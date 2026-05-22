Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Επίδειξη ανωτερότητας κόντρα στην κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε έκανε ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν 79-61 και πήραν την πρόκριση στον τελικό του Final Four 2026 (24/05, 21.00) όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Βαλένθια και Ρεάλ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του είχαν τη συμπαράσταση περίπου 14.000 φιλάθλων τους που μετέτρεψαν το ΟΑΚΑ σε ΣΕΦ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ολυμπιακός είχε απάντηση σε όλα τα προβλήματα που του έβαλε η Φενέρμπαχτσε. Με πλουραλισμό στην επίθεση και άμυνα για σεμινάριο οι ερυθρόλευκοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και έφτασαν στην επικράτηση.

Κορυφαίος για την ομάδα του Μπαρτζώκα ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους και δίχως να χάσει σουτ. Ο Βεζένκοφ πρόσθεσε άλλους 16, ο Ντόρσεϊ είχε 15, ενώ εξαιρετική δουλειά έκανε και ο Φουρνιέ. Στην αντίπερα όχθη ο Μπιμπέροβιτς με τον Χόρτον Τάκερ πάλευαν μόνοι τους.

Νευρικό ξεκίνημα, ερυθρόλευκη κυριαρχία στη συνέχεια

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν νευρικό και από τις δύο ομάδες με πολλά λάθη και άστοχα σουτ. Χρειάστηκαν 2,22′ για να πετύχει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση ο Τόμας Γουόκαπ και στη συνέχεια ακολούθησε ένα 8-0 των ερυθρόλευκων με τον Γιασικεβίτσιους να αναγκάζεται να πάρει τάιμ άουτ.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασαν μέχρι το 12-0 πριν έρθουν οι πρώτοι πόντοι για τη Φενέρ. Ο «μπαρουτοκανπισμένος» Νάντο Ντε Κολό «έσπασε» το ρόδι μετά από 7.30 λεπτά. Μέχρι το φινάλε της πρώτης περιόδου η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να τρέξει επί μέρους 10-6 για να μειώσει τη διαφορά (18-12).

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου ο Γιώργος Μπαρτζώκας προχώρησε στις συνηθισμένες του αλλαγές. Εκείνοι που ήρθαν από τον πάγκο τον δικαίωσαν. Με πρωταγωνιστές τους Πίτερς, Τζόουνς και Γουόρντ οι ερυθρόλευκοι έτρεξαν επί μέρους 11-0 για να προηγηθούν με 19 (29-12).

Μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ ήρθαν και οι πρώτοι της Φενέρμπαχτσε στη δεύτερη περίοδο έπειτα από έξι λεπτά! Με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς η Φενέρ κατέβασε τη διαφορά στους 12, όμως ο Πίτερς ήταν και πάλι εκεί για να αναγκάσει τον Γιασικεβίτσιους να πάρει τάιμ άουτ (32-17).

Η Φενέρμπαχτσε στα τελευταία δύο λεπτά της δεύτερης περιόδου κατάφερε να τρέξει επί μέρους 7-1 για να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο έπειτα από δέκα λεπτά! Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 33-24.

Επανέναρξη με το πόδι στο γκάζι

Οι δύο ομάδες επέστρεψαν από τα αποδυτήρια με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στο glass floor με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Με πέντε πόντους του Βεζένκοφ και από δύο των Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ έτρεξε επί μέρους 9-0 μέσα σε 90 δευτερόλεπτα για να προηγηθεί με 18 (42-24).

Ο Γιασικεβίτσιους κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ με τους παίκτες του να δείχνουν να ξεκολλάνε. Η Φενέρμπαχτσε έτρεξε γρήγορο επί μέρους 10-0 για να κατεβάσει τη διαφορά στους 10 (44-34). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός απάντησε με τους Παπανικολάου και Βεζένκοφ πριν το τηλεοπτικό τάιμ άουτ.

Ο Χόρτον Τάκερ με πέντε πόντους κατέβασε τη διαφορά στους εννιά, αλλά ο Φουρνιέ με τον Βεζένκοφ την ανέβασαν εκ νέου στους 15. Με καλάθι του Μπόλντουιν και Βεζένκοφ έκλεισε η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 56-41.

Ο Ολυμπιακός είχε όλες τις απαντήσεις

Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στις προηγούμενες περιόδου, στην τέταρτη μπήκε καλύτερα η Φενέρ. Οι Τούρκοι με πρωταγωνιστές τους Μπιμπέροβιτς και Χόρτον Τάκερ έτρεξαν ένα γρήγορο 8-0 κάνοντας το 56-49.

Ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε δράση. Πρώτα με τρίποντο και στη συνέχεια με δύο ασίστ, ξεκόλλησε τον Ολυμπιακό. Η Φενέρμπαχτσε δεν είχε άλλες δυνάμεις στο ντεπόζιτο και ο Πίτερς έβαλε ταφόπλακα στα όνειρά της για ανατροπή με ένα ακόμα τρίποντο.

Το τελικό 79-61 αποτυπώνει τη διαφορά που είχαν οι δύο ομάδες στο glass floor του ΟΑΚΑ και έφτασαν στην πρόκριση στον τελικό.