Να απαντήσει στις κατηγορίες που διατυπώνονται εις βάρος του μετά από την δημοσιοποίηση των τελευταίων αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν προσπάθησε ο Μπιλ Γκέιτς δηλώνοντας ότι είναι «ένας από τους πολλούς ανθρώπους που μετανιώνουν που τον γνώρισαν ποτέ».

«Ψευδή τα όσα αναφέρονται στο μέιλ»

Σε συνέντευξή του στο αυστραλιανό δίκτυο Nine News, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, ο Γκέιτς αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

«Προφανώς ο Τζέφρι έγραψε ένα email στον εαυτό του. Αυτό το email δεν στάλθηκε ποτέ. Το email είναι ψευδές, οπότε δεν ξέρω τι σκεφτόταν», δήλωσε ο Γκέιτς, χωρίς να είναι σαφές σε ποιο από τα email αναφερόταν.

«Κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του το μετανιώνω και ζητώ συγγνώμη που το έκανα», πρόσθεσε. Η σχέση του Γκέιτς με τον Έπσταϊν έχει τεκμηριωθεί εκτενώς. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 2011, χρόνια αφότου ο Έπσταϊν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, έχοντας δηλώσει ένοχος για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία.

Τι προκύπτει από τα έγγραφα

Τα έγγραφα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνουν προσχέδια email που φέρεται να έγραψε ο ίδιος ο Έπσταϊν προς τον εαυτό του το 2013. Σε ένα από αυτά, ισχυριζόταν ότι βοήθησε τον Μπιλ Γκέιτς να προμηθευτεί φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενης λοίμωξης, την οποία, κατά τον Έπσταϊν, είχε κολλήσει έπειτα από «σεξ με Ρωσίδες».

Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής υποστήριζε επίσης ότι διευκόλυνε «παράνομες ερωτικές συναντήσεις» του συνιδρυτή της Microsoft με παντρεμένες γυναίκες. Σε ξεχωριστό email, ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι ο Γκέιτς είχε προσπαθήσει να δώσει κρυφά στην τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, αντιβιοτικά για σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη.

«Για να τα κάνεις χειρότερα, στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, με παρακαλάς να διαγράψω τα email που αφορούν το ΣΜΝ σου, το αίτημά σου να σου προμηθεύσω αντιβιοτικά ώστε να τα δώσεις κρυφά στη Μελίντα, και την περιγραφή του πέους σου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο email.

Μετανιωμένος ο Γκέιτς – Απάντηση στην πρώην σύζυγο του

Στην συνέντευξή του ο Γκέιτς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Η λογική ήταν πάντα ότι γνώριζε πολλούς πάρα πολύ πλούσιους ανθρώπους και έλεγε πως μπορούσε να τους πείσει να δωρίσουν χρήματα για την παγκόσμια υγεία. Εκ των υστέρων, αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν αδιέξοδο και ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο μαζί του. Ήμουν ένας από τους πολλούς ανθρώπους που μετανιώνουν που τον γνώρισαν ποτέ».

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη σε σχέση με την υπόθεση Έπσταϊν.

Η συνέντευξη του ιδρυτή της Microsoft έρχεται μετά τις δηλώσεις της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, η οποία έχει αναφέρει ότι ο πρώην σύζυγός της εξακολουθεί να έχει ερωτήματα να απαντήσει σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.