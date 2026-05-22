Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου στο μπάσκετ έκανε ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση επικράτησαν 79-61 της Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκαν στον τελικό του Final Four 2026 της EuroLeague.

Πλέον, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει την αντίπαλό του, η οποία θα προκύψει από το ζευγάρι της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής 24/05 στο ΟΑΚΑ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη NOVA.

Στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 15.000 φίλοι των ερυθρόλευκων.

Το πρόγραμμα του Final Four 2026 και τα κανάλια

Παρασκευή 22/5 Ημιτελικοί

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61

21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

Κυριακή 24/5 Τελικός