για τη βρετανική μοναρχία· τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έπρεπε να πενθήσουν, ενώ παράλληλα ανέλαβαν νέους τίτλους και τεράστιες ευθύνες.

Η θέση του βασιλιά Καρόλου ήταν ξεκάθαρη από τη γέννησή του: επρόκειτο να κληρονομήσει το θρόνο.

Ο ρόλος της Άννας ήταν πάντα λιγότερο σαφής, αλλά την περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο της βασίλισσας, η Princess Royal κατάφερε να διαμορφώσει έναν σαφή, συνεπή και απαραίτητο ρόλο για τον εαυτό της.

«Μπορεί κανείς να βασιστεί πάνω της»

Ο πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Wesley Kerr, δήλωσε στο Tatler ότι η πριγκίπισσα Άννα έχει αποδείξει ότι «μπορεί κανείς να βασιστεί πάνω της για απόλυτη διακριτικότητα και άνευ όρων αγάπη».

Σύμφωνα με τον Kerr, η Άννα διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό κατανόησης – για το «ποιος και τι έχει διαμορφώσει τον Κάρολο» – καθώς και μια πραγματική επιθυμία να τον δει να πετυχαίνει.

Αυτό εκφράστηκε συμβολικά κατά τη διάρκεια του ρόλου της στην ενθρόνιση του αδελφού της, όπου παρέστη ως «Gold Stick in Waiting».

Θεωρούμενος μεγάλη τιμή, ο ρόλος αυτός είναι ουσιαστικά αυτός ενός τελετουργικού σωματοφύλακα του νέου μονάρχη. Με αυτόν τον τρόπο, η πριγκίπισσα Άννα έδειξε και ανέδειξε την ικανότητά της να προστατεύει και να υποστηρίζει τον Κάρολο σε δύσκολες στιγμές.

Ο Wesley Kerr έχει αναφέρει: «Είναι το πρόσωπο που ο βασιλιάς γνωρίζει περισσότερο καιρό. Η Άννα είναι σοφή, έξυπνη και έχει απίστευτη επαφή με το σύγχρονο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιθυμεί διακαώς να πετύχει. Για χάρη των αγαπημένων τους γονιών, αλλά και για χάρη της χώρας και της Κοινοπολιτείας».

Με άλλα λόγια, η πριγκίπισσα Άννα είναι μια σύνθετη, πολυδιάστατη προσωπικότητα, με τεράστια αποθέματα ενέργειας και σημαντική εμπειρία ζωής. Είναι γνωστή για το ότι κληρονόμησε τη φημισμένη κοφτερή γλώσσα και το καυστικό χιούμορ του πατέρα της, Φίλιππο.

Δεν δίνει μεγάλη σημασία στα πρωτόκολλα και χαιρετά τους ανθρώπους με μια σφιχτή χειραψία και ένα «Γεια σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω». «Είναι ένας θησαυρός. Πραγματικά μια από τις πιο ευγενικές και εργατικές από όλους», λέει ένας ανώτερος αξιωματικός που εργάζεται για τη βασιλική οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια.

«Όταν εμφανίζομαι δημόσια, ο κόσμος περιμένει να χλιμιντρίσω, να τρίζω τα δόντια μου, να χτυπάω το έδαφος με τα πόδια μου και να κουνάω την ουρά μου – και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι εύκολο», θα πει σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποδεικνύοντας πως το χιούμορ είναι ένα εργαλείο που ξέρει να χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά.

Princess Royal ή αλλιώς «Δεν έχει καμία σχέση με ‘μένα»

Αν και πρόκειται για έναν καθαρά τιμητικό -εφ’ όρου ζωής- τίτλο που απονέμεται από τους μονάρχες στην πρωτότοκη κόρη τους, οι βασιλικές πριγκίπισσες έχουν αποδειχθεί πολύτιμοι στυλοβάτες για το στέμμα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Όπως και η πριγκίπισσα Άννα, τείνουν να είναι τολμηρές, εργατικές, με ατσάλινη θέληση και αφοσίωση στο καθήκον. Ως στυλοβάτριες της οικογένειας, έχουν λειτουργήσει ως μέντορες για τους αδελφούς τους, που μερικές φορές παρέκκλιναν από τον σωστό δρόμο, και έχουν εκπληρώσει πιστά τις επιθυμίες των γονιών τους — μερικές φορές εις βάρος της δικής τους ευτυχίας και της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους.

