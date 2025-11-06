Τη δεύτερη νίκη του στη League Phase του Europa League πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είχαν χαμένο πέναλτι, είχαν δοκάρι, αλλά ο «γόρδιος δεσμός» λύθηκε στο 85ο λεπτό με κοντινό σουτ του Τζούριτσιτς, ο οποίος διαμόρφωσε το 0-1 απέναντι στη Μάλμε. Στους 6 βαθμούς πλέον οι «πράσινοι» μετά από 4 αγωνιστικές.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε σύστημα με δύο εξάρια (Σιώπη και Τσιριβέγια), με Τετέ και Ζαρουρί στα «φτερά» της επίθεσης και τον Τζούρισιτς σε ρόλο «δεκαριού». Αφού πέρασε το πρώτο δεκάλεπτο όπου οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν… εκτός αγώνα με εμφανή την έλλειψη αυτοπεποίθησης και τη Μάλμε να προσπαθεί να «χτυπήσει» με μπαλιές στις πλάτες των δύο ακραίων μπακ (Κώτσιρα και Κυριακόπουλου), χάνοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες, στη συνέχεια βρήκαν τα πατήματά τους, πήραν την κατοχή και τον έλεγχο και στο 20ο λεπτό έχασαν τεράστια ευκαιρία για να προηγηθούν.

Ο Σφιντέρσκι κέρδισε πέναλτι μετά από κλέψιμο του Τσιριβέγια και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, η οποία ήταν κακή και ο γκολκίπερ της Μάλμε μπλόκαρε εύκολα στη γωνία του. Η Μάλμε από την πλευρά της απείλησε ξανά στο 44ο λεπτό με τον Μπολίν, ο οποίος έκανε το πλασέ από κοντά και ο Λαφόν έδιωξε ξανά και στο 45′ με τον Στρίγκερ, ο οποίος νικήθηκε κι αυτός από τον Γάλλο γκολκίπερ που ήταν ο MVP του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα έμοιαζε με αυτή του πρώτου. Η Μάλμε μπήκε δυνατά και ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε πάλι χρόνο… προσαρμογής κι αφού πέρασε το πρώτο δεκάλεπτο, απείλησε, δημιούργησε φάσεις κι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 67ο λεπτό με τον Τετέ, ο οποίος έκανε ωραίο φαλτσαριστό πλασέ με το αριστερό, αλλά η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκών.

Ο «γόρδιος δεσμός» λύθηκε στο 85ο λεπτό με κοντινό σουτ του Τζούριτσιτς, έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου, ολιγωρία στην άμυνα των γηπεδούχων και αδύναμη απομάκρυνση του Τζούριτς.

O Παναθηναϊκός πήρε ένα κομβικό ματς και μία καθοριστική νίκη, φτάνοντας τους 6 βαθμούς σε 4 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League.

Οι συνθέσεις:

Μάλμε (Άνες Μράβατς): Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν, Μπουσούλατζιτς (65′ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65′ Σουμά), Χακσαμπάνοβιτς, Μπολίν (82′ Βέκια).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης (60′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τετέ (82′ Μπακασέτας), Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (46′ Πάντοβιτς).