Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των εποίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην επέκταση των εποικισμών και των διοικητικών εξουσιών της, να φροντίσει ώστε οι έποικοι που διαπράττουν βιαιοπραγίες να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να ερευνήσει τις καταγγελίες σε βάρος των ισραηλινών δυνάμεων» αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε κοινό ανακοινωθέν τους, στο οποίο υπενθυμίζουν επίσης ότι «οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι».

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα» υπενθυμίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών.

«Οι πολιτικές και οι πρακτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, κυρίως η συνέχιση της ενίσχυσης του ισραηλινού ελέγχου, υπονομεύουν τη σταθερότητα και τις προοπτικές της λύσης των δύο κρατών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι τέσσερις χώρες ζητούν επίσης την άρση των οικονομικών περιορισμών που έχουν τεθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή και την παλαιστινιακή οικονομία. «Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με εκείνους, συμπεριλαμβανομένων και μελών της ισραηλινής κυβέρνησης, που κηρύσσουν την προσάρτηση και την εξαναγκαστική εκτόπιση του παλαιστινιακού πληθυσμού», τόνισαν.

Σε τι αντιδρούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

Τον Αύγουστο του 2025 το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο Ε1 που θα κόψει στα δύο την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπονομεύοντας την εδαφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. Τον Δεκέμβριο άνοιξε η διαδικασία κατάθεσης προσφορών για την κατασκευή 3.400 κατοικιών σε μια ζώνη 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και πολλοί ηγέτες χωρών έχουν καλέσει το Ισραήλ να σταματήσει αυτό το σχέδιο. «Οι εταιρείες δεν θα έπρεπε να υποβάλουν προσφορές» για το σχέδιο αυτό, ούτε για άλλες εποικιστικές κατασκευές», προσθέτουν οι τέσσερις χώρες στην ανακοίνωσή τους, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσουν «νομικές συνέπειες» και θα αμαυρωθεί η φήμη τους λόγω της συμμετοχής τους σε τέτοια έργα.