Η πριγκίπισσα Άννα ενοχλούνταν από τις συνεχείς ερωτήσεις για το πότε θα της απονεμηθεί ο τίτλος και κάποτε απάντησε απότομα: «Δεν έχει καμία σχέση με ‘μένα».

Μετά από χρόνια αδιάκοπης υπηρεσίας, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ απένειμε τον τίτλο στην κόρη της το 1987. Ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν αυτός που ανακοίνωσε το δώρο στην κόρη του, με την οποία είχε στενή σχέση, στο γεύμα για τα γενέθλιά του εκείνη τη χρονιά, δηλώνοντας:

«Η βασίλισσα είχε την ευχαρίστηση να ανακοινώσει ότι η αγαπημένη μας κόρη θα φέρει εφεξής τον τίτλο της βασιλικής πριγκίπισσας». Η Άννα ήταν, μάλλον, ευχαριστημένη, έπρεπε όμως να συνεχίσει με τις υποχρεώσεις της. Εκείνο το απόγευμα είχε να πάει σε μια ακόμα φιλανθρωπική εκδήλωση.

Η πριγκίπισσα Άννα είναι έμπειρη ιππέας και Ολυμπιονίκης

Η βασιλική οικογένεια έχει μακρά παράδοση στην ενασχόληση με τα ιππικά αθλήματα, από το κυνήγι και το πόλο μέχρι την τριήμερη ιππασία και τις ιπποδρομίες.

Η πριγκίπισσα Άννα το 1976, έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μεταφέροντας το άλογο της βασίλισσας, το Goodwill, στο Μόντρεαλ για τον αγώνα τριήμερης ιππασίας.

«Ολοκλήρωσε τον γύρο της μετά από μια σοβαρή πτώση που της προκάλεσε διάσειση», λέει η ειδική σε θέματα βασιλικής οικογένειας και ιστορικός Νικολέτα Γκουλάτσε, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Νιου Χάμσαϊρ.

«Σκέφτηκα ότι αν επρόκειτο να ασχοληθώ με κάτι εκτός της βασιλικής οικογένειας, τα άλογα θα ήταν μάλλον ο καλύτερος τρόπος να το κάνω», έχει πει η ίδια.

Η πριγκίπισσα διορίστηκε μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής το 1988. Η κόρη της, Ζάρα Φίλιπς, συνέχισε να αγωνίζεται στην ίδια τριήμερη διοργάνωση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.

Η ομάδα ιππασίας της Μεγάλης Βρετανίας κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο και η πριγκίπισσα Άννα είχε την τιμή να απονείμει τα μετάλλια.

Δύο γάμοι, κόντρα στο πρωτόκολλο

Η πριγκίπισσα Άννα στις 14 Νοεμβρίου 1973 παντρεύτηκε τον αξιωματικό του στρατού, λοχαγό Μαρκ Φίλιπς, στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, σε μια τελετή που μεταδόθηκε τηλεοπτικά και την παρακολούθησαν περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Ήταν μόλις η δεύτερη φορά σε 200 χρόνια που μέλος της βασιλικής οικογένειας παντρευόταν έναν κοινό θνητό.

Η πριγκίπισσα γνώρισε τον Φίλιπς μέσω της κοινής τους αγάπης για τα ιππικά αθλήματα — αγωνίστηκαν στην ίδια ευρωπαϊκή ομάδα ιππασίας το 1971. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Πίτερ και τη Ζάρα, πριν χωρίσουν τον Απρίλιο του 1992, μετά από σχεδόν 20 χρόνια γάμου.

Στις 31 Αυγούστου 1981, η πριγκίπισσα Άννα και ο καπετάνιος Φίλιπς ανακοίνωσαν ότι θα χωρίσουν. Ενώ αρχικά είχαν ανακοινώσει ότι «δεν υπήρχαν σχέδια για διαζύγιο», το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αποκάλυψε στις 13 Απριλίου 1992 ότι η πριγκίπισσα Άννα είχε πράγματι υποβάλει αίτηση διαζυγίου.

Δέκα ημέρες αργότερα, η υπόθεση διευθετήθηκε. Λίγα χρόνια νωρίτερα, η πριγκίπισσα Άννα είχε γνωρίσει τον Τίμοθι Λόρενς, έναν πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούσε στο βασιλικό γιοτ «Britannia» – το ίδιο σκάφος στο οποίο είχε περάσει τον μήνα του μέλιτος με τον καπετάνιο Φίλιπς.

