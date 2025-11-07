5 το πρωί: Χάθηκαν στις γραμμές ΟΣΕ και Hellenic Train – «Ιστορική»συμφωνία για υδρογονάνθρακες – Στα ύψη η κόντρα ΚΕΔΕ – κυβέρνησης
Την ώρα που η Κομισιόν παρουσίαζε το εντυπωσιακό της σχέδιο να ενώσει σιδηροδρομικά τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με πολύ υψηλές ταχύτητες, στο ενεργητικό των ελληνικών σιδηροδρόμων προστίθετο άλλο ένα επικίνδυνο περιστατικό που ξύπνησε μνήμες από την τραγωδία των Τεμπών
1
Η συμφωνία για το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο - Τι σηματοδοτεί
- Η σημασία: Περαιτέρω εμβάθυνση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου με ιδιαίτερη δυναμική στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και υπενθύμιση της θέσης που κατέχει πλέον η οικονομική διπλωματία στη διαμόρφωση των γεωπολιτικών ισορροπιών παγκοσμίως σηματοδοτεί η υπογραφή της συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία Energean- Helleniq Energy για το «οικόπεδο-2» στο βόρειο Ιόνιο.
- Η υπογραφή: Η συμφωνία υπεγράφη από τα στελέχη των τριών εταιρειών, παρουσία των υπουργών Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν, του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου καθώς και της αμερικανίδας πρεσβευτή στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφοϊλ.
- Η πρώτη γεώτρηση: Παράλληλα, το γεγονός ότι επίκειται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, ενδεχομένως εντός των επόμενων 18 μηνών όπως είπε στο μήνυμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθιστά την εξέλιξη ακόμα πιο σημαντική. Ο πρωθυπουργός έκανε μάλιστα λόγο για μια «ιστορική στιγμή».
2
Αντιπαράθεση ΟΣΕ και Hellenic Train για την πορεία του τρένου στη Σίνδο
- Περιστατικό στη Σίνδο: Αμαξοστοιχία του προαστιακού Θεσσαλονίκη – Λάρισας φέρεται να κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία της, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση στους επιβάτες.
- Αντιπαράθεση ΟΣΕ – Hellenic Train: Ο ΟΣΕ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή, αφήνοντας αιχμές για πλημμελή ενημέρωση των επιβατών από τη Hellenic Train. Από την πλευρά της, η εταιρεία κάνει λόγο για «εσφαλμένη κατεύθυνση», υπογραμμίζοντας ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες ασφαλείας.
- Επανέρχονται τα ερωτήματα για την ασφάλεια: Το περιστατικό, τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, παρά τις διαβεβαιώσεις για πλήρως λειτουργικά συστήματα τηλεδιοίκησης στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
3
Ένταση και αντιπαραθέσεις στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
- Ασφυκτικός οικονομικός κλοιός γύρω από τους Δήμους: Σε φορτισμένο κλίμα το συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, με τους αιρετούς να καταγγέλλουν τον «οικονομικό στραγγαλισμό» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, λαμβάνουν μόλις 3 δισ. ευρώ ετησίως αντί των 8 δισ. που προβλέπει ο νόμος, ενώ αντιμετωπίζουν τεράστιες αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα και σοβαρή υποστελέχωση, με 35.000 λιγότερους υπαλλήλους την τελευταία δεκαετία.
- Παροχές, αλλά και αυστηρές επισημάνσεις: Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, απάντησε με συνδυασμό παροχών και προειδοποιήσεων. Ανακοίνωσε τη δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ από τους Δήμους, νέα οικονομική ενίσχυση 110 εκατ. ευρώ και επιχορήγηση 28 εκατ. για τα σχολεία. Ωστόσο, επέκρινε τους αιρετούς για καθυστερήσεις στα έργα, χαμηλή απορροφητικότητα κονδυλίων και περιορισμένη είσπραξη ίδιων εσόδων, σημειώνοντας ότι «αν δεν αξιοποιούνται τα εργαλεία που υπάρχουν, κανένα σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά».
- «Να κλείσουμε τους Δήμους και να βγούμε στους δρόμους»: Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άσκησε σκληρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην ηγεσία της ΚΕΔΕ, καταγγέλλοντας απουσία δράσεων και υποβάθμιση της Αυτοδιοίκησης. Τόνισε πως οι Δήμοι έχουν χάσει αρμοδιότητες, έσοδα και προσωπικό, ενώ χαρακτήρισε τη χώρα «την πιο συγκεντρωτική στην Ευρώπη». Κάλεσε τους δημάρχους σε δυναμικές κινητοποιήσεις και προειδοποίησε ότι, αν δεν εγγραφούν στον προϋπολογισμό τα 4,5 δισ. ευρώ που διεκδικούν, θα πρέπει να προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο Δήμων και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή.
4
Η Shein στο στόχαστρο της Γαλλίας - Ενεργοποιείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Μαζικοί έλεγχοι: Η γαλλική κυβέρνηση διέταξε τον εξονυχιστικό έλεγχο περίπου 200.000 δεμάτων της Shein που έφθασαν στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα και μη συμμορφούμενα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.
- Τα ευρήματα: Σύμφωνα με τη Γαλλίδα υφυπουργό Οικονομικών Αμελί ντε Μοντσαλέν, τα πρώτα ευρήματα περιλαμβάνουν μη εξουσιοδοτημένα καλλυντικά, επικίνδυνα παιχνίδια και παραποιημένα προϊόντα, ενώ η επιχείρηση γίνεται με τη συνεργασία τελωνείων, χωροφυλακής και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και Ελέγχου Απάτης.
- Διπλωματική διάσταση: Το Παρίσι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση κατά της Shein, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλικά προϊόντα με χαρακτηριστικά ανηλίκων και παράνομα όπλα, ενώ η εταιρεία πάγωσε προσωρινά τη λειτουργία της πλατφόρμας της στη Γαλλία για εσωτερικό έλεγχο προμηθευτών.
5
Νίκες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, στραβοπάτημα για την ΑΕΚ
- Η νίκη του Παναθηναϊκού: Τη δεύτερη νίκη του στη League Phase του Europa League πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είχαν χαμένο πέναλτι, είχαν δοκάρι, αλλά ο «γόρδιος δεσμός» λύθηκε στο 85ο λεπτό με κοντινό σουτ του Τζούριτσιτς, ο οποίος διαμόρφωσε το 0-1 απέναντι στη Μάλμε. Στους 6 βαθμούς πλέον ο Παναθηναϊκός μετά από 4 αγωνιστικές.
- Η νίκη του ΠΑΟΚ: Η Γιουνγκ Μπόις έμεινε με 10 από το 5′ και ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε με «καταιγίδα» γκολ στο δεύτερο ημίχρονο (4-0), κάνοντας τεράστιο βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Europa League. Σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς οι Μπιάνκο (54′), Γιακουμάκης (67′), Κωνσταντέλιας (72′) και Μπάμπα (76′).
- Η ισοπαλία της ΑΕΚ: Σε ματς που δεν απειλήθηκε καθόλου και έχασε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.Ο Μπερκ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 21′ για να ισοφαρίσει για την Ένωση με τον ίδιο τρόπο ο Γιόβιτς στις καθυστερήσεις.
