Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Για την πρόκριση στον τελικό της Euroleague και για τη νοοτροπία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του την Κυριακή (24/5, 21:00) μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Φενέρμπαχτσε με σκορ 79-61 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας: «Είχαμε έλλειψη δημιουργίας στο ξεκίνημα. Μετά κυκλοφορήσαμε καλύτερα τη μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40′, είναι πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοια ματς. Είχαμε ένταση και επιθυμία.

Ήταν σημαντικό να προσπαθούμε να σταματάμε τις προσπάθειες επιστροφής της Φενέρμπαχτσε. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιλογές και καλά σουτ. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας απόψε.

Είναι πολύ σημαντικό πως έχουμε βάθος στον πάγκο μας. Έχουμε δύο ματς σε 48 ώρες, έπρεπε να μείνουμε φρέσκοι. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε και απόψε».