Το 1986, ο Λόρενς ορίστηκε ιπποκόμος της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, και μέχρι το 1989 – το έτος που η αείμνηστη μονάρχης χαρακτήρισε ως το «annus horribilis» της – η σχέση του με την πριγκίπισσα Άννα είχε αρχίσει να εξελίσσεται.

Πράγματι, εκείνη τη χρονιά, η εφημερίδα The Sun διέρρευσε την είδηση ότι ο Λόρενς έγραφε προσωπικές επιστολές στην κόρη της βασίλισσας.

Στις 12 Δεκεμβρίου 1992, οκτώ μήνες αφότου οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο της πριγκίπισσας Άννας από τον πλοίαρχο Φίλιπς, παντρεύτηκε τον Τίμοθι Λόρενς στην εκκλησία Crathie Kirk, κοντά στο αγαπημένο κάστρο της βασιλικής οικογένειας, το Μπάλμοραλ. Ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία από τον προηγούμενο γάμο της Άννας.

Υπήρχε μια εποχή που ήταν αδιανόητο η κόρη της επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας να ξαναπαντρευτεί μετά το διαζύγιό της – η Εκκλησία το απαγόρευε.

Ως εκ τούτου, η πριγκίπισσα Άννα παντρεύτηκε στη Σκωτία, όπου η εθνική Εκκλησία δεν θεωρούσε τον γάμο δεσμευτικό μυστήριο.

Αφού είπε το «ναι», η πριγκίπισσα Άννα έγινε το πρώτο διαζευγμένο μέλος της βασιλικής οικογένειας που ξαναπαντρεύτηκε από την εποχή της εγγονής της βασίλισσας Βικτωρίας, της πριγκίπισσας Βικτωρίας Μελίτας της Σαξονίας-Κόμπουργκ και Γκότα, το 1905.

Μίνι φούστα; Γιατί όχι

Ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που φόρεσε μίνι φούστα, μιμούμενη το στυλ πολλών άλλων νεαρών γυναικών της γενιάς της.

Η πριγκίπισσα Άννα άρχισε να φοράει ταγιέρ με παντελόνι σε δημόσιες εμφανίσεις στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Το μακιγιάζ της επίσης πήγαινε κόντρα στους βασιλικούς κανόνες περί απλότητας και γήινων τόνων. Ουκ ολίγες φορές, η πριγκίπισσα Άννα βάφει τα χείλη της με κατακόκκινο κραγιόν, χρώμα που δεν συνηθίζεται από τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Δεν απένειμε βασιλικούς τίτλους στα παιδιά της

Η πριγκίπισσα Άννα έχει τη φήμη της «επαναστάτριας» της βασιλικής οικογένειας, και παρέβη τη βασιλική παράδοση και αναφορικά με τα παιδιά της.

Ο Πίτερ και η Ζάρα πήραν το επώνυμο του πατέρα τους και έγιναν Πίτερ Φίλιπς και Ζάρα Φίλιπς. Αυτό ήταν όλο. Η πριγκίπισσα Άννα επέλεξε να μην τους δώσει τους τίτλους «Αυτού» ή «Αυτής της Βασιλικής Υψηλότητας», παρόλο που η βασίλισσα το πρότεινε.

Φαίνεται ότι η πριγκίπισσα ήθελε τα παιδιά της να έχουν μια συνηθισμένη παιδική ηλικία — όσο αυτό είναι δυνατό για μέλη της βασιλικής οικογένειας.

«Νομίζω ότι ήταν πιθανώς ευκολότερο για αυτούς», είπε στο Vanity Fair το 2020. «Και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα υποστήριζαν ότι υπάρχουν μειονεκτήματα στο να έχεις τίτλους».

Όταν αντιμετώπισε έναν απαγωγέα

Ήταν αρχές του 1974 και η πριγκίπισσα Άννα επέστρεφε στο Μπάκιγχαμ με τον σύζυγό της, μετά από μια φιλανθρωπική εκδήλωση, όταν ο σοφέρ της σταμάτησε τη Rolls-Royce στο The Mall του Λονδίνου.

Ένα άλλο αυτοκίνητο εμπόδιζε τον δρόμο. Ένας άνδρας ονόματι Ίαν Μπολ βγήκε από το αυτοκίνητό του, πυροβόλησε τον σοφέρ και έναν φρουρό και απαίτησε από την πριγκίπισσα Άννα να βγει από το αυτοκίνητο.

Με τη χαρακτηριστική της κοφτερή γλώσσα, απάντησε: «Με τίποτα!» Αναπολούσε το περιστατικό για ένα ντοκιμαντέρ του 2020, αποδίδοντας την ψυχραιμία της στην ιππική της εκπαίδευση.

