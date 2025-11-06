Στο πλαίσιο της συμφωνίας για το οικόπεδο 2 η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θέλησε να στείλει το στίγμα για την επόμενη ημέρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας τόνισε ότι είναι απλά ένα παράδειγμα του τί μπορεί να γίνει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. «Είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε ότι υπάρχει συνεργασία για να δημιουργήσουμε ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή» ανέφερε αρχικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στη συνέχεια τόνισε: «Θέλω να σας πω κάτι, οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Αυτή η συμφωνία δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συνεργάζονται. Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ελλάδα. Είναι μια ιστορική στιγμή και μόλις αρχίσαμε»