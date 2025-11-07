Ένας ΠΑΟΚ απόλαυση απόψε στην Τούμπα. Νέα ευρωπαϊκή τεσσάρα και μετά το 4-3 στη Γαλλία επί της Λιλ φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ και τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα (4-0), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σημείο-κλειδί η αποβολή του Γκίγκοβιτς μόλις στο 5′, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να… ξεκλειδώνει την ελβετική άμυνα με τέσσερα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνει σε μία ευρεία νίκη. Ένα αποτέλεσμα το οποίο φέρνει τον ΠΑΟΚ κοντά στα νοκ-άουτ του Europa League και του δίνει το δικαίωμα να κοιτάει ακόμη και την οκτάδα, που δίνει απευθείας πρόκριση στη φάση των «16»!

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεπέρασε τους Ελβετούς των έξι πόντων, καθώς πλέον βρίσκεται στη 10η θέση με 7 βαθμούς και είναι μόλις στο -1 από την 8η Βικτόρια Πλζεν.

Ο αγώνας ξεκίνησε με ιδιαίτερο ευοίωνο τρόπο για τον ΠΑΟΚ. Στο 4′ ένα σουτ του Ντεσπόντοφ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Κέλερ, ένα λεπτό αργότερα οι ισορροπίες του παιχνιδιού άλλαξαν.

Στο 5′, μετά από χρήση του VAR, υπήρξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Γκίγκοβιτς για πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω στον Γιακουμάκη και έχοντας παρατεταμένο το πόδι του για ώρα! Απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα με το… καλησπέρα σας ο ΠΑΟΚ! Στο 7′ και το 10′ τα σουτ των Κωνσταντέλια και Μεϊτέ ήταν άστοχα, ενώ στο 19′ η εκτέλεση φάουλ του Ζούκρου έφυγε αρκετά έξω.

Τεράστια ευκαιρία με την κεφαλιά του Γιακουμάκη από πολύ κοντά να φεύγει άουτ στο 20′, αλλά ο επιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν οφσάιντ. Τρία λεπτά μετά ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Φοβερή κούρσα του Τάισον, έδωσε στον Ντεσπόντοφ και ο τελευταίος το έχασε μόνος του φάτσα φόρα με το τέρμα.

Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε, με τον ΠΑΟΚ να μην εκμεταλλεύεται όπως θα έπρεπε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε αποκομίσει μόλις από το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι φοβερές ενέργειες του Κωνσταντέλια -που ήταν ο καλύτερος του πρώτου ημιχρόνου- προσπάθησαν να δώσουν πνοή, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Στο 30′ ένα σουτ του Κένι έφυγε αρκετά άουτ, το σουτ του Μπάμπα στο 36′ είχε ακριβώς την ίδια κατάληξη, όπως και ένα γυριστό του Μπιάνκο Βολιάκο στο 45′ έπειτα από κεφαλιά του Μπάμπα.

Το πρώτο ημίχρονο με ένα άστοχο σουτ του Γιάνγκο, με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να είναι για 42 λεπτά ουσιαστικά με παίκτη παραπάνω και να μην πετυχαίνει γκολ, έχοντας στο α’ μέρος πολλούς παίκτες ντεφορμέ και χωρίς πολλή ενέργεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα και αύξησε την πίεσή του στην αντίπαλη εστία. Στο 49′ ο Μιχαηλίδης έπιασε ένα καλό μακρινό σουτ με το αριστερό, με την μπάλα να φεύγει άουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα (52′) οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να σκοράρουν. Αρχικά ο Κέλερ απέκρουσε την κεφαλιά του Ντεσπόντοφ και στη συνέχεια το καλό σουτ του Γιακουμάκη έφυγε λίγο έξω σε κόρνερ.

Επιτέλους, όμως, στο 54′ ήρθε η λύτρωση για τον ΠΑΟΚ! Κάθετη του «Ντέλια», γύρισμα του Μπάμπα, ήρθε από πίσω ο Μπιάνκο Βολιάκο, εκτέλεσε στην κίνηση με ωραίο σουτ και άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ, 1-0. Με ωραία και δουλεμένη επίθεση από πλευράς «Δικεφάλου του Βορρά».

Στο 56′ ο Κένι δοκίμασε ένα πολύ άστοχο σουτ, ενώ στο 59′ ο ΠΑΟΚ έχασε μία ακόμα σημαντική ευκαιρία. Μαγική μπαλιά του «Ντέλια», τετ-α-τετ του Ντεσπόντοφ, σούταρε, έδιωξε όμως σε κόρνερ ο Κέλερ και στη συνέχεια της φάσης το σουτ του Μπάμπα έφυγε ψηλά έξω. Ένα… αεροπλανικό του Γιακουμάκη στο 62′ έφυγε αρκετά μέτρα εκτός εστίας των φιλοξενούμενων. Σε εκείνο το σημείο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρασε στη θέση του κακού Ντεσπόντοφ, σε μία αλλαγή που διαφοροποίησε τα δεδομένα, με την ποιότητα του Σέρβου να κάνει τη διαφορά στη συνέχεια…

Πέντε λεπτά μετά επετεύχθη το γκολ με το οποίο ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή του νίκη. Στο 67′, ο Ζίβκοβιτς, μετά από ωραία αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά του Τάισον, πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Οζντόεφ, με τον τελευταίο να δίνει πάρε-βάλε στον Γιακουμάκη για το 2-0 της ελληνικής ομάδας.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο απολαυστική για τον καταιγιστικό ΠΑΟΚ. Ξανά φοβερή συνεργασία Τάισον-Ζίβκοβιτς στο 72′, φοβερή πάσα του Σέρβου στον Κωνσταντέλια και με το δεξί εκτέλεσε υπέροχα ο τελευταίος για το 3-0! Άξιζε πολύ το γκολ ο άψογος «Ντέλιας» και το πέτυχε!

Το πάρτι, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Τέσσερα λεπτά μετά (76′) η ομάδα του Λουτσέσκου πέτυχε ένα ακόμη τέρμα. Ο φοβερός Ζίβκοβιτς πάσαρε στον Κένι, εκείνος έκανε το γύρισμα από δεξιά για το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Μπάμπα πλάσαρε σε κενή εστία δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το 4-0.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπιάνκο (54′), Γιακουμάκης (67′), Κωνσταντέλιας (72′), Μπάμπα (76′)