«Ένα πράγμα που ισχύει για τα άλογα και τον αθλητισμό είναι ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το απρόσμενο», είπε. «Υποθέτω ότι αυτή ήταν η πειθαρχία που, σε κάποιο βαθμό, επηρέασε τον τρόπο σκέψης μου».

Τελικά, ο Μπολ τραυμάτισε τέσσερα άτομα στην προσπάθειά του να απαγάγει την πριγκίπισσα για λύτρα ύψους 2 εκατομμυρίων λιρών, πριν ένας περαστικός εξουδετερώσει τον επίδοξο απαγωγέα χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Μια πριγκίπισσα με ποινικό μητρώο

Ο μονάρχης δεν μπορεί να δικαστεί — ο τελευταίος μονάρχης που αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας ήταν ο Κάρολος Α΄, ο οποίος δικάστηκε για προδοσία το 1649 και εκτελέστηκε — αλλά άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπορούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: η πριγκίπισσα Άννα, η οποία έγινε το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με ποινικό μητρώο — τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή.

Το 2002, η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της πήγαν το μπουλ τεριέ τους, την Dotty, για βόλτα στο Windsor Great Park. Η Dotty ξέφυγε και επιτέθηκε σε δύο παιδιά.

Όταν η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, η πριγκίπισσα Άννα παραδέχτηκε ότι παραβίασε τον νόμο.

Ο δικαστής αποφάσισε ότι η ζωή της Dotty πρέπει να σωθεί, αλλά ανακοίνωσε στην πριγκίπισσα ότι πρέπει να πληρώσει πρόστιμο περίπου 785 δολαρίων και να κρατάει την Dotty δεμένη με λουρί σε δημόσιους χώρους για το υπόλοιπο της ζωής της.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα Άννα εμφανίστηκε στο δικαστήριο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η βασίλισσα Ελισάβετ συνήθιζε να πατάει το γκάζι στο Land Rover της κατά καιρούς, και φαίνεται ότι η τάση της για γρήγορη οδήγηση ήταν κληρονομική.

Το 2001, η πριγκίπισσα Άννα εμφανίστηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία της υπερβολικής ταχύτητας. Παραδέχτηκε ότι οδηγούσε την Bentley της με ταχύτητα 93 μίλια την ώρα σε ζώνη με όριο ταχύτητας 70 μίλια την ώρα κοντά στο σπίτι της στο Γκλόστερσαϊρ και έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο περίπου 437 λιρών και 33 λίρες για δικαστικά έξοδα.

Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό για υπερβολική ταχύτητα: έλαβε γραπτή προειδοποίηση από την αστυνομία το 1972 και πρόστιμα το 1977 και το 1990, μετά τα οποία της απαγορεύτηκε η οδήγηση για έναν μήνα.

Πριγκίπισσα Άννα, το πιο εργατικό μέλος της βασιλικής οικογένειας

Η πριγκίπισσα Άννα είναι γνωστή ως το πιο εργατικό μέλος της βασιλικής οικογένειας. Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Μεταξύ 2016 και 2019, πραγματοποίησε συνολικά 1.945 επίσημες εμφανίσεις, με ένα πυκνό πρόγραμμα που μερικές φορές περιλάμβανε τέσσερις ή πέντε εκδηλώσεις την ημέρα.

«Αν πρόκειται να βρίσκομαι στο Λονδίνο, δεν θέλω να χασομεράω», δήλωσε στο Vanity Fair το 2020. Η πριγκίπισσα είναι προστάτιδα περισσότερων από 300 φιλανθρωπικών οργανώσεων και στρατιωτικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για άλογα.

Το 2021, πραγματοποίησε περισσότερες εμφανίσεις από οποιοδήποτε άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας — και δύο περισσότερες από τον αδελφό της, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Το αγαπημένο παιδί του Φίλιππου

Η πριγκίπισσα Άννα ήταν, όπως λέγεται, το αγαπημένο παιδί του Φίλιππου, έχοντας κληρονομήσει την κοφτερή γλώσσα, το ασεβές χιούμορ και το αθλητικό ταλέντο του.

Χρειαζόταν την εύνοιά του για να επιβιώσει σε ένα πατριαρχικό σύστημα που βασιζόταν στην αρσενική πρωτότοκη κληρονομιά.

Ορισμένοι μάλλον σκληροί σχολιαστές έχουν υποθέσει ότι θα ήταν «καλύτερο για τη μοναρχία αν η Άννα είχε γεννηθεί αγόρι και ο Κάρολος κορίτσι», υπονοώντας ότι είχε περισσότερο από το σθένος και τη δύναμη των γονιών της και θα ήταν ισχυρότερη μονάρχης από τον αδελφό της.

Είναι ιππότης

Στην συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2020, η πριγκίπισσα Άννα αρνήθηκε να αυτοχαρακτηριστεί φεμινίστρια. Ωστόσο, οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια, και η πριγκίπισσα έχει επιμείνει σε θέματα ισότητας σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ειδικά όσον αφορά στην ισότητα μεταξύ αυτής και των τριών αδελφών της.

Το 1994, η βασίλισσα διόρισε την πριγκίπισσα Άννα στο Τάγμα της Περικνημίδας, το παλαιότερο και υψηλότερο τάγμα ιπποσύνης στη Βρετανία (η ιστορία του χρονολογείται περίπου 700 χρόνια πίσω).

Οι ιππότες και οι κυρίες του Τάγματος της Περικνημίδας αναγνωρίζονται συνήθως για την προσφορά τους στο κοινό. Όταν όμως ήρθε η σειρά της πριγκίπισσας Άννας, ζήτησε να ενταχθεί ως βασιλική ιππότης, προκειμένου να ισοσταθμιστεί με τους αδελφούς της.

Χάρη στο πρωτοποριακό αίτημα της Άννας (και την έγκριση της βασίλισσας), οι γυναίκες μπορούν πλέον να γίνουν ιππότες του τάγματος κι όχι μόνο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σπάει το πρωτόκολλο ξανά και ξανά

Το 2021, η πριγκίπισσα Άννα εμφανίστηκε στο ITV μετά τον θάνατο του πατέρα της, του πρίγκιπα Φίλιππου, για να μιλήσει για τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ορισμένοι θαυμαστές παρατήρησαν ότι καταπάτησε έναν διάσημο βασιλικό κανόνα — κάθισε με σταυρωμένα πόδια.

Όπως είπε η ειδική σε θέματα εθιμοτυπίας Μίκα Μάιερ στο People το 2018, το να σταυρώνεις τα πόδια σου είναι ένα από τα «μεγαλύτερα λάθη εθιμοτυπίας που μπορεί να κάνει μια κυρία». Φαίνεται ότι η Άννα δεν ενδιαφέρεται και πολύ για την εθιμοτυπία του σταυρώματος των ποδιών. Κι όχι μόνο.

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ απεβίωσε το 2022, η Άννα αποφάσισε να παραβλέψει την παράδοση φορώντας τη στρατιωτική της στολή αντί να ντυθεί στα μαύρα, όπως συνηθίζουν οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας.

Παρέβη επίσης το πρωτόκολλο, καθώς περπάτησε στην κηδεία δίπλα στους αδελφούς της και τους άλλους άνδρες της οικογένειας. Στην πραγματικότητα, ήταν η πρώτη γυναίκα που περπάτησε ποτέ πίσω από το φέρετρο ενός βρετανού μονάρχη.

Πριν από την κηδεία, η Άννα παρέμεινε δίπλα στο φέρετρο κατά τη μεταφορά του από το Μπαλμόραλ στο Λονδίνο. Αν και θεωρήθηκε ασυνήθιστη επιλογή, η βασίλισσα την επέλεξε προσωπικά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η πριγκίπισσα εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε: «Είχα την τύχη να μοιραστώ τις τελευταίες 24 ώρες της ζωής της αγαπημένης μου μητέρας.

Ήταν τιμή και προνόμιο να τη συνοδεύσω στο τελευταίο της ταξίδι. Το να γίνω μάρτυρας της αγάπης και του σεβασμού που έδειξαν τόσοι πολλοί κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ήταν μια εμπειρία που με έκανε να νιώθω ταπεινότητα και ταυτόχρονα με ενθάρρυνε».

Η πριγκίπισσα Άννα δεν χωράει σε καμία περιγραφή. Επαναστάτρια, μα πάντα πιστή — όχι στους κανόνες-, αλλά στην αποστολή της.

Με πνεύμα κοφτερό και θέληση που δεν διαπραγματεύεται, έσπασε πρωτόκολλα και διεκδίκησε το αυτονόητο: να είναι ο εαυτός της.

Με πληροφορίες από Tatler, Reader’s Digest, Vanity Fair, History Extra